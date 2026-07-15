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الكشف عن حجم خسائر الشركات الأمريكية جراء العقوبات المفروضة على روسيا
الكشف عن حجم خسائر الشركات الأمريكية جراء العقوبات المفروضة على روسيا
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في روسيا، روبرت إيجي، بأن الشركات الأمريكية خسرت 200 مليار دولار خلال 4 سنوات بسبب العقوبات المفروضة على موسكو. 15.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال إيجي لوكالة "سبوتنيك": "تعاني الشركات الأمريكية معاناة شديدة جراء العقوبات المفروضة على روسيا، فقد خسرت نحو 200 مليار دولار خلال السنوات الـ4 الماضية وحدها".وتابع: "في ظل هذه الحالة من التوتر، ربما اتخذ البعض قرارًا بمغادرة البلاد بدافع الانفعال الشديد. لكننا في غرفة التجارة الأمريكية لم نذعر؛ بل على العكس، حاولنا إقناع الجميع بعدم التسرع في اتخاذ القرارات والتحلي بالهدوء".وقال: "تعدّ روسيا من أكبر منتجي الأسمدة. ويمكن تصدير هذه المنتجات وغيرها بسهولة إلى أمريكا. علاوة على ذلك، تراقب العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية الوضع عن كثب، وكذلك شركات الطيران. وهذه هي الشركات ذاتها التي كانت تعمل هنا (في روسيا) وأُجبرت على المغادرة... لذا فهي الآن تنتظر الفرصة المناسبة لاستئناف عملها هنا".كما أكد إيجي أن العمل في ظل الإدارة الأمريكية السابقة لجو بايدن، كان "أكثر صعوبة بكثير" من العمل في ظل الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.روسيا: رفض مصادر الطاقة الروسية كلف أوروبا نحو 3 تريليونات يوروصندوق الاستثمار الروسي يكشف حجم الخسارة التي تكبدتها أمريكا بسبب مغادرتها روسيا
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

الكشف عن حجم خسائر الشركات الأمريكية جراء العقوبات المفروضة على روسيا

07:54 GMT 15.07.2026
© Sputnik . Brian Smith / الانتقال إلى بنك الصوربورصة نيويورك
بورصة نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2026
© Sputnik . Brian Smith
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صرّح الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في روسيا، روبرت إيجي، بأن الشركات الأمريكية خسرت 200 مليار دولار خلال 4 سنوات بسبب العقوبات المفروضة على موسكو.
وقال إيجي لوكالة "سبوتنيك": "تعاني الشركات الأمريكية معاناة شديدة جراء العقوبات المفروضة على روسيا، فقد خسرت نحو 200 مليار دولار خلال السنوات الـ4 الماضية وحدها".
وأضاف أنه "ساد الارتباك وحالة من الذعر بين الشركات الغربية العاملة في روسيا فور بدء تطبيق العقوبات".
وتابع: "في ظل هذه الحالة من التوتر، ربما اتخذ البعض قرارًا بمغادرة البلاد بدافع الانفعال الشديد. لكننا في غرفة التجارة الأمريكية لم نذعر؛ بل على العكس، حاولنا إقناع الجميع بعدم التسرع في اتخاذ القرارات والتحلي بالهدوء".

وأشار رئيس غرفة التجارة الأمريكية إلى أن الشركات الغربية مترددة في التخلي عن السوق الروسية، التي كانت ولا تزال جذابة ومستقرة وسريعة النمو. علاوة على ذلك، توفر روسيا آفاقًا ممتازة لتطوير العلاقات مع الدول المجاورة في آسيا الوسطى والآسيوية.

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وكان روبرت إيجي، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في روسيا، أكد في وقت سابق، أن الشركات الأمريكية تتطلع إلى استئناف عملياتها في روسيا.

وقال: "تعدّ روسيا من أكبر منتجي الأسمدة. ويمكن تصدير هذه المنتجات وغيرها بسهولة إلى أمريكا. علاوة على ذلك، تراقب العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية الوضع عن كثب، وكذلك شركات الطيران. وهذه هي الشركات ذاتها التي كانت تعمل هنا (في روسيا) وأُجبرت على المغادرة... لذا فهي الآن تنتظر الفرصة المناسبة لاستئناف عملها هنا".
وأشار إيجي إلى الإمكانات الهائلة التي تمتلكها روسيا، والتي ستساعد، في رأيه، "شركاتنا على التغلب على العديد من التحديات الحديثة".
كما أكد إيجي أن العمل في ظل الإدارة الأمريكية السابقة لجو بايدن، كان "أكثر صعوبة بكثير" من العمل في ظل الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.
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