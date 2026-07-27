https://sarabic.ae/20260727/بوتين-روسيا-ستحقق-أهداف-العملية-العسكرية-الخاصة-1115538516.html
بوتين: روسيا ستحقق أهداف العملية العسكرية الخاصة
بوتين: روسيا ستحقق أهداف العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن روسيا ستحقق أهدافها المعلنة في العملية العسكرية الخاصة، مؤكدا دعم العسكريين الروس على جميع الأصعدة. 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T11:30+0000
2026-07-27T11:30+0000
2026-07-27T11:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وكشف بوتين، في خضم لقائه مع أعضاء مجلس النواب "الدوما"، عقب الجلسة العامة الختامية الثامنة لمجلس الدوما: "يُقاتل المشاركون في العملية العسكرية الخاصة ببسالة من أجل روسيا، وهم يحظون بدعم شعبنا بأكمله، وبجميع أطيافه، سنحقق أهدافنا، وسنبذل كل ما في وسعنا معًا لتحقيق النصر، من أجل روسيا".
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الأخبار
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم
بوتين: روسيا ستحقق أهداف العملية العسكرية الخاصة
يتبع
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن روسيا ستحقق أهدافها المعلنة في العملية العسكرية الخاصة، مؤكدا دعم العسكريين الروس على جميع الأصعدة.
وكشف بوتين، في خضم لقائه مع أعضاء مجلس النواب "الدوما"، عقب الجلسة العامة الختامية الثامنة لمجلس الدوما: "يُقاتل المشاركون في العملية العسكرية الخاصة ببسالة من أجل روسيا، وهم يحظون بدعم شعبنا بأكمله، وبجميع أطيافه، سنحقق أهدافنا، وسنبذل كل ما في وسعنا معًا لتحقيق النصر، من أجل روسيا".