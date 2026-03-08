https://sarabic.ae/20260308/إيران-تحذر-من-استهداف-منشآت-النفط-في-الشرق-الأوسط-ردا-على-ضرب-منشآتها-1111237343.html
إيران تحذر من استهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط ردا على ضرب منشآتها
إيران تحذر من استهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط ردا على ضرب منشآتها
سبوتنيك عربي
أعلن مقر "خاتم الأنبياء" المركزي العسكري الإيراني، اليوم الأحد، أن إيران ستشن هجمات على منشآت الوقود والطاقة في الشرق الأوسط إذا استمرت الولايات المتحدة... 08.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-08T16:56+0000
2026-03-08T16:56+0000
2026-03-08T16:56+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/11/1101730179_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aec026198b8768727b7e62dd70968a08.jpg
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية عن البيان: "نتوقع من حكومات الدول الإسلامية أن تحذر الولايات المتحدة المجرمة والكيان الصهيوني من اتخاذ مثل هذه الخطوات في أسرع وقت ممكن، خشية تأجيج نيران الحرب. وإلا، فسيتم تنفيذ أعمال مماثلة في المنطقة". وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260308/تغطية-مباشرة-لليوم-الـ9-من-الحرب-على-إيران-تصعيد-متواصل-يشعل-المنطقة-صور-وفيديو-1111211575.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/11/1101730179_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d45492c6cc3aabea6b28efa6d922189c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران تحذر من استهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط ردا على ضرب منشآتها
أعلن مقر "خاتم الأنبياء" المركزي العسكري الإيراني، اليوم الأحد، أن إيران ستشن هجمات على منشآت الوقود والطاقة في الشرق الأوسط إذا استمرت الولايات المتحدة وإسرائيل في مهاجمة منشآت الطاقة الإيرانية.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية عن البيان: "نتوقع من حكومات الدول الإسلامية أن تحذر الولايات المتحدة المجرمة والكيان الصهيوني من اتخاذ مثل هذه الخطوات في أسرع وقت ممكن، خشية تأجيج نيران الحرب. وإلا، فسيتم تنفيذ أعمال مماثلة في المنطقة".
وأشارت إلى أنه على الرغم من امتلاك إيران معلومات عن البنية التحتية الكاملة للوقود والطاقة والقدرات الهجومية، فإنها امتنعت حتى الآن عن "أي خطوات من هذا القبيل".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل
، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.