https://sarabic.ae/20260509/ترامب-يعلن-استعداده-لإرسال-وفد-إلى-موسكو-بشأن-أوكرانيا-1113238531.html

ترامب يعلن استعداده لإرسال وفد إلى موسكو بشأن أوكرانيا

ترامب يعلن استعداده لإرسال وفد إلى موسكو بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لإرسال مفاوضين أمريكيين إلى موسكو إذا كان ذلك سيسهم في التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا. 09.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-09T01:55+0000

2026-05-09T01:55+0000

2026-05-09T01:55+0000

ترامب

أخبار أوكرانيا

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108917112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f4290f5188d93c3faa66b403d05b965.jpg

وقال ترامب للصحفيين، ردًا على سؤال حول استعداده لإرسال وفد أمريكي إلى موسكو لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا: "سأفعل ذلك إذا اعتقدت أن ذلك سيساعد. سأفعل ذلك".وفي السياق ذاته، أعرب ترامب عن رغبته في "تمديد كبير" للهدنة بين روسيا وأوكرانيا، في إشارة إلى الهدنة المعلنة خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو/أيار الجاري.وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف قد أعلن في وقت سابق أن روسيا وافقت على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني.وأضاف: "تأتي هذه المبادرة في أعقاب المحادثة الأخيرة بين بوتين وترامب، وكانت الولايات المتحدة على اتصال مع كييف خلال المحادثة".وتابع: "أكد الكرملين على أهمية تزامن هذه المبادرة مع الذكرى الحادية والثمانين لعيد النصر على النازية".يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إعلان هدنة مرتبطة بيوم النصر، حيث سبق أن أعلن بوتين هدنة مماثلة في مايو/أيار 2025.وقد بدأ سريان الهدنة الساعة 00:00 يوم الجمعة 8 مايو/أيار، لكن القوات الأوكرانية شنت هجومًا ضخمًا استهدف مركز روستوف الإقليمي لإدارة الحركة الجوية، مخلفًا ضحايا بين المدنيين وأضرارًا واسعة النطاق.

https://sarabic.ae/20260509/ترامب-طرفا-النزاع-في-أوكرانيا-راضيان-عن-الهدنة-وأود-رؤية-تمديد-كبير-لوقف-إطلاق-النار-1113238274.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا