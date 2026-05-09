ترامب: طرفا النزاع في أوكرانيا "راضيان" عن الهدنة وأود رؤية تمديد كبير لوقف إطلاق النار
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن اعتقاده بأن طرفي الصراع في أوكرانيا راضيان عن إعلان هدنة وقف إطلاق النار، مؤكدا رغبته في رؤية تمديد كبير... 09.05.2026, سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن اعتقاده بأن طرفي الصراع في أوكرانيا راضيان عن إعلان هدنة وقف إطلاق النار، مؤكدا رغبته في رؤية تمديد كبير لهدنة وقف إطلاق النار.
وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد أن الجميع راضٍ [عن هدنة وقف إطلاق النار]... سنرى ما سيحدث لاحقًا".
وأضاف ترامب للصحفيين: "أود أن أرى تمديداً كبيراً" .
وتابع ترامب للصحفيين رداً على سؤال حول استعداده لإرسال وفد أمريكي إلى موسكو لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا: "سأفعل ذلك إذا اعتقدت ان ذلك سيساعد. سأفعل ذلك".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي عن سروره بوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في النزاع بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بالتزامن مع احتفالات "يوم النصر" في روسيا.
وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال": "يسرني أن أعلن أنه سيتم تطبيق وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام (أيام 9 و10 و11 مايو/أيار) في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا".
وكانت روسيا قد أعلنت عن هدنة أحادية الجانب يومي 8 و9 مايو/أيار احتفالًا بـ"يوم النصر"، بناءً على أوامر الرئيس فلاديمير بوتين، بعد بحث الموضوع مع ترامب خلال مكالمة هاتفية.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إعلان هدنة مرتبطة بيوم النصر
، حيث سبق أن أعلن بوتين هدنة مماثلة في مايو/أيار 2025.
وقد بدأ سريان الهدنة الساعة 00:00 يوم الجمعة 8 مايو/أيار، لكن القوات الأوكرانية شنت هجومًا ضخمًا استهدف مركز روستوف الإقليمي لإدارة الحركة الجوية، مخلفًا ضحايا بين المدنيين وأضرارًا واسعة النطاق.