أوشاكوف: هناك اتفاق على وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا حتى 11 مايو

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
هدنة "عيد النصر".. موسكو تعلن وقف القتال.. الإمارات تكشف عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: سياسة واشنطن.. مفاوضات تحت النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
أوشاكوف: هناك اتفاق على وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا حتى 11 مايو
أوشاكوف: هناك اتفاق على وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا حتى 11 مايو
سبوتنيك عربي
أعرب يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، عن أمل موسكو في أن يلزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجانب الأوكراني بالالتزام بوقف إطلاق النار من 9 إلى 11 مايو/أيار. 09.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-09T14:09+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
وقال أوشاكوف، ردًا على أسئلة الصحفيين حول مدى التزام أوكرانيا بوقف إطلاق النار: "نأمل أن يلزم ترامب الجانب الأوكراني".وأعلن أوشاكوف أن روسيا كانت تعدّ قوائم بأسرى الحرب لتبادلهم حتى قبل إعلان وقف إطلاق النار، وكانت تسلّمها إلى أوكرانيا، لكن لم يصدر أي رد فعل من كييف.وأضاف أوشاكوف للصحفيين: "يجب على الأجهزة الروسية والأوكرانية اليوم العمل بنشاط على قوائم أسرى الحرب الذين سيتم تبادلهم بموجب الاتفاقيات".وأوضح أوشاكوف أن الأعمال التمهيدية وإعداد القوائم ضروريان لإتمام عملية التبادل.وقال أوشاكوف للصحفيين: "هذا الأمر يستغرق وقتًا، ولكن من المفترض أن يتم إنجازه بسرعة نسبية. لذلك اتفقنا ونعمل على ذلك معًا، سنرى ما سيحدث على أرض الواقع".وقال أوشاكوف إن الإدارتين الروسية والأمريكية أجرتا محادثات هاتفية استمرت يومين قبل التوصل إلى اتفاقات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع أوكرانيا.وأعلن أوشاكوف، أمس الجمعة، أن روسيا وافقت على مبادرة ترامب بعقد وقف لإطلاق النار مع أوكرانيا من 9 إلى 11 مايو/أيار، وإجراء عملية تبادل أسرى بنسبة 1000 مقابل 1000 مع كييف خلال هذه الفترة.
14:09 GMT 09.05.2026
© POOLيوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي
يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2026
أعرب يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، عن أمل موسكو في أن يلزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجانب الأوكراني بالالتزام بوقف إطلاق النار من 9 إلى 11 مايو/أيار.
وقال أوشاكوف، ردًا على أسئلة الصحفيين حول مدى التزام أوكرانيا بوقف إطلاق النار: "نأمل أن يلزم ترامب الجانب الأوكراني".
وأعلن أوشاكوف أن روسيا كانت تعدّ قوائم بأسرى الحرب لتبادلهم حتى قبل إعلان وقف إطلاق النار، وكانت تسلّمها إلى أوكرانيا، لكن لم يصدر أي رد فعل من كييف.

وأضاف أوشاكوف، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك": "من جانبنا، كان هذا الأمر جاريًا حتى قبل إعلان وقف إطلاق النار. وقد سلّمنا القوائم إلى الجانب الأوكراني، لكن لم يصدر أي رد فعل منهم".

وأضاف أوشاكوف للصحفيين: "يجب على الأجهزة الروسية والأوكرانية اليوم العمل بنشاط على قوائم أسرى الحرب الذين سيتم تبادلهم بموجب الاتفاقيات".

واعتبر أوشاكوف أن عملية تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا قد تتم بسرعة نسبية إذا كانت قوائم الأسرى جاهزة.

وأوضح أوشاكوف أن الأعمال التمهيدية وإعداد القوائم ضروريان لإتمام عملية التبادل.
مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي،، وستيفن ويتكوف، المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2026
أوشاكوف: روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا تدرك ما يجب القيام به لتحقيق النتائج
7 مايو, 13:25 GMT
وقال أوشاكوف للصحفيين: "هذا الأمر يستغرق وقتًا، ولكن من المفترض أن يتم إنجازه بسرعة نسبية. لذلك اتفقنا ونعمل على ذلك معًا، سنرى ما سيحدث على أرض الواقع".
وقال أوشاكوف إن الإدارتين الروسية والأمريكية أجرتا محادثات هاتفية استمرت يومين قبل التوصل إلى اتفاقات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع أوكرانيا.

وأجاب أوشاكوف، ردًا على سؤال حول كيفية علم موسكو باقتراح ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع أوكرانيا: "أجرينا محادثات هاتفية لمدة يومين حول هذا الموضوع، بمشاركة ممثلين عن الإدارتين الروسية والأمريكية".

وأعلن أوشاكوف، أمس الجمعة، أن روسيا وافقت على مبادرة ترامب بعقد وقف لإطلاق النار مع أوكرانيا من 9 إلى 11 مايو/أيار، وإجراء عملية تبادل أسرى بنسبة 1000 مقابل 1000 مع كييف خلال هذه الفترة.
ترامب يعلن استعداده لإرسال وفد إلى موسكو بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية
