https://sarabic.ae/20260726/بوتين-القطب-الشمالي-جزء-لا-يتجزأ-من-الأراضي-الروسية-ذات-السيادة-1115517487.html
بوتين: القطب الشمالي جزء شرعي من الأراضي الروسية ذات السيادة
بوتين: القطب الشمالي جزء شرعي من الأراضي الروسية ذات السيادة
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن القطب الشمالي جزء شرعي من الأراضي الروسية ذات السيادة، وتطرق إلى الأهمية الخاصة للبحرية الروسية. 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T15:11+0000
2026-07-26T15:11+0000
2026-07-26T16:22+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
أخبار القطب الشمالي
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وخاطب بوتين أفراد البحرية الروسية، في سان بطرسبورغ بمناسبة "يوم البحرية"، وقال: "عندما قلت إن القانون الدولي يقف إلى جانبنا تماماً، فهذا يعني أن هذا (القطب الشمالي) جزءٌ شرعي من الأراضي الروسية ذات السيادة".وتناول بوتين في خطابه طبيعة القطب الشمالي الخاصة، وأفصح عن جهود الشركات الروسية لاستخراج الموارد منه.وأوضح الرئيس الروسي أن روسيا مضطرة لتخصيص الكثير من الموارد لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة.واستطرد: "العملية العسكرية الخاصة ستنتهي عاجلًا أم آجلًا".وأوضح بوتين: "ما كان تابعًا لبولندا والمجر ورومانيا، سيعود، عاجلًا أم آجلًا، إلى مكانه التاريخي، ربما ليس غدًا أو بعد غد، بل بعد عام أو عامين أو عشرة أو خمسة عشر عامًا".اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا كانت الضامن الوحيد لوحدة أراضي أوكرانيا، لكن كييف اعتبرت من مصلحتها إعلان روسيا عدوًا لها.تطوير الأسلحة الاستراتيجية من أولويات بوتينأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عمليات نشر صاروخ تسيركون فرط الصوتي الأخيرة تظهر تزايد دقته.وأوضح بوتين: "تكتسب السفن الكبيرة أسلحة وأنظمة دفاعية جديدة، صاروخ تسيركون وحده مثير للإعجاب، لا يزال يتعين العمل عليه ومراقبة دقته، يظهر نشره الأخير أنه يزداد دقة، إنه صاروخ فرط صوتي، وقليل من دول العالم تمتلك مثل هذا السلاح".وأضاف بوتين أن روسيا تمضي قدمًا في استكمال العمل على غواصة بوسيدون المسيرة ووضعها في الخدمة القتالية.وقال: "لنأخذ بوسيدون كمثال، الذي ناقشناه مرارًا، إنها في الأساس غواصة غير مأهولة، ونحن في المراحل النهائية من تطويرها. نمضي قدمًا نحو إكمالها ووضعها في حالة تأهب قتالي".وأضاف بوتين أن هناك خطط لتطوير الأسطول البحري الروسي في المناطق البحرية كافة وسيتم تنفيذها بالتأكيد.وأكد بوتين أن "البحرية لطالما كانت وستظل عنصراً حيوياً في أمن البلاد".بوتين يهنئ البحارة الروس بمناسبة "يوم البحرية"
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https://sarabic.ae/20251029/مجلس-الأمن-الروسي-يصف-طوربيد-بوسيدون-بأنه-سلاح-يوم-القيامة-1106539116.html
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بوتين يشارك في احتفالات "يوم البحرية" الروسية
سبوتنيك عربي
بوتين يشارك في احتفالات "يوم البحرية" الروسية
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, أخبار القطب الشمالي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, أخبار القطب الشمالي
بوتين: القطب الشمالي جزء شرعي من الأراضي الروسية ذات السيادة
15:11 GMT 26.07.2026 (تم التحديث: 16:22 GMT 26.07.2026)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن القطب الشمالي جزء شرعي من الأراضي الروسية ذات السيادة، وتطرق إلى الأهمية الخاصة للبحرية الروسية.
وخاطب بوتين أفراد البحرية الروسية، في سان بطرسبورغ بمناسبة "يوم البحرية"، وقال: "عندما قلت إن القانون الدولي يقف إلى جانبنا تماماً، فهذا يعني أن هذا (القطب الشمالي) جزءٌ شرعي من الأراضي الروسية ذات السيادة".
وتناول بوتين في خطابه طبيعة القطب الشمالي الخاصة، وأفصح عن جهود الشركات الروسية لاستخراج الموارد منه.
وقال: "طبيعة القطب الشمالي هشة للغاية، بل شديدة الهشاشة. لذلك، نحتاج إلى استخدام أحدث التقنيات هناك، وهذا بالضبط ما تفعله شركاتنا لاستخراج الموارد".
وأوضح الرئيس الروسي أن روسيا مضطرة لتخصيص الكثير من الموارد لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة.
وقال بوتين: "نحن الآن مضطرون لتخصيص موارد كبيرة - وهذا مبرر - لضمان نجاح وتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة".
واستطرد: "العملية العسكرية الخاصة ستنتهي عاجلًا أم آجلًا".
وعبّر بوتين عن ثقته من أن أوكرانيا ستفقد أراضيها الغربية، والتي كانت بالأصل هدية من (القائد السوفييتي الراحل جوزيف) ستالين لكييف.
وأوضح بوتين: "ما كان تابعًا لبولندا والمجر ورومانيا، سيعود، عاجلًا أم آجلًا، إلى مكانه التاريخي، ربما ليس غدًا أو بعد غد، بل بعد عام أو عامين أو عشرة أو خمسة عشر عامًا".
وتابع: هناك أيضًا أراضي غرب أوكرانيا، وهي هدية من جوزيف فيساريونوفيتش ستالين إلى أوكرانيا بعد الحرب، لقد منح ستالين هذه الأراضي لأوكرانيا، لكن ضمن إطار دولة واحدة موحدة، ولم يخطر بباله، على ما يبدو، أن ينشأ وضع كالذي نشهده اليوم.
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا كانت الضامن الوحيد لوحدة أراضي أوكرانيا، لكن كييف اعتبرت من مصلحتها إعلان روسيا عدوًا لها.
وأردف بوتين: "كان هناك ضامن واحد فقط لوحدة أراضي أوكرانيا، وهو روسيا، لكنهم رأوا أنه من الضروري والممكن ومن مصلحتهم إعلان روسيا عدوًا لهم، وإعلان أن الروس في أوكرانيا ليسوا أمةً أصيلة، وهذا هراء محض".
تطوير الأسلحة الاستراتيجية من أولويات بوتين
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عمليات نشر صاروخ تسيركون فرط الصوتي الأخيرة تظهر تزايد دقته.
وأوضح بوتين: "تكتسب السفن الكبيرة أسلحة وأنظمة دفاعية جديدة، صاروخ تسيركون وحده مثير للإعجاب، لا يزال يتعين العمل عليه ومراقبة دقته، يظهر نشره الأخير أنه يزداد دقة، إنه صاروخ فرط صوتي، وقليل من دول العالم تمتلك مثل هذا السلاح".
29 أكتوبر 2025, 20:56 GMT
وأضاف بوتين أن روسيا تمضي قدمًا في استكمال العمل على غواصة بوسيدون المسيرة ووضعها في الخدمة القتالية.
وقال: "لنأخذ بوسيدون كمثال، الذي ناقشناه مرارًا، إنها في الأساس غواصة غير مأهولة، ونحن في المراحل النهائية من تطويرها. نمضي قدمًا نحو إكمالها ووضعها في حالة تأهب قتالي".
وأضاف بوتين أن هناك خطط لتطوير الأسطول البحري الروسي في المناطق البحرية كافة وسيتم تنفيذها بالتأكيد.
وأكد بوتين أن "البحرية لطالما كانت وستظل عنصراً حيوياً في أمن البلاد".