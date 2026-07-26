https://sarabic.ae/20260726/الكرملين-بوتين-يعتزم-لقاء-نواب-مجلس-الدوما-واستعراض-حصيلة-العمل-التشريعي-خلال-5-سنوات-1115513297.html
الكرملين: بوتين يعتزم لقاء نواب مجلس الدوما واستعراض حصيلة العمل التشريعي خلال 5 سنوات
الكرملين: بوتين يعتزم لقاء نواب مجلس الدوما واستعراض حصيلة العمل التشريعي خلال 5 سنوات
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الأحد، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي غدًا الاثنين، نواب مجلس الدوما (البرلمان) في قصر الكرملين الكبير، حيث... 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T12:41+0000
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وجاء في بيان الكرملين: "في السابع والعشرين من يوليو (تموز الجاري)، سيعقد (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين، في قصر الكرملين الكبير، لقاءً مع نواب مجلس الدوما في الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية بدورته الثامنة. وسيستعرض رئيس الدولة نتائج العمل التشريعي واسع النطاق، الذي أنجزه النواب خلال السنوات الخمس الماضية".وقال بوتين خلال المؤتمر الثالث والعشرين لحزب "روسيا الموحدة": "تربطني علاقات طيبة للغاية وبنّاءة وعملية مع جميع الكتل والأحزاب الممثلة في البرلمان الروسي".
https://sarabic.ae/20260510/الدوما-الروسي-ميرتس-يسير-على-خطى-زيلينسكي-في-عرقلة-السلام-بأوكرانيا-1113307013.html
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روسيا, العالم
الكرملين: بوتين يعتزم لقاء نواب مجلس الدوما واستعراض حصيلة العمل التشريعي خلال 5 سنوات
أفاد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الأحد، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي غدًا الاثنين، نواب مجلس الدوما (البرلمان) في قصر الكرملين الكبير، حيث سيستعرض حصيلة العمل التشريعي خلال السنوات الخمس الماضية.
وجاء في بيان الكرملين: "في السابع والعشرين من يوليو (تموز الجاري)، سيعقد (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين، في قصر الكرملين الكبير، لقاءً مع نواب مجلس الدوما في الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية بدورته الثامنة. وسيستعرض رئيس الدولة نتائج العمل التشريعي واسع النطاق، الذي أنجزه النواب خلال السنوات الخمس الماضية".
ويوم 28 يونيو/ حزيران الماضي، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالعلاقات الطيبة والبناءة التي تجمعه بجميع الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس الدوما.
وقال بوتين خلال المؤتمر الثالث والعشرين لحزب "روسيا الموحدة": "تربطني علاقات طيبة للغاية وبنّاءة وعملية مع جميع الكتل والأحزاب الممثلة في البرلمان الروسي".