الخارجية الروسية: خسائر الاتحاد الأوروبي جراء العقوبات ضد روسيا تصل إلى 2 تريليون يورو

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن الضرر الذي تكبده الاتحاد الأوروبي نتيجة العقوبات ضد روسيا يتراوح بين 1,5 و2 تريليون يورو. 19.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال غروشكو في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية: "إذا نظرنا إلى مجموع الخسائر المباشرة، بالإضافة إلى الأرباح الضائعة، فإن الرقم الأقرب للواقع يتراوح بين 1,5 و2 تريليون يورو".وأشار نائب الوزير إلى أن حجم التجارة بين روسيا والاتحاد الأوروبي في عام 2013 كان يقارب 420 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينخفض هذا الرقم هذا العام إلى 20 مليار دولار، معتبراً أنه مع نية الاتحاد الأوروبي حظر واردات الوقود الروسي بالكامل، بما في ذلك الغاز، فإن هذا الرقم سيقترب من الصفر.يشار إلى أن العقوبات المفروضة على النفط الروسي قد أحدثت صدمة في سوق النفط، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد، بينما اشترى الاتحاد الأوروبي النفط بسعر 57.4 يورو للبرميل في عام 2021، بلغ متوسط ​​سعره 64.3 يورو للبرميل في عام 2025.في غضون ذلك، وفي ظل ارتفاع الأسعار، يتراجع حجم مشتريات الاتحاد الأوروبي من النفط بالبراميل: فبحلول نهاية عام 2025، بلغ 3.3 مليار برميل، مقارنةً بـ 3.5 مليار برميل في عام 2024 و3.4 مليار برميل في عام 2021.من جهة أخرى، ترتفع تكلفة الواردات: فبينما استورد الأوروبيون نفطًا بقيمة 193.8 مليار يورو قبل فرض العقوبات، وبكميات أكبر، وصل هذا الرقم في عام 2025 إلى 212.3 مليار يورو.وأعلنت المفوضية الأوروبية في وقت سابق عن مقترحها لحزمة عقوبات جديدة مدتها عشرون عاما، ومن المتوقع أن تتضمن هذه الحزمة حظرا كاملا على الخدمات البحرية لناقلات النفط الروسية بدلاً من تحديد سقف للأسعار، وقيودا على الخدمات المصرفية والعملات المشفرة، وقيوداً جديدة على الواردات والصادرات، وعقوبات شخصية.وأكدت روسيا مرارا وتكرارا أنها ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بممارستها عليها قبل عدة سنوات، والتي لا تزال تتصاعد. وشددت موسكو على أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا، وقد أعربت الدول الغربية نفسها مرارا وتكرارا عن رأيها بأن العقوبات المفروضة على روسيا غير فعالة.

