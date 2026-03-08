https://sarabic.ae/20260308/إيران-تحذر-من-استهداف-منشآت-النفط-في-الشرق-الأوسط-ردا-على-ضرب-منشآتها-1111237343.html

إيران تحذر من استهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط ردا على ضرب منشآتها

أعلن مقر "خاتم الأنبياء" المركزي العسكري الإيراني، اليوم الأحد، أن إيران ستشن هجمات على منشآت الوقود والطاقة في الشرق الأوسط إذا استمرت الولايات المتحدة...

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية عن البيان: "نتوقع من حكومات الدول الإسلامية أن تحذر الولايات المتحدة المجرمة والكيان الصهيوني من اتخاذ مثل هذه الخطوات في أسرع وقت ممكن، خشية تأجيج نيران الحرب. وإلا، فسيتم تنفيذ أعمال مماثلة في المنطقة". وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

