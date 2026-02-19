غروشكو يعلق على رد روسيا على عقوبات الاتحاد الأوروبي المحتملة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
15:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل اتخذت قرارا بالسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
15:00 GMT
39 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:30 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
حصاد الأسبوع
لماذا الإعلام يسرب فكرة إنشاء منطقة منزوعة السلاح في شرق أوكرانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
صرح نائب وزير الخارجية ألكسندر غروشكو، اليوم الجمعة، أن أهم شيء بالنسبة لروسيا ليس المعاملة بالمثل، بل رد فعل موثوق به على العقوبات المحتملة من الإتحاد... 19.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-19T21:54+0000
2026-02-19T21:59+0000
العالم
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
عقوبات على روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/16/1048771812_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_d8c5f4e3656b6bc2a4fcb31b06de761a.jpg
وكان صرّح مصدر أوروبي لوكالة "سبوتنيك" سابقا، بأن اجتماعات الممثلين الدائمين بشأن حزمة العقوبات المناهضة لروسيا ستستمر طوال الأسبوع بهدف التوصل إلى اتفاق بشأنها في الوقت المناسب لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين 23 فبراير، مع إمكانية تطبيق الحزمة في اليوم التالي. وسيحاول الممثلون الدائمون للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاتفاق على حزمة العقوبات العشرين وسط خلافات بين الدول في اجتماعهم يوم الجمعة.وأوضح غروشكو إلى إن الأضرار التي لحقت بالاتحاد الأوروبي جراء العقوبات المفروضة على روسيا تتراوح بين 1.5 و2 تريليون يورو، مشيرا إلى أن حجم التجارة بين روسيا والاتحاد الأوروبي بلغ حوالي 420 مليار دولار في عام 2013؛ وقد ينخفض ​​هذا الرقم إلى 20 مليار دولار هذا العام، ولكن بالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم حظر إمدادات الوقود من روسيا بشكل كامل، بما في ذلك الغاز، فإن هذا الرقم سيميل نحو الصفر.وأكدت روسيا مرارا وتكرارا أنها ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بممارستها عليها قبل عدة سنوات، والتي لا تزال تتصاعد. وشددت موسكو على أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا، وقد أعربت الدول الغربية نفسها مرارا وتكرارا عن رأيها بأن العقوبات المفروضة على روسيا غير فعالة.غروشكو: التسوية الأوكرانية يجب أن تراعي مصالح كييف لكن الأهم هو أمن روسياالاستغناء عن النفط الروسي يكلف الاتحاد الأوروبي 22.8 مليار يورو في 2025
21:54 GMT 19.02.2026 (تم التحديث: 21:59 GMT 19.02.2026)
صرح نائب وزير الخارجية ألكسندر غروشكو، اليوم الجمعة، أن أهم شيء بالنسبة لروسيا ليس المعاملة بالمثل، بل رد فعل موثوق به على العقوبات المحتملة من الإتحاد الأوروبي.
وكان صرّح مصدر أوروبي لوكالة "سبوتنيك" سابقا، بأن اجتماعات الممثلين الدائمين بشأن حزمة العقوبات المناهضة لروسيا ستستمر طوال الأسبوع بهدف التوصل إلى اتفاق بشأنها في الوقت المناسب لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين 23 فبراير، مع إمكانية تطبيق الحزمة في اليوم التالي.
وسيحاول الممثلون الدائمون للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاتفاق على حزمة العقوبات العشرين وسط خلافات بين الدول في اجتماعهم يوم الجمعة.

وقال غروشكو لصحيفة إزفستيا: "سنرى ما يمكننا فعله وما سنفعله. الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لنا ليس المعاملة بالمثل في عقوباتنا، بل مدى إقناع عقوباتنا".

مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو يستغلان أوكرانيا لتحويلها إلى "دولة معادية لروسيا"
09:35 GMT
وأوضح غروشكو إلى إن الأضرار التي لحقت بالاتحاد الأوروبي جراء العقوبات المفروضة على روسيا تتراوح بين 1.5 و2 تريليون يورو، مشيرا إلى أن حجم التجارة بين روسيا والاتحاد الأوروبي بلغ حوالي 420 مليار دولار في عام 2013؛ وقد ينخفض ​​هذا الرقم إلى 20 مليار دولار هذا العام، ولكن بالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم حظر إمدادات الوقود من روسيا بشكل كامل، بما في ذلك الغاز، فإن هذا الرقم سيميل نحو الصفر.

أعلنت المفوضية الأوروبية سابقا عن مقترحها لحزمة عقوبات جديدة مدتها عشرون عاما، ومن المتوقع أن تتضمن هذه الحزمة حظرا كاملا على الخدمات البحرية لناقلات النفط الروسية بدلاً من تحديد سقف للأسعار، وقيودا على الخدمات المصرفية والعملات المشفرة، وقيوداً جديدة على الواردات والصادرات، وعقوبات شخصية.

وأكدت روسيا مرارا وتكرارا أنها ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بممارستها عليها قبل عدة سنوات، والتي لا تزال تتصاعد. وشددت موسكو على أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا، وقد أعربت الدول الغربية نفسها مرارا وتكرارا عن رأيها بأن العقوبات المفروضة على روسيا غير فعالة.
غروشكو: التسوية الأوكرانية يجب أن تراعي مصالح كييف لكن الأهم هو أمن روسيا
الاستغناء عن النفط الروسي يكلف الاتحاد الأوروبي 22.8 مليار يورو في 2025
