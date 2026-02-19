https://sarabic.ae/20260219/الاستغناء-عن-النفط-الروسي-يكلف-الاتحاد-الأوروبي-228-مليار-يورو-في-2025-1110544472.html
الاستغناء عن النفط الروسي يكلف الاتحاد الأوروبي 22.8 مليار يورو في 2025
الاستغناء عن النفط الروسي يكلف الاتحاد الأوروبي 22.8 مليار يورو في 2025
منذ فرض القيود على واردات النفط والمنتجات النفطية الروسية، واجه الاتحاد الأوروبي ارتفاعا ملحوظا في تكاليف الاستيراد. توضح البيانات أن دول الاتحاد دفعت مبالغ...
منذ فرض القيود على واردات النفط والمنتجات النفطية الروسية، واجه الاتحاد الأوروبي ارتفاعا ملحوظا في تكاليف الاستيراد. توضح البيانات أن دول الاتحاد دفعت مبالغ إضافية كبيرة خلال الأعوام الماضية، في ظل تراجع حجم الواردات وارتفاع أسعار الشراء من بدائل أخرى. تعرف على التفاصيل من خلال الإنفوغراف الذي أعده لكم فريق "سبوتنيك".