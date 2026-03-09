https://sarabic.ae/20260309/دميترييف-مع-ارتفاع-أسعار-النفط-لا-يمكن-تحقيق-الاستقرار-العالمي-دون-روسيا-1111258327.html
دميترييف: مع ارتفاع أسعار النفط لا يمكن تحقيق الاستقرار العالمي دون روسيا
دميترييف: مع ارتفاع أسعار النفط لا يمكن تحقيق الاستقرار العالمي دون روسيا
سبوتنيك عربي
أكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أنه "مع ارتفاع أسعار... 09.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-09T07:24+0000
2026-03-09T07:24+0000
2026-03-09T07:24+0000
العالم
روسيا
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/03/1106673779_0:222:2855:1827_1920x0_80_0_0_4f4e981d03b56911e2d21a73535ff9b6.jpg
وكتب دميترييف عبر قناته على تطبيق "تلغرام" : "سعر النفط يتجاوز 100 دولار، وصوت روسيا في الاقتصاد العالمي والجيوسياسة أصبح أعلى من أي وقت مضى".وأشار دميترييف إلى أن "روسيا مورّد مهم للطاقة على المستوى النظامي، ومن دونها لا يمكن تحقيق الاستقرار العالمي ولا نموذج مستدام للنمو العالمي".وقفز سعر برميل خام "برنت" إلى أعلى مستوى له، منذ يوليو/ تموز 2022، وسط مخاوف من تقلص الإمدادات وتعطل الشحنات عبر مضيق هرمز، لفترة طويلة، وذلك على خلفية تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط.وتجاوز سعر خام "برنت" 118 دولارًا، لأول مرة، منذ ما يقرب من 4 سنوات، وفقًا لبيانات التداول.وزارة الطاقة الأمريكية لا تتوقع ارتفاع أسعار النفط بسبب حرب إيرانالعراق يحذر من مخاطر إغلاق مضيق هرمز وتداعياته العالمية
https://sarabic.ae/20260309/لأول-مرة-منذ-سنوات-خام-برنت-يتجاوز-118-دولارا-للبرميل-1111255537.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/03/1106673779_62:0:2791:2047_1920x0_80_0_0_82ff660e7d7d5caa6a57755907f2fe2e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, اقتصاد
دميترييف: مع ارتفاع أسعار النفط لا يمكن تحقيق الاستقرار العالمي دون روسيا
أكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أنه "مع ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار، أصبح صوت روسيا في الاقتصاد العالمي والجيوسياسة أعلى من أي وقت مضى".
وكتب دميترييف عبر قناته على تطبيق "تلغرام" : "سعر النفط يتجاوز 100 دولار، وصوت روسيا في الاقتصاد العالمي والجيوسياسة أصبح أعلى من أي وقت مضى".
وأضاف: "الواقع يفرض نفسه مجددًا، تجاهل روسيا أمر مستحيل".
وأشار دميترييف إلى أن "روسيا مورّد مهم للطاقة على المستوى النظامي، ومن دونها لا يمكن تحقيق الاستقرار العالمي ولا نموذج مستدام للنمو العالمي".
وخلص بالقول: "سيتعين على أوروبا أن تدفع ثمنًا باهظًا لأخطاء البيروقراطيين الأوروبيين وسياساتهم المعادية لروسيا".
وقفز سعر برميل خام "برنت" إلى أعلى مستوى له، منذ يوليو/ تموز 2022، وسط مخاوف من تقلص الإمدادات وتعطل الشحنات عبر مضيق هرمز، لفترة طويلة، وذلك على خلفية تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط.
وتجاوز سعر خام "برنت" 118 دولارًا، لأول مرة، منذ ما يقرب من 4 سنوات، وفقًا لبيانات التداول.