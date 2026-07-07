https://sarabic.ae/20260707/روسيا-رفض-مصادر-الطاقة-الروسية-كلف-أوروبا-نحو-3-تريليونات-يورو-1115003594.html
روسيا: رفض مصادر الطاقة الروسية كلف أوروبا نحو 3 تريليونات يورو
روسيا: رفض مصادر الطاقة الروسية كلف أوروبا نحو 3 تريليونات يورو
سبوتنيك عربي
أفادت البعثة الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، بأن إجمالي الخسائر الاقتصادية لدول الاتحاد نتيجة رفضها الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية، قد يصل إلى نحو... 07.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-07T05:28+0000
2026-07-07T05:28+0000
2026-07-07T05:28+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقالت البعثة لصحيفة روسية: "إجمالي الخسائر التي تكبدتها الدول الأوروبية جراء رفضها الاعتماد على موارد الطاقة الروسية، وفقًا لبعض التقديرات، يصل إلى نحو ثلاثة تريليونات يورو".وأكدت أن الشركات الأوروبية والمواطنين العاديين قد شعروا بشكل كامل بعواقب سياسة بروكسل المتمثلة في قطع العلاقات مع روسيا الاتحادية، إذ تجلى ذلك في ارتفاع حاد في الأسعار وارتفاع أسعار الطاقة وتراجع مستويات المعيشة، وإغلاق ونقل المؤسسات الصناعية خارج الاتحاد الأوروبي.وأكدت روسيا مرارًا أنها ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بممارستها عليها قبل سنوات عدة، والتي ما تزال في تصاعد. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرّح في وقت سابق، بأن سياسة "احتواء روسيا وإضعافها" هي إستراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات قد وجّهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي برمته.دميترييف يتوقع أزمة طاقة حتمية ستضرب بريطانيا والاتحاد الأوروبيدميترييف: القوى العاقلة في ألمانيا تدرك ضرورة استئناف إمدادات الغاز من روسيا
https://sarabic.ae/20260309/دميترييف-الاتحاد-الأوروبي-يضطر-للعودة-إلى-مصادر-الطاقة-الروسية-1111268540.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا: رفض مصادر الطاقة الروسية كلف أوروبا نحو 3 تريليونات يورو
أفادت البعثة الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، بأن إجمالي الخسائر الاقتصادية لدول الاتحاد نتيجة رفضها الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية، قد يصل إلى نحو ثلاثة تريليونات يورو.
وقالت البعثة لصحيفة روسية: "إجمالي الخسائر التي تكبدتها الدول الأوروبية جراء رفضها الاعتماد على موارد الطاقة الروسية، وفقًا لبعض التقديرات، يصل إلى نحو ثلاثة تريليونات يورو".
وأكدت أن الشركات الأوروبية والمواطنين العاديين قد شعروا بشكل كامل بعواقب سياسة بروكسل المتمثلة في قطع العلاقات مع روسيا الاتحادية، إذ تجلى ذلك في ارتفاع حاد في الأسعار وارتفاع أسعار الطاقة وتراجع مستويات المعيشة، وإغلاق ونقل المؤسسات الصناعية خارج الاتحاد الأوروبي.
وأكدت روسيا مرارًا أنها ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بممارستها عليها قبل سنوات عدة، والتي ما تزال في تصاعد. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرّح في وقت سابق، بأن سياسة "احتواء روسيا وإضعافها" هي إستراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات قد وجّهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي برمته.