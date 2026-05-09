ترامب: طرفا النزاع في أوكرانيا "راضيان" عن الهدنة وأود رؤية تمديد كبير لوقف إطلاق النار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: زلينسكي يتبنى الفكر النازي لذلك يهدد بتخريب يوم النصر العظيم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
هدنة "عيد النصر".. موسكو تعلن وقف القتال.. الإمارات تكشف عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: سياسة واشنطن.. مفاوضات تحت النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sarabic.ae/20260509/ترامب-طرفا-النزاع-في-أوكرانيا-راضيان-عن-الهدنة-وأود-رؤية-تمديد-كبير-لوقف-إطلاق-النار-1113238274.html
ترامب: طرفا النزاع في أوكرانيا "راضيان" عن الهدنة وأود رؤية تمديد كبير لوقف إطلاق النار
ترامب: طرفا النزاع في أوكرانيا "راضيان" عن الهدنة وأود رؤية تمديد كبير لوقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن اعتقاده بأن طرفي الصراع في أوكرانيا راضيان عن إعلان هدنة وقف إطلاق النار، مؤكدا رغبته في رؤية تمديد كبير... 09.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-09T00:55+0000
2026-05-09T00:55+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار روسيا اليوم
ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/10/1111546003_0:0:1743:981_1920x0_80_0_0_13f06101a52c1ef280c4f0f17f200c09.jpg
وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد أن الجميع راضٍ [عن هدنة وقف إطلاق النار]... سنرى ما سيحدث لاحقًا".وأضاف ترامب للصحفيين: "أود أن أرى تمديداً كبيراً" .وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي عن سروره بوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في النزاع بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بالتزامن مع احتفالات "يوم النصر" في روسيا.وكانت روسيا قد أعلنت عن هدنة أحادية الجانب يومي 8 و9 مايو/أيار احتفالًا بـ"يوم النصر"، بناءً على أوامر الرئيس فلاديمير بوتين، بعد بحث الموضوع مع ترامب خلال مكالمة هاتفية.يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إعلان هدنة مرتبطة بيوم النصر، حيث سبق أن أعلن بوتين هدنة مماثلة في مايو/أيار 2025.وقد بدأ سريان الهدنة الساعة 00:00 يوم الجمعة 8 مايو/أيار، لكن القوات الأوكرانية شنت هجومًا ضخمًا استهدف مركز روستوف الإقليمي لإدارة الحركة الجوية، مخلفًا ضحايا بين المدنيين وأضرارًا واسعة النطاق.
https://sarabic.ae/20260508/ترامب-الهدنة-بين-روسيا-وأوكرانيا-تمتد-لـ3-أيام-تزامنا-مع-احتفالات-يوم-النصر--1113231664.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/10/1111546003_128:0:1743:1211_1920x0_80_0_0_fe26fb98cbb36ca579c4b8c9e201f126.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, ترامب
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, ترامب

ترامب: طرفا النزاع في أوكرانيا "راضيان" عن الهدنة وأود رؤية تمديد كبير لوقف إطلاق النار

00:55 GMT 09.05.2026
© REUTERS Kevin Lamarqueالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2026
© REUTERS Kevin Lamarque
تابعنا عبر
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن اعتقاده بأن طرفي الصراع في أوكرانيا راضيان عن إعلان هدنة وقف إطلاق النار، مؤكدا رغبته في رؤية تمديد كبير لهدنة وقف إطلاق النار.
وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد أن الجميع راضٍ [عن هدنة وقف إطلاق النار]... سنرى ما سيحدث لاحقًا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2026
ترامب: الهدنة بين روسيا وأوكرانيا تمتد لـ3 أيام تزامنا مع احتفالات "يوم النصر"
أمس, 18:47 GMT
وأضاف ترامب للصحفيين: "أود أن أرى تمديداً كبيراً" .
وتابع ترامب للصحفيين رداً على سؤال حول استعداده لإرسال وفد أمريكي إلى موسكو لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا: "سأفعل ذلك إذا اعتقدت ان ذلك سيساعد. سأفعل ذلك".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي عن سروره بوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في النزاع بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بالتزامن مع احتفالات "يوم النصر" في روسيا.
وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال": "يسرني أن أعلن أنه سيتم تطبيق وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام (أيام 9 و10 و11 مايو/أيار) في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا".
وكانت روسيا قد أعلنت عن هدنة أحادية الجانب يومي 8 و9 مايو/أيار احتفالًا بـ"يوم النصر"، بناءً على أوامر الرئيس فلاديمير بوتين، بعد بحث الموضوع مع ترامب خلال مكالمة هاتفية.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إعلان هدنة مرتبطة بيوم النصر، حيث سبق أن أعلن بوتين هدنة مماثلة في مايو/أيار 2025.
وقد بدأ سريان الهدنة الساعة 00:00 يوم الجمعة 8 مايو/أيار، لكن القوات الأوكرانية شنت هجومًا ضخمًا استهدف مركز روستوف الإقليمي لإدارة الحركة الجوية، مخلفًا ضحايا بين المدنيين وأضرارًا واسعة النطاق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала