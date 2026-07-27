https://sarabic.ae/20260727/مجلس-الدوما-روسيا-منفتحة-على-الحوار-ولكن-على-قدم-المساواة-وندعم-عالما-متعدد-الأقطاب-1115529264.html
مجلس الدوما: روسيا منفتحة على الحوار ولكن على قدم المساواة وندعم عالما متعدد الأقطاب
مجلس الدوما: روسيا منفتحة على الحوار ولكن على قدم المساواة وندعم عالما متعدد الأقطاب
سبوتنيك عربي
صرح رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الاثنين، بأن روسيا منفتحة على الحوار ولكن على قدم المساواة والنواب يدعمون عالما متعدد الأقطاب ويرفضون... 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T08:58+0000
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وقال فولودين، خلال الجلسة الختامية للدور التشريعي الثامن لمجلس الدوما: "عند تحديد أهدافنا لتطوير العلاقات البرلمانية، استرشدنا بمبدأ "روسيا منفتحة على الحوار ولكن على قدم المساواة. بناء العلاقات على أساس الصداقة والتعاون المتبادل المنفعة ومراعاة المصالح الوطنية، لقد ارتكزنا بالتحديد على هذا الأساس عند مناقشة العلاقات البرلمانية".وقال فولودين خلال افتتاح معرض "جندي العصر. بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد فيدل كاسترو": "لا مستقبل إلا للدول المستقلة وذات السيادة. كان هذا هدف حياة فيدل كاسترو، أن تكون الدول مستقلة، وأن تحدد الشعوب مستقبلها بنفسها. أما إذا قرر أحد آخر نيابة عنها، فإن مصيرها يكون مجهولاً"، مضيفا أن الشعب الكوبي هو "شعب كادح، وشعب مضحٍ وشجاع".
https://sarabic.ae/20260726/الكرملين-بوتين-يعتزم-لقاء-نواب-مجلس-الدوما-واستعراض-حصيلة-العمل-التشريعي-خلال-5-سنوات-1115513297.html
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روسيا, العالم
مجلس الدوما: روسيا منفتحة على الحوار ولكن على قدم المساواة وندعم عالما متعدد الأقطاب
صرح رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الاثنين، بأن روسيا منفتحة على الحوار ولكن على قدم المساواة والنواب يدعمون عالما متعدد الأقطاب ويرفضون المساس بقيم البلاد وسيادتها.
وقال فولودين، خلال الجلسة الختامية للدور التشريعي الثامن لمجلس الدوما: "عند تحديد أهدافنا لتطوير العلاقات البرلمانية، استرشدنا بمبدأ "روسيا منفتحة على الحوار ولكن على قدم المساواة. بناء العلاقات على أساس الصداقة والتعاون المتبادل المنفعة ومراعاة المصالح الوطنية، لقد ارتكزنا بالتحديد على هذا الأساس عند مناقشة العلاقات البرلمانية".
وأشار إلى أن النواب بذلوا قصارى جهدهم لتعزيز العلاقات مع من يشاركون روسيا مبادئها، مؤكدا أن "الصداقة علاقة متبادلة. نحن لا نقبل التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة، ولن نسمح لأحد بالمساس بقيمنا وسيادتنا. كما ندعم عالما متعدد الأقطاب ونظاما عالميا عادلا".
صرح رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، في 7 تموز/ يوليو الجاري، أن الشعوب يجب أن تحدد مصيرها بنفسها، وأنه لا مستقبل إلا للدول المستقلة وذات السيادة.
وقال فولودين خلال افتتاح معرض "جندي العصر. بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد فيدل كاسترو": "لا مستقبل إلا للدول المستقلة وذات السيادة. كان هذا هدف حياة فيدل كاسترو، أن تكون الدول مستقلة، وأن تحدد الشعوب مستقبلها بنفسها. أما إذا قرر أحد آخر نيابة عنها، فإن مصيرها يكون مجهولاً"، مضيفا أن الشعب الكوبي هو "شعب كادح، وشعب مضحٍ وشجاع".