https://sarabic.ae/20260509/ترامب-طرفا-النزاع-في-أوكرانيا-راضيان-عن-الهدنة-وأود-رؤية-تمديد-كبير-لوقف-إطلاق-النار-1113238274.html

ترامب: طرفا النزاع في أوكرانيا "راضيان" عن الهدنة وأود رؤية تمديد كبير لوقف إطلاق النار

ترامب: طرفا النزاع في أوكرانيا "راضيان" عن الهدنة وأود رؤية تمديد كبير لوقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن اعتقاده بأن طرفي الصراع في أوكرانيا راضيان عن إعلان هدنة وقف إطلاق النار، مؤكدا رغبته في رؤية تمديد كبير... 09.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-09T00:55+0000

2026-05-09T00:55+0000

2026-05-09T00:55+0000

أخبار أوكرانيا

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

أخبار روسيا اليوم

ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/10/1111546003_0:0:1743:981_1920x0_80_0_0_13f06101a52c1ef280c4f0f17f200c09.jpg

وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد أن الجميع راضٍ [عن هدنة وقف إطلاق النار]... سنرى ما سيحدث لاحقًا".وأضاف ترامب للصحفيين: "أود أن أرى تمديداً كبيراً" .وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي عن سروره بوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في النزاع بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بالتزامن مع احتفالات "يوم النصر" في روسيا.وكانت روسيا قد أعلنت عن هدنة أحادية الجانب يومي 8 و9 مايو/أيار احتفالًا بـ"يوم النصر"، بناءً على أوامر الرئيس فلاديمير بوتين، بعد بحث الموضوع مع ترامب خلال مكالمة هاتفية.يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إعلان هدنة مرتبطة بيوم النصر، حيث سبق أن أعلن بوتين هدنة مماثلة في مايو/أيار 2025.وقد بدأ سريان الهدنة الساعة 00:00 يوم الجمعة 8 مايو/أيار، لكن القوات الأوكرانية شنت هجومًا ضخمًا استهدف مركز روستوف الإقليمي لإدارة الحركة الجوية، مخلفًا ضحايا بين المدنيين وأضرارًا واسعة النطاق.

https://sarabic.ae/20260508/ترامب-الهدنة-بين-روسيا-وأوكرانيا-تمتد-لـ3-أيام-تزامنا-مع-احتفالات-يوم-النصر--1113231664.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, ترامب