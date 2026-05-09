بوتين: ترامب وإدارته يسعون بصدق إلى تسوية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإدارة الأميركية يسعون بصدق إلى تسوية في أوكرانيا، مؤكدا أن الولايات المتحدة ليست بحاجة... 09.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-09T21:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
فلاديمير بوتين
ترامب
روسيا, فلاديمير بوتين, ترامب
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإدارة الأميركية يسعون بصدق إلى تسوية في أوكرانيا، مؤكدا أن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى هذا الصراع.
وقال الرئيس الروسي في تصريحات صحفية: "نرى أن الإدارة الأمريكية الحالية ورئيس الولايات المتحدة يسعيان بصدق، وأود التأكيد على ذلك، بصدق، إلى تسوية. من الواضح أنهم ليسوا بحاجة إلى هذا الصراع
وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت في 21 أبريل نقلاً عن مصدر بأن المفاوضين الأميركيين يخططون للقيام بزيارة جديدة إلى روسيا في إطار التسوية الأوكرانية.
فيما أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في 22 أبريل الماضي أنه لا توجد تفاصيل محددة حول زيارة محتملة جديدة للمبعوث الخاص للولايات المتحدة ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاريد كوشنر إلى موسكو، لكنه أشار إلى أن روسيا الاتحادية تعتبر زيارات المفاوضين الأميركيين إلى روسيا مطلوبة وضرورية.
وجدير بالذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن أمس الجمعة، أن روسيا وأوكرانيا وافقتا على وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام من 9 إلى 11 مايو/أيار، بناءً على طلب مباشر منه، مشيرا إلى أنهما ستتبادلان 1000 أسير من كل جانب.
وأعرب عن أمله في أن يمثل وقف إطلاق النار بمناسبة "يوم النصر" بداية النهاية للصراع الأوكراني، مضيفا أن المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع لا تزال مستمرة، مؤكدا أن الأطراف "تقترب أكثر فأكثر كل يوم" من التوصل إلى تسوية.