دميترييف: الاتحاد الأوروبي يضطر للعودة إلى مصادر الطاقة الروسية
أعرب كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، عن رأيه بأن الاتحاد الأوروبي
جاء تعليق دميترييف على تصريح وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية المجري، بيتر سيارتو، الذي دعا فيه الاتحاد الأوروبي إلى رفع الحظر المفروض على إمدادات الطاقة من روسيا فورًا لمنع ارتفاع الأسعار في أوروبا نتيجة لتصاعد التوتر في الشرق الأوسط. مع افتتاح التداول يوم الاثنين، ارتفع سعر خام برنت فوق 119 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ 17 يونيو/ حزيران 2022. وخلال اليوم، تراجعت المكاسب إلى 11% من 30%، بينما ظل السعر فوق مستوى 100 دولار، أي ما يقارب مرة ونصف سعر إغلاق فبراير/ شباط. في مارس/ آذار، شهدت أسعار الطاقة ارتفاعًا حادًا وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ما أدى إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز وخفض إنتاج النفط من قبل بعض دول المنطقة، بما في ذلك العراق والكويت.يُعد مضيق هرمز طريق إمداد رئيسيا للنفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربية إلى السوق العالمية، حيث يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال العالمية.دميترييف: مع ارتفاع أسعار النفط لا يمكن تحقيق الاستقرار العالمي دون روسيا
أعرب كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، عن رأيه بأن الاتحاد الأوروبي سيضطر قريبًا إلى استئناف إمدادات الطاقة من روسيا في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.
جاء تعليق دميترييف على تصريح وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية المجري، بيتر سيارتو، الذي دعا فيه الاتحاد الأوروبي إلى رفع الحظر المفروض على إمدادات الطاقة من روسيا فورًا لمنع ارتفاع الأسعار في أوروبا نتيجة لتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.
وكتب دميترييف على وسائل التواصل الاجتماعي: "بيتر، أنت محق كالعادة. ما تقترحه معقد للغاية، لأنه سيتطلب من مسؤولي الاتحاد الأوروبي التفكير وفهم كيفية عمل الأسواق، وأصعب ما في الأمر هو الاعتراف بأخطائهم الاستراتيجية والتكفير عنها. ومع ذلك، سيتعين عليهم القيام بذلك قريبًا جدًا".
مع افتتاح التداول يوم الاثنين، ارتفع سعر خام برنت فوق 119 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ 17 يونيو/ حزيران 2022. وخلال اليوم، تراجعت المكاسب إلى 11% من 30%، بينما ظل السعر فوق مستوى 100 دولار، أي ما يقارب مرة ونصف سعر إغلاق فبراير/ شباط.
في غضون ذلك، افتتح سعر الغاز الطبيعي في أوروبا فوق 800 دولار لكل ألف متر مكعب لأول مرة منذ 11 يناير/ كانون الثاني 2023. وخلال اليوم، تراجعت الأسعار إلى نحو 726 دولارا، أي ما يقارب ضعف السعر المستهدف في نهاية فبراير.
في مارس/ آذار، شهدت أسعار الطاقة ارتفاعًا حادًا وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ما أدى إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز وخفض إنتاج النفط من قبل بعض دول المنطقة، بما في ذلك العراق والكويت.
يُعد مضيق هرمز طريق إمداد رئيسيا للنفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربية إلى السوق العالمية، حيث يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال العالمية.