أوشاكوف: هناك اتفاق على وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا حتى 11 مايو

أعرب يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، عن أمل موسكو في أن يلزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجانب الأوكراني بالالتزام بوقف إطلاق النار من 9 إلى 11 مايو/أيار. 09.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-09T14:09+0000

وقال أوشاكوف، ردًا على أسئلة الصحفيين حول مدى التزام أوكرانيا بوقف إطلاق النار: "نأمل أن يلزم ترامب الجانب الأوكراني".وأعلن أوشاكوف أن روسيا كانت تعدّ قوائم بأسرى الحرب لتبادلهم حتى قبل إعلان وقف إطلاق النار، وكانت تسلّمها إلى أوكرانيا، لكن لم يصدر أي رد فعل من كييف.وأضاف أوشاكوف للصحفيين: "يجب على الأجهزة الروسية والأوكرانية اليوم العمل بنشاط على قوائم أسرى الحرب الذين سيتم تبادلهم بموجب الاتفاقيات".وأوضح أوشاكوف أن الأعمال التمهيدية وإعداد القوائم ضروريان لإتمام عملية التبادل.وقال أوشاكوف للصحفيين: "هذا الأمر يستغرق وقتًا، ولكن من المفترض أن يتم إنجازه بسرعة نسبية. لذلك اتفقنا ونعمل على ذلك معًا، سنرى ما سيحدث على أرض الواقع".وقال أوشاكوف إن الإدارتين الروسية والأمريكية أجرتا محادثات هاتفية استمرت يومين قبل التوصل إلى اتفاقات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع أوكرانيا.وأعلن أوشاكوف، أمس الجمعة، أن روسيا وافقت على مبادرة ترامب بعقد وقف لإطلاق النار مع أوكرانيا من 9 إلى 11 مايو/أيار، وإجراء عملية تبادل أسرى بنسبة 1000 مقابل 1000 مع كييف خلال هذه الفترة.ترامب يعلن استعداده لإرسال وفد إلى موسكو بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية

روسيا, أخبار روسيا اليوم