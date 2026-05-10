الدوما الروسي: ميرتس يسير على خطى زيلينسكي في عرقلة السلام بأوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، بأن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، شأنه شأن فلاديمير زيلينسكي، لا يرغب في السلام في... 10.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-10T18:29+0000

وكتب سلوتسكي على قناته في "تلغرام": "ميرتس، مثله مثل زيلينسكي، لا يرغب في السلام في أوكرانيا. فهما لا يزالان عقبة أمام إنهاء الصراع بسبب مصالحهما الأنانية. وللحفاظ على سلطتهما، فإن أمثال (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون وميرتس مستعدون لجعل أوروبا بأكملها هدفا واحدا".ولفت إلى أن ما يتردد بشأن عدم موافقة الحكومة الألمانية على ترشيح المستشار الألماني الأسبق، غيرهارد شرودر، للمشاركة في مفاوضات محتملة مع روسيا، يندرج في هذا السياق.وأعرب سلوتسكي عن استهجانه للنزعة الديكتاتورية لدى ميرتس، والتي تجلت بتهديداته لرئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، بسبب زيارة الأخير لموسكو للمشاركة في احتفالات يوم النصر ولقائه بالرئيس الروسي.وفي التاسع من مايو/أيار، أجاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أسئلة الصحفيين حول وسيطه المفضل في المفاوضات بين روسيا وأوروبا، فذكر اسم شرودر (المستشار الألماني الأسبق، غيرهارد شرودر)، وتزعم وكالة الأنباء الألمانية، نقلا عن مصادر في الحكومة الألمانية، أن برلين لا ترغب في أن يكون شرودر وسيطا أوروبيا محتملا في المفاوضات مع روسيا.بوتين: ترامب وإدارته يسعون بصدق إلى تسوية في أوكرانياأوشاكوف: هناك اتفاق على وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا حتى 11 مايو

