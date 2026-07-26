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https://sarabic.ae/20260726/الكرملين-بوتين-يعتزم-لقاء-نواب-مجلس-الدوما-واستعراض-حصيلة-العمل-التشريعي-خلال-5-سنوات-1115513297.html
الكرملين: بوتين يعتزم لقاء نواب مجلس الدوما واستعراض حصيلة العمل التشريعي خلال 5 سنوات
الكرملين: بوتين يعتزم لقاء نواب مجلس الدوما واستعراض حصيلة العمل التشريعي خلال 5 سنوات
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الأحد، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي غدًا الاثنين، نواب مجلس الدوما (البرلمان) في قصر الكرملين الكبير، حيث... 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T12:41+0000
2026-07-26T12:41+0000
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وجاء في بيان الكرملين: "في السابع والعشرين من يوليو (تموز الجاري)، سيعقد (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين، في قصر الكرملين الكبير، لقاءً مع نواب مجلس الدوما في الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية بدورته الثامنة. وسيستعرض رئيس الدولة نتائج العمل التشريعي واسع النطاق، الذي أنجزه النواب خلال السنوات الخمس الماضية".وقال بوتين خلال المؤتمر الثالث والعشرين لحزب "روسيا الموحدة": "تربطني علاقات طيبة للغاية وبنّاءة وعملية مع جميع الكتل والأحزاب الممثلة في البرلمان الروسي".
https://sarabic.ae/20260510/الدوما-الروسي-ميرتس-يسير-على-خطى-زيلينسكي-في-عرقلة-السلام-بأوكرانيا-1113307013.html
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روسيا, العالم

الكرملين: بوتين يعتزم لقاء نواب مجلس الدوما واستعراض حصيلة العمل التشريعي خلال 5 سنوات

12:41 GMT 26.07.2026
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة أمام أعضاء مجلس الدوما الروسي، موسكو، روسيا 10 مارس 2020
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة أمام أعضاء مجلس الدوما الروسي، موسكو، روسيا 10 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
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تابعنا عبر
أفاد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الأحد، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي غدًا الاثنين، نواب مجلس الدوما (البرلمان) في قصر الكرملين الكبير، حيث سيستعرض حصيلة العمل التشريعي خلال السنوات الخمس الماضية.
وجاء في بيان الكرملين: "في السابع والعشرين من يوليو (تموز الجاري)، سيعقد (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين، في قصر الكرملين الكبير، لقاءً مع نواب مجلس الدوما في الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية بدورته الثامنة. وسيستعرض رئيس الدولة نتائج العمل التشريعي واسع النطاق، الذي أنجزه النواب خلال السنوات الخمس الماضية".
مبنى مجلس الدوما الروسي، موكسو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2026
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10 مايو, 18:29 GMT

ويوم 28 يونيو/ حزيران الماضي، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالعلاقات الطيبة والبناءة التي تجمعه بجميع الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس الدوما.

وقال بوتين خلال المؤتمر الثالث والعشرين لحزب "روسيا الموحدة": "تربطني علاقات طيبة للغاية وبنّاءة وعملية مع جميع الكتل والأحزاب الممثلة في البرلمان الروسي".
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