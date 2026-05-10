الدوما الروسي: ميرتس يسير على خطى زيلينسكي في عرقلة السلام بأوكرانيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:30 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:03 GMT
14 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:48 GMT
7 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
10:03 GMT
45 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:48 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:32 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
16:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين : الصراع حول إيران يضع روسيا في موقف حرج ، يوم دام جنوب لبنان وعون يطالب بضغط أوروبي
17:00 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
الدوما الروسي: ميرتس يسير على خطى زيلينسكي في عرقلة السلام بأوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، بأن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، شأنه شأن فلاديمير زيلينسكي، لا يرغب في السلام في... 10.05.2026, سبوتنيك عربي
وكتب سلوتسكي على قناته في "تلغرام": "ميرتس، مثله مثل زيلينسكي، لا يرغب في السلام في أوكرانيا. فهما لا يزالان عقبة أمام إنهاء الصراع بسبب مصالحهما الأنانية. وللحفاظ على سلطتهما، فإن أمثال (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون وميرتس مستعدون لجعل أوروبا بأكملها هدفا واحدا".ولفت إلى أن ما يتردد بشأن عدم موافقة الحكومة الألمانية على ترشيح المستشار الألماني الأسبق، غيرهارد شرودر، للمشاركة في مفاوضات محتملة مع روسيا، يندرج في هذا السياق.وأعرب سلوتسكي عن استهجانه للنزعة الديكتاتورية لدى ميرتس، والتي تجلت بتهديداته لرئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، بسبب زيارة الأخير لموسكو للمشاركة في احتفالات يوم النصر ولقائه بالرئيس الروسي.وفي التاسع من مايو/أيار، أجاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أسئلة الصحفيين حول وسيطه المفضل في المفاوضات بين روسيا وأوروبا، فذكر اسم شرودر (المستشار الألماني الأسبق، غيرهارد شرودر)، وتزعم وكالة الأنباء الألمانية، نقلا عن مصادر في الحكومة الألمانية، أن برلين لا ترغب في أن يكون شرودر وسيطا أوروبيا محتملا في المفاوضات مع روسيا.
الدوما الروسي: ميرتس يسير على خطى زيلينسكي في عرقلة السلام بأوكرانيا

صرح ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، بأن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، شأنه شأن فلاديمير زيلينسكي، لا يرغب في السلام في أوكرانيا، موضحا أنهما لا يزالان عقبة أمام إنهاء الصراع بسبب مصالحهما الأنانية.
وكتب سلوتسكي على قناته في "تلغرام": "ميرتس، مثله مثل زيلينسكي، لا يرغب في السلام في أوكرانيا. فهما لا يزالان عقبة أمام إنهاء الصراع بسبب مصالحهما الأنانية. وللحفاظ على سلطتهما، فإن أمثال (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون وميرتس مستعدون لجعل أوروبا بأكملها هدفا واحدا".

وأشار إلى أن ميرتس لا يزال يسعى جاهدا للزعامة في "حزب الحرب الأوروبي"، ولا يزيد الوضع إلا سوءا في الصراع الأوكراني بترديد شعارات "التهديد" الروسي.

ولفت إلى أن ما يتردد بشأن عدم موافقة الحكومة الألمانية على ترشيح المستشار الألماني الأسبق، غيرهارد شرودر، للمشاركة في مفاوضات محتملة مع روسيا، يندرج في هذا السياق.

وأشار إلى أن ألمانيا تسعى بالأحرى إلى استعادة مكانتها كتهديد رئيسي للأمن الأوروبي، والتشابهات التاريخية في خطاب ميرتس واضحة وضوح الشمس.

وأعرب سلوتسكي عن استهجانه للنزعة الديكتاتورية لدى ميرتس، والتي تجلت بتهديداته لرئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، بسبب زيارة الأخير لموسكو للمشاركة في احتفالات يوم النصر ولقائه بالرئيس الروسي.

واختتم سلوتسكي قائلاً: "ينبغي أن يكون حل النزاع الأوكراني بدايةً للتعافي، لا نهايةً للسلام في القارة الأوروبية".

وفي التاسع من مايو/أيار، أجاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أسئلة الصحفيين حول وسيطه المفضل في المفاوضات بين روسيا وأوروبا، فذكر اسم شرودر (المستشار الألماني الأسبق، غيرهارد شرودر)، وتزعم وكالة الأنباء الألمانية، نقلا عن مصادر في الحكومة الألمانية، أن برلين لا ترغب في أن يكون شرودر وسيطا أوروبيا محتملا في المفاوضات مع روسيا.
