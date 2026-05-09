ترامب يعلن استعداده لإرسال وفد إلى موسكو بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لإرسال مفاوضين أمريكيين إلى موسكو إذا كان ذلك سيسهم في التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا. 09.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-09T01:55+0000
وقال ترامب للصحفيين، ردًا على سؤال حول استعداده لإرسال وفد أمريكي إلى موسكو لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا: "سأفعل ذلك إذا اعتقدت أن ذلك سيساعد. سأفعل ذلك".وفي السياق ذاته، أعرب ترامب عن رغبته في "تمديد كبير" للهدنة بين روسيا وأوكرانيا، في إشارة إلى الهدنة المعلنة خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو/أيار الجاري.وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف قد أعلن في وقت سابق أن روسيا وافقت على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني.وأضاف: "تأتي هذه المبادرة في أعقاب المحادثة الأخيرة بين بوتين وترامب، وكانت الولايات المتحدة على اتصال مع كييف خلال المحادثة".وتابع: "أكد الكرملين على أهمية تزامن هذه المبادرة مع الذكرى الحادية والثمانين لعيد النصر على النازية".يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إعلان هدنة مرتبطة بيوم النصر، حيث سبق أن أعلن بوتين هدنة مماثلة في مايو/أيار 2025.وقد بدأ سريان الهدنة الساعة 00:00 يوم الجمعة 8 مايو/أيار، لكن القوات الأوكرانية شنت هجومًا ضخمًا استهدف مركز روستوف الإقليمي لإدارة الحركة الجوية، مخلفًا ضحايا بين المدنيين وأضرارًا واسعة النطاق.
