الخارجية الروسية: خسائر الاتحاد الأوروبي جراء العقوبات ضد روسيا تصل إلى 2 تريليون يورو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
15:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل اتخذت قرارا بالسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
15:00 GMT
39 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:30 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
حصاد الأسبوع
لماذا الإعلام يسرب فكرة إنشاء منطقة منزوعة السلاح في شرق أوكرانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية الروسية: خسائر الاتحاد الأوروبي جراء العقوبات ضد روسيا تصل إلى 2 تريليون يورو
الخارجية الروسية: خسائر الاتحاد الأوروبي جراء العقوبات ضد روسيا تصل إلى 2 تريليون يورو
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن الضرر الذي تكبده الاتحاد الأوروبي نتيجة العقوبات ضد روسيا يتراوح بين 1,5 و2 تريليون يورو. 19.02.2026, سبوتنيك عربي
الخارجية الروسية
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
وقال غروشكو في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية: "إذا نظرنا إلى مجموع الخسائر المباشرة، بالإضافة إلى الأرباح الضائعة، فإن الرقم الأقرب للواقع يتراوح بين 1,5 و2 تريليون يورو".وأشار نائب الوزير إلى أن حجم التجارة بين روسيا والاتحاد الأوروبي في عام 2013 كان يقارب 420 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينخفض هذا الرقم هذا العام إلى 20 مليار دولار، معتبراً أنه مع نية الاتحاد الأوروبي حظر واردات الوقود الروسي بالكامل، بما في ذلك الغاز، فإن هذا الرقم سيقترب من الصفر.يشار إلى أن العقوبات المفروضة على النفط الروسي قد أحدثت صدمة في سوق النفط، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد، بينما اشترى الاتحاد الأوروبي النفط بسعر 57.4 يورو للبرميل في عام 2021، بلغ متوسط ​​سعره 64.3 يورو للبرميل في عام 2025.في غضون ذلك، وفي ظل ارتفاع الأسعار، يتراجع حجم مشتريات الاتحاد الأوروبي من النفط بالبراميل: فبحلول نهاية عام 2025، بلغ 3.3 مليار برميل، مقارنةً بـ 3.5 مليار برميل في عام 2024 و3.4 مليار برميل في عام 2021.من جهة أخرى، ترتفع تكلفة الواردات: فبينما استورد الأوروبيون نفطًا بقيمة 193.8 مليار يورو قبل فرض العقوبات، وبكميات أكبر، وصل هذا الرقم في عام 2025 إلى 212.3 مليار يورو.وأعلنت المفوضية الأوروبية في وقت سابق عن مقترحها لحزمة عقوبات جديدة مدتها عشرون عاما، ومن المتوقع أن تتضمن هذه الحزمة حظرا كاملا على الخدمات البحرية لناقلات النفط الروسية بدلاً من تحديد سقف للأسعار، وقيودا على الخدمات المصرفية والعملات المشفرة، وقيوداً جديدة على الواردات والصادرات، وعقوبات شخصية.وأكدت روسيا مرارا وتكرارا أنها ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بممارستها عليها قبل عدة سنوات، والتي لا تزال تتصاعد. وشددت موسكو على أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا، وقد أعربت الدول الغربية نفسها مرارا وتكرارا عن رأيها بأن العقوبات المفروضة على روسيا غير فعالة.
https://sarabic.ae/20250620/بوتين-خسائر-الاتحاد-الأوروبي-جراء-التخلي-عن-الغاز-الروسي-بلغت-200-مليار-يورو-1101889834.html
https://sarabic.ae/20260219/غروشكو-يعلق-على-رد-روسيا-على-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-المحتملة-1110554015.html
الخارجية الروسية: خسائر الاتحاد الأوروبي جراء العقوبات ضد روسيا تصل إلى 2 تريليون يورو

مبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن الضرر الذي تكبده الاتحاد الأوروبي نتيجة العقوبات ضد روسيا يتراوح بين 1,5 و2 تريليون يورو.
وقال غروشكو في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية: "إذا نظرنا إلى مجموع الخسائر المباشرة، بالإضافة إلى الأرباح الضائعة، فإن الرقم الأقرب للواقع يتراوح بين 1,5 و2 تريليون يورو".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى بطرسبوغ الاقتصادي الدولي
بوتين: خسائر الاتحاد الأوروبي جراء التخلي عن الغاز الروسي بلغت 200 مليار يورو
20 يونيو 2025, 17:50 GMT
20 يونيو 2025, 17:50 GMT
وأشار نائب الوزير إلى أن حجم التجارة بين روسيا والاتحاد الأوروبي في عام 2013 كان يقارب 420 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينخفض هذا الرقم هذا العام إلى 20 مليار دولار، معتبراً أنه مع نية الاتحاد الأوروبي حظر واردات الوقود الروسي بالكامل، بما في ذلك الغاز، فإن هذا الرقم سيقترب من الصفر.
يشار إلى أن العقوبات المفروضة على النفط الروسي قد أحدثت صدمة في سوق النفط، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد، بينما اشترى الاتحاد الأوروبي النفط بسعر 57.4 يورو للبرميل في عام 2021، بلغ متوسط ​​سعره 64.3 يورو للبرميل في عام 2025.
نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو
غروشكو يعلق على رد روسيا على عقوبات الاتحاد الأوروبي المحتملة
21:54 GMT
21:54 GMT
في غضون ذلك، وفي ظل ارتفاع الأسعار، يتراجع حجم مشتريات الاتحاد الأوروبي من النفط بالبراميل: فبحلول نهاية عام 2025، بلغ 3.3 مليار برميل، مقارنةً بـ 3.5 مليار برميل في عام 2024 و3.4 مليار برميل في عام 2021.
من جهة أخرى، ترتفع تكلفة الواردات: فبينما استورد الأوروبيون نفطًا بقيمة 193.8 مليار يورو قبل فرض العقوبات، وبكميات أكبر، وصل هذا الرقم في عام 2025 إلى 212.3 مليار يورو.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في وقت سابق عن مقترحها لحزمة عقوبات جديدة مدتها عشرون عاما، ومن المتوقع أن تتضمن هذه الحزمة حظرا كاملا على الخدمات البحرية لناقلات النفط الروسية بدلاً من تحديد سقف للأسعار، وقيودا على الخدمات المصرفية والعملات المشفرة، وقيوداً جديدة على الواردات والصادرات، وعقوبات شخصية.
وأكدت روسيا مرارا وتكرارا أنها ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بممارستها عليها قبل عدة سنوات، والتي لا تزال تتصاعد. وشددت موسكو على أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا، وقد أعربت الدول الغربية نفسها مرارا وتكرارا عن رأيها بأن العقوبات المفروضة على روسيا غير فعالة.
