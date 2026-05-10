https://sarabic.ae/20260510/الدوما-الروسي-ميرتس-يسير-على-خطى-زيلينسكي-في-عرقلة-السلام-بأوكرانيا-1113307013.html
الدوما الروسي: ميرتس يسير على خطى زيلينسكي في عرقلة السلام بأوكرانيا
الدوما الروسي: ميرتس يسير على خطى زيلينسكي في عرقلة السلام بأوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، بأن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، شأنه شأن فلاديمير زيلينسكي، لا يرغب في السلام في... 10.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-10T18:29+0000
2026-05-10T18:29+0000
2026-05-10T18:29+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/18/1050243053_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b063b2b9267314ef607d0414da24b109.jpg
وكتب سلوتسكي على قناته في "تلغرام": "ميرتس، مثله مثل زيلينسكي، لا يرغب في السلام في أوكرانيا. فهما لا يزالان عقبة أمام إنهاء الصراع بسبب مصالحهما الأنانية. وللحفاظ على سلطتهما، فإن أمثال (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون وميرتس مستعدون لجعل أوروبا بأكملها هدفا واحدا".ولفت إلى أن ما يتردد بشأن عدم موافقة الحكومة الألمانية على ترشيح المستشار الألماني الأسبق، غيرهارد شرودر، للمشاركة في مفاوضات محتملة مع روسيا، يندرج في هذا السياق.وأعرب سلوتسكي عن استهجانه للنزعة الديكتاتورية لدى ميرتس، والتي تجلت بتهديداته لرئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، بسبب زيارة الأخير لموسكو للمشاركة في احتفالات يوم النصر ولقائه بالرئيس الروسي.وفي التاسع من مايو/أيار، أجاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أسئلة الصحفيين حول وسيطه المفضل في المفاوضات بين روسيا وأوروبا، فذكر اسم شرودر (المستشار الألماني الأسبق، غيرهارد شرودر)، وتزعم وكالة الأنباء الألمانية، نقلا عن مصادر في الحكومة الألمانية، أن برلين لا ترغب في أن يكون شرودر وسيطا أوروبيا محتملا في المفاوضات مع روسيا.بوتين: ترامب وإدارته يسعون بصدق إلى تسوية في أوكرانياأوشاكوف: هناك اتفاق على وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا حتى 11 مايو
https://sarabic.ae/20260509/بوتين-يستعرض-نتائج-لقاءاته-مع-القادة-المشاركين-في-الذكرى-الـ81-للنصر-1113280252.html
https://sarabic.ae/20260509/بوتين-الغرب-كان-يعوّل-على-انهيار-روسيا-السريع-في-عام-2022-1113290809.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/18/1050243053_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_46e5e043afef93cf19f398166bb452ab.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الدوما الروسي: ميرتس يسير على خطى زيلينسكي في عرقلة السلام بأوكرانيا
صرح ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، بأن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، شأنه شأن فلاديمير زيلينسكي، لا يرغب في السلام في أوكرانيا، موضحا أنهما لا يزالان عقبة أمام إنهاء الصراع بسبب مصالحهما الأنانية.
وكتب سلوتسكي على قناته في "تلغرام": "ميرتس، مثله مثل زيلينسكي، لا يرغب في السلام في أوكرانيا. فهما لا يزالان عقبة أمام إنهاء الصراع بسبب مصالحهما الأنانية. وللحفاظ على سلطتهما، فإن أمثال (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون وميرتس مستعدون لجعل أوروبا بأكملها هدفا واحدا".
وأشار إلى أن ميرتس لا يزال يسعى جاهدا للزعامة في "حزب الحرب الأوروبي"، ولا يزيد الوضع إلا سوءا في الصراع الأوكراني بترديد شعارات "التهديد" الروسي.
ولفت إلى أن ما يتردد بشأن عدم موافقة الحكومة الألمانية على ترشيح المستشار الألماني الأسبق، غيرهارد شرودر، للمشاركة في مفاوضات محتملة مع روسيا، يندرج في هذا السياق.
وأشار إلى أن ألمانيا تسعى بالأحرى إلى استعادة مكانتها كتهديد رئيسي للأمن الأوروبي، والتشابهات التاريخية في خطاب ميرتس واضحة وضوح الشمس.
وأعرب سلوتسكي عن استهجانه للنزعة الديكتاتورية لدى ميرتس، والتي تجلت بتهديداته لرئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، بسبب زيارة الأخير لموسكو للمشاركة في احتفالات يوم النصر ولقائه بالرئيس الروسي.
واختتم سلوتسكي قائلاً: "ينبغي أن يكون حل النزاع الأوكراني بدايةً للتعافي، لا نهايةً للسلام في القارة الأوروبية".
وفي التاسع من مايو/أيار، أجاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أسئلة الصحفيين
حول وسيطه المفضل في المفاوضات بين روسيا وأوروبا، فذكر اسم شرودر (المستشار الألماني الأسبق، غيرهارد شرودر)، وتزعم وكالة الأنباء الألمانية، نقلا عن مصادر في الحكومة الألمانية، أن برلين لا ترغب في أن يكون شرودر وسيطا أوروبيا محتملا في المفاوضات مع روسيا.