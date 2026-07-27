https://sarabic.ae/20260727/بوتين-الغرب-يحقق-أرقاما-قياسية-في-عدد-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-لكن-مع-عدم-جدواها---عاجل-1115538212.html

بوتين: العقوبات الغربية على روسيا تضر بمن يفرضونها في المقام الأول

بوتين: العقوبات الغربية على روسيا تضر بمن يفرضونها في المقام الأول

سبوتنيك عربي

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن الغرب يحقق أرقاماً قياسية في عدد العقوبات المفروضة على روسيا لكن مع عدم جدواها. 27.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-27T11:12+0000

2026-07-27T11:12+0000

2026-07-27T11:39+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

العالم

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وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تواصل الدفاع عن أمن الدولة واستقلالها، وعن الحقيقة والعدالة.وقال بوتين في لقائه مع نواب مجلس الدوما بعد الجلسة العامة الختامية للدورة الثامنة: "نواصل اليوم الدفاع عن أمن الدولة واستقلالها، وعن الحقيقة والعدالة".وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن جميع القرارات الاستراتيجية التي تتخذها روسيا تستند إلى مصالح شعبها.كما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السنوات الخمس الماضية بأنها كانت صعبة وحافلة بالتحديات بالنسبة لروسيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن السلطات الروسية مستعدة للتصدي بحزم لأي خطوات معادية تستهدف البلاد.وقال بوتين خلال لقائه بالنواب عقب الجلسة العامة الختامية لمجلس الدوما في دورته الثامنة، إن "نظامنا السياسي ومؤسساتنا الحاكمة مبنية على مبادئ السيادة، بما يتوافق تماماً مع دستور روسيا الاتحادية. ونحن على استعداد للدفاع عن البلاد، وقادرون، جنباً إلى جنب مع المجتمع، على التصدي بحزم لأي أعمال عدائية".صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن العقوبات الغربية على روسيا تضر بمن يفرضونها في المقام الأول.وقال بوتين: "إن الغرب يسجل أرقاماً قياسية في عدد العقوبات المفروضة على روسيا وعدم فعاليتها".وأضاف بوتين: "من حيث الضرر الذي تسببه هذه العقوبات، فإنها تُلحق الضرر في المقام الأول بمن يفرضونها، وبشعوب بعض الدول الأوروبية وغيرها من الدول".صرح رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن روسيا منفتحة على الحوار ولكن على قدم المساواة والنواب يدعمون عالما متعدد الأقطاب ويرفضون المساس بقيم البلاد وسيادتها.وأشار إلى أن النواب بذلوا قصارى جهدهم لتعزيز العلاقات مع من يشاركون روسيا مبادئها، مؤكدا أن "الصداقة علاقة متبادلة. نحن لا نقبل التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة، ولن نسمح لأحد بالمساس بقيمنا وسيادتنا. كما ندعم عالما متعدد الأقطاب ونظاما عالميا عادلا".

https://sarabic.ae/20260727/بوتين-روسيا-ستحقق-أهداف-العملية-العسكرية-الخاصة-1115538516.html

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روسيا, فلاديمير بوتين, العالم