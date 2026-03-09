https://sarabic.ae/20260309/لأول-مرة-منذ-سنوات-خام-برنت-يتجاوز-118-دولارا-للبرميل-1111255537.html
لأول مرة منذ سنوات... خام "برنت" يتجاوز 118 دولارا للبرميل
لأول مرة منذ سنوات... خام "برنت" يتجاوز 118 دولارا للبرميل
قفز سعر برميل خام "برنت" إلى أعلى مستوى له، منذ يوليو/ تموز 2022، وسط مخاوف من تقلص الإمدادات وتعطل الشحنات عبر مضيق هرمز، لفترة طويلة، وذلك على خلفية تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط.
وتجاوز سعر خام "برنت" 118 دولارًا، لأول مرة، منذ ما يقرب من أربع سنوات، وفقًا لبيانات التداول.وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلاً عن مراقبين وتجار، يواجه قطاع النفط إحدى أشد الأزمات في التاريخ. وتقوم العديد من دول الشرق الأوسط إما بخفض الإنتاج أو بإغلاق الحقول النفطية بالكامل، على حد قولها.وفي ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، توقفت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل، وبدأت شركات التأمين برفع أقساط التأمين ومراجعة التغطية التأمينية مع تزايد التهديدات الأمنية.ويعتبر مضيق هرمز طريق إمداد رئيسيا لسوق النفط والغاز الطبيعي المسال العالمي من دول الخليج، حيث يمر عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال.العراق يحذر من مخاطر إغلاق مضيق هرمز وتداعياته العالمية
لأول مرة منذ سنوات... خام "برنت" يتجاوز 118 دولارا للبرميل
قفز سعر برميل خام "برنت" إلى أعلى مستوى له، منذ يوليو/ تموز 2022، وسط مخاوف من تقلص الإمدادات وتعطل الشحنات عبر مضيق هرمز، لفترة طويلة، وذلك على خلفية تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط.
وتجاوز سعر خام "برنت" 118 دولارًا، لأول مرة، منذ ما يقرب من أربع سنوات، وفقًا لبيانات التداول.
ووفقا لبيانات التداولات، فإنه في تمام الساعة 2:24 فجرا بتوقيت غرينتش، بلغ سعر خام "برنت" 116.58 دولارا للبرميل، بزيادة قدرها نحو 25% عن سعر الإغلاق السابق، بعد أن تجاوز 118 دولارا في وقت سابق من اليوم.
وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلاً عن مراقبين وتجار، يواجه قطاع النفط إحدى أشد الأزمات في التاريخ. وتقوم العديد من دول الشرق الأوسط إما بخفض الإنتاج أو بإغلاق الحقول النفطية بالكامل، على حد قولها.
وفي ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، توقفت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل، وبدأت شركات التأمين برفع أقساط التأمين ومراجعة التغطية التأمينية مع تزايد التهديدات الأمنية.
ويعتبر مضيق هرمز طريق إمداد رئيسيا لسوق النفط والغاز الطبيعي المسال العالمي من دول الخليج، حيث يمر عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال.