المجر تطالب الاتحاد الأوروبي برفع كل العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأنه وجّه إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، دعوة لإعادة النظر في قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات... 09.03.2026, سبوتنيك عربي
العالم
المجر
روسيا
وقال أوربان، اليوم الاثنين في رسالة مصوّرة نشرها على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "يجب في عموم أوروبا، إعادة النظر في جميع العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي وتعليقها. وقد بادرتُ إلى ذلك في رسالة وجّهتها اليوم إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين".ويوم الجمعة الماضي، صرّح وزير الخارجية المجري فيكتور أوربان، أن إغلاق أوكرانيا لخط "دروجبا" النفطي، ليس إلا "عمل من أعمال قطاع الطرق".وأضاف: "لقد أوقفنا إمدادات البنزين إلى أوكرانيا ولن نزوّدها أيضا بوقود الديزل، لكننا سنواصل تزويدها بالكهرباء، كما سنعلّق الإمدادات الحيوية لأوكرانيا عبر المجر حتى توافق أوكرانيا على السماح بإمدادات النفط (تشغيل خط أنابيب دروجبا)".وكان وزير الخارجية المجري فيكتور أوربان، صرح في وقت سابق، أن "المجر لن تتنازل لأوكرانيا بشأن خط أنابيب "دروجبا"، وكييف ستهزم بالقوة".وأضاف أن بلاده "لن تدخل في أي اتفاقيات أو تسويات، بل ستهزم أوكرانيا، ستكسر المجر الحصار النفطي وتجبر الأوكرانيين على استئناف الإمدادات. ليس عن طريق صفقة، ولا اتفاق، ولا تنازل، بل بالقوة".
المجر
العالم, المجر, روسيا
أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأنه وجّه إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، دعوة لإعادة النظر في قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي.
وقال أوربان، اليوم الاثنين في رسالة مصوّرة نشرها على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "يجب في عموم أوروبا، إعادة النظر في جميع العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي وتعليقها. وقد بادرتُ إلى ذلك في رسالة وجّهتها اليوم إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين".
ويوم الجمعة الماضي، صرّح وزير الخارجية المجري فيكتور أوربان، أن إغلاق أوكرانيا لخط "دروجبا" النفطي، ليس إلا "عمل من أعمال قطاع الطرق".
وقال أوربان: "لقد أخذت أوكرانيا على نفسها التزامًا بموجب معاهدة دولية، هذا سلوك قطّاع طرق، هم يأخذون على عاتقهم التزامات دولية بموجب اتفاق دولي، وبعد ذلك لا ينفذوه، حتى يبتزوا المجر، هذا عمل من أعمال قطّاع طرق الدولة، وهذا ما يحدث اليوم، وعلينا إيجاد الحلول المناسبة لذلك".
وأضاف: "لقد أوقفنا إمدادات البنزين إلى أوكرانيا ولن نزوّدها أيضا بوقود الديزل، لكننا سنواصل تزويدها بالكهرباء، كما سنعلّق الإمدادات الحيوية لأوكرانيا عبر المجر حتى توافق أوكرانيا على السماح بإمدادات النفط (تشغيل خط أنابيب دروجبا)".
وكان وزير الخارجية المجري فيكتور أوربان، صرح في وقت سابق، أن "المجر لن تتنازل لأوكرانيا بشأن خط أنابيب "دروجبا"
، وكييف ستهزم بالقوة".
وقال أوربان، خلال اجتماع لغرفة التجارة والصناعة المجرية: "لدينا موارد سياسية ومالية، وسنستخدمها لممارسة ضغط غير مشروط على الأوكرانيين لاستئناف تشغيل خط أنابيب "دروجبا"، في أقرب وقت ممكن، أريد أن أوضح أننا سننتصر هنا، وسننتصر بالقوة".
وأضاف أن بلاده "لن تدخل في أي اتفاقيات أو تسويات، بل ستهزم أوكرانيا، ستكسر المجر الحصار النفطي وتجبر الأوكرانيين على استئناف الإمدادات. ليس عن طريق صفقة، ولا اتفاق، ولا تنازل، بل بالقوة".