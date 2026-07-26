https://sarabic.ae/20260726/بوتين-القطب-الشمالي-جزء-لا-يتجزأ-من-الأراضي-الروسية-ذات-السيادة-1115517487.html

بوتين: القطب الشمالي جزء شرعي من الأراضي الروسية ذات السيادة

بوتين: القطب الشمالي جزء شرعي من الأراضي الروسية ذات السيادة

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن القطب الشمالي جزء شرعي من الأراضي الروسية ذات السيادة، وتطرق إلى الأهمية الخاصة للبحرية الروسية. 26.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-26T15:11+0000

2026-07-26T15:11+0000

2026-07-26T16:22+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

فلاديمير بوتين

أخبار القطب الشمالي

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وخاطب بوتين أفراد البحرية الروسية، في سان بطرسبورغ بمناسبة "يوم البحرية"، وقال: "عندما قلت إن القانون الدولي يقف إلى جانبنا تماماً، فهذا يعني أن هذا (القطب الشمالي) جزءٌ شرعي من الأراضي الروسية ذات السيادة".وتناول بوتين في خطابه طبيعة القطب الشمالي الخاصة، وأفصح عن جهود الشركات الروسية لاستخراج الموارد منه.وأوضح الرئيس الروسي أن روسيا مضطرة لتخصيص الكثير من الموارد لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة.واستطرد: "العملية العسكرية الخاصة ستنتهي عاجلًا أم آجلًا".وأوضح بوتين: "ما كان تابعًا لبولندا والمجر ورومانيا، سيعود، عاجلًا أم آجلًا، إلى مكانه التاريخي، ربما ليس غدًا أو بعد غد، بل بعد عام أو عامين أو عشرة أو خمسة عشر عامًا".اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا كانت الضامن الوحيد لوحدة أراضي أوكرانيا، لكن كييف اعتبرت من مصلحتها إعلان روسيا عدوًا لها.تطوير الأسلحة الاستراتيجية من أولويات بوتينأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عمليات نشر صاروخ تسيركون فرط الصوتي الأخيرة تظهر تزايد دقته.وأوضح بوتين: "تكتسب السفن الكبيرة أسلحة وأنظمة دفاعية جديدة، صاروخ تسيركون وحده مثير للإعجاب، لا يزال يتعين العمل عليه ومراقبة دقته، يظهر نشره الأخير أنه يزداد دقة، إنه صاروخ فرط صوتي، وقليل من دول العالم تمتلك مثل هذا السلاح".وأضاف بوتين أن روسيا تمضي قدمًا في استكمال العمل على غواصة بوسيدون المسيرة ووضعها في الخدمة القتالية.وقال: "لنأخذ بوسيدون كمثال، الذي ناقشناه مرارًا، إنها في الأساس غواصة غير مأهولة، ونحن في المراحل النهائية من تطويرها. نمضي قدمًا نحو إكمالها ووضعها في حالة تأهب قتالي".وأضاف بوتين أن هناك خطط لتطوير الأسطول البحري الروسي في المناطق البحرية كافة وسيتم تنفيذها بالتأكيد.وأكد بوتين أن "البحرية لطالما كانت وستظل عنصراً حيوياً في أمن البلاد".بوتين يهنئ البحارة الروس بمناسبة "يوم البحرية"

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بوتين يشارك في احتفالات "يوم البحرية" الروسية سبوتنيك عربي بوتين يشارك في احتفالات "يوم البحرية" الروسية 2026-07-26T15:11+0000 true PT61M01S

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