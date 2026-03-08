https://sarabic.ae/20260308/وزارة-الطاقة-الأمريكية-لا-تتوقع-ارتفاع-أسعار-النفط-بسبب-حرب-إيران-1111241879.html

وزارة الطاقة الأمريكية لا تتوقع ارتفاع أسعار النفط بسبب حرب إيران

وزارة الطاقة الأمريكية لا تتوقع ارتفاع أسعار النفط بسبب حرب إيران

صرح وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، بأن الولايات المتحدة سمحت للهند بالاستمرار في شراء النفط الروسي لضمان تشغيل مصافي التكرير في جنوب آسيا، وذلك في ظل التوقف... 08.03.2026, سبوتنيك عربي

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها رايت، اليوم الأحد، لوسائل إعلام أمريكية، ردا على سؤال حول إمكانية ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب.وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.كما تضمن الرد الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وهي الخطوة التي تسببت في إرباك خطوط إمداد النفط عالميا خاصة المرتبطة بالدول الخليجية، كما حذرت طهران من أن مواصلة واشنطن وتل أبيب استهداف منشآتها النفط سيقابل برد مماثل يستهدف منشآت النفط في المنطقة.

