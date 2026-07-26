بوتين: القطب الشمالي جزء شرعي من الأراضي الروسية ذات السيادة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
لبنان يتحوّل من بلد الينابيع الى بلد الصهاريج… وهل اصبح الهاتف بوّابة لسرقة أموال اللبنانيين في زمن الإحتيال الإلكتروني؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
ترامب يهدّد بشنّ اكبر هجوم على ايران ويتوعّد الحوثيين… ولماذا اجهضت واشنطن اتفاقات الاسكا؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
145 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
حرب السرطان القادمة.. ولماذا لا تكفي المستشفيات وحدها؟
08:31 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المزارع السوري يخسر لهذه الأسباب
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
خطوط التماس
روسيا من بطرس الأكبر الى كاثرين الثانية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:49 GMT
11 د
موزاييك
الراحة التامة أم اللياقة الدائمة؟ معضلة الصيف الكبرى
11:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موجة حر تاريخية.. هل دخل مناخ مصر مرحلة جديدة؟
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
فتوى رسمية بشأن تقاسم الإنترنت بين الجيران تشعل الجدل في مصر
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:33 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
القاهرة تقود تحريك ملفات بين أمريكا وإريتريا وتنسيق بشأن السودان
16:03 GMT
30 د
من الملعب
مونديال 2026 المغرب عالمي والبرازيل تدفع ثمن غياب المنظومة
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
روسيا تؤكد أنها ستواصل العملية العسكرية في غياب أي آفاق سلمية للتسوية في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران …. هل تتحول لحرب استنزاف طويلة لواشنطن؟
18:00 GMT
30 د
صدى الحياة
حرب السرطان القادمة.. ولماذا لا تكفي المستشفيات وحدها؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران …. هل تتحول لحرب استنزاف طويلة لواشنطن؟
08:31 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وروسيا تفتح آفاقا جديدا أمام القارة الأفريقية
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
14 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
من الملعب
On air
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:33 GMT
12 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
12:44 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
16:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
لاري.. القط الذي لا يغادر داونينغ ستريت!
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تفسح المجال للمسار الدبلوماسي.. وإسرائيل تنقل الخط الأصفر في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المزارع السوري يخسر لهذه الأسباب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260726/بوتين-القطب-الشمالي-جزء-لا-يتجزأ-من-الأراضي-الروسية-ذات-السيادة-1115517487.html
بوتين: القطب الشمالي جزء شرعي من الأراضي الروسية ذات السيادة
بوتين: القطب الشمالي جزء شرعي من الأراضي الروسية ذات السيادة
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن القطب الشمالي جزء شرعي من الأراضي الروسية ذات السيادة، وتطرق إلى الأهمية الخاصة للبحرية الروسية. 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T15:11+0000
2026-07-26T16:22+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
أخبار القطب الشمالي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/1a/1115517326_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_45e15fee99da07992d87019a23df292d.jpg
وخاطب بوتين أفراد البحرية الروسية، في سان بطرسبورغ بمناسبة "يوم البحرية"، وقال: "عندما قلت إن القانون الدولي يقف إلى جانبنا تماماً، فهذا يعني أن هذا (القطب الشمالي) جزءٌ شرعي من الأراضي الروسية ذات السيادة".وتناول بوتين في خطابه طبيعة القطب الشمالي الخاصة، وأفصح عن جهود الشركات الروسية لاستخراج الموارد منه.وأوضح الرئيس الروسي أن روسيا مضطرة لتخصيص الكثير من الموارد لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة.واستطرد: "العملية العسكرية الخاصة ستنتهي عاجلًا أم آجلًا".وأوضح بوتين: "ما كان تابعًا لبولندا والمجر ورومانيا، سيعود، عاجلًا أم آجلًا، إلى مكانه التاريخي، ربما ليس غدًا أو بعد غد، بل بعد عام أو عامين أو عشرة أو خمسة عشر عامًا".اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا كانت الضامن الوحيد لوحدة أراضي أوكرانيا، لكن كييف اعتبرت من مصلحتها إعلان روسيا عدوًا لها.تطوير الأسلحة الاستراتيجية من أولويات بوتينأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عمليات نشر صاروخ تسيركون فرط الصوتي الأخيرة تظهر تزايد دقته.وأوضح بوتين: "تكتسب السفن الكبيرة أسلحة وأنظمة دفاعية جديدة، صاروخ تسيركون وحده مثير للإعجاب، لا يزال يتعين العمل عليه ومراقبة دقته، يظهر نشره الأخير أنه يزداد دقة، إنه صاروخ فرط صوتي، وقليل من دول العالم تمتلك مثل هذا السلاح".وأضاف بوتين أن روسيا تمضي قدمًا في استكمال العمل على غواصة بوسيدون المسيرة ووضعها في الخدمة القتالية.وقال: "لنأخذ بوسيدون كمثال، الذي ناقشناه مرارًا، إنها في الأساس غواصة غير مأهولة، ونحن في المراحل النهائية من تطويرها. نمضي قدمًا نحو إكمالها ووضعها في حالة تأهب قتالي".وأضاف بوتين أن هناك خطط لتطوير الأسطول البحري الروسي في المناطق البحرية كافة وسيتم تنفيذها بالتأكيد.وأكد بوتين أن "البحرية لطالما كانت وستظل عنصراً حيوياً في أمن البلاد".بوتين يهنئ البحارة الروس بمناسبة "يوم البحرية"
https://sarabic.ae/20260726/بوتين-يكلف-أسطول-بحر-البلطيق-بحماية-مقاطعة-كالينينغراد-الروسية-1115516957.html
https://sarabic.ae/20260726/الكرملين-بوتين-أعلن-جميع-مقترحات-روسيا-بشأن-أوكرانيا-ونظام-كييف-يعرف-جيدا-ما-يجب-القيام-به-1115514702.html
https://sarabic.ae/20251029/مجلس-الأمن-الروسي-يصف-طوربيد-بوسيدون-بأنه-سلاح-يوم-القيامة-1106539116.html
أخبار القطب الشمالي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بوتين يشارك في احتفالات "يوم البحرية" الروسية
سبوتنيك عربي
بوتين يشارك في احتفالات "يوم البحرية" الروسية
2026-07-26T15:11+0000
true
PT61M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/1a/1115517326_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_253d3e08b4ac523fa4d9976ba576700a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, أخبار القطب الشمالي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, أخبار القطب الشمالي

بوتين: القطب الشمالي جزء شرعي من الأراضي الروسية ذات السيادة

15:11 GMT 26.07.2026 (تم التحديث: 16:22 GMT 26.07.2026)
© Ruptly
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن القطب الشمالي جزء شرعي من الأراضي الروسية ذات السيادة، وتطرق إلى الأهمية الخاصة للبحرية الروسية.
وخاطب بوتين أفراد البحرية الروسية، في سان بطرسبورغ بمناسبة "يوم البحرية"، وقال: "عندما قلت إن القانون الدولي يقف إلى جانبنا تماماً، فهذا يعني أن هذا (القطب الشمالي) جزءٌ شرعي من الأراضي الروسية ذات السيادة".
وتناول بوتين في خطابه طبيعة القطب الشمالي الخاصة، وأفصح عن جهود الشركات الروسية لاستخراج الموارد منه.

وقال: "طبيعة القطب الشمالي هشة للغاية، بل شديدة الهشاشة. لذلك، نحتاج إلى استخدام أحدث التقنيات هناك، وهذا بالضبط ما تفعله شركاتنا لاستخراج الموارد".

سفن أسطول البلطيق خلال تدريبات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
بوتين يكلف أسطول بحر البلطيق بحماية مقاطعة كالينينغراد الروسية
15:06 GMT
وأوضح الرئيس الروسي أن روسيا مضطرة لتخصيص الكثير من الموارد لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة.

وقال بوتين: "نحن الآن مضطرون لتخصيص موارد كبيرة - وهذا مبرر - لضمان نجاح وتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة".

واستطرد: "العملية العسكرية الخاصة ستنتهي عاجلًا أم آجلًا".

وعبّر بوتين عن ثقته من أن أوكرانيا ستفقد أراضيها الغربية، والتي كانت بالأصل هدية من (القائد السوفييتي الراحل جوزيف) ستالين لكييف.

مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
الكرملين: بوتين أعلن جميع مقترحات روسيا بشأن أوكرانيا ونظام كييف يعرف جيدا ما يجب القيام به
13:13 GMT
وأوضح بوتين: "ما كان تابعًا لبولندا والمجر ورومانيا، سيعود، عاجلًا أم آجلًا، إلى مكانه التاريخي، ربما ليس غدًا أو بعد غد، بل بعد عام أو عامين أو عشرة أو خمسة عشر عامًا".

وتابع: هناك أيضًا أراضي غرب أوكرانيا، وهي هدية من جوزيف فيساريونوفيتش ستالين إلى أوكرانيا بعد الحرب، لقد منح ستالين هذه الأراضي لأوكرانيا، لكن ضمن إطار دولة واحدة موحدة، ولم يخطر بباله، على ما يبدو، أن ينشأ وضع كالذي نشهده اليوم.

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا كانت الضامن الوحيد لوحدة أراضي أوكرانيا، لكن كييف اعتبرت من مصلحتها إعلان روسيا عدوًا لها.

وأردف بوتين: "كان هناك ضامن واحد فقط لوحدة أراضي أوكرانيا، وهو روسيا، لكنهم رأوا أنه من الضروري والممكن ومن مصلحتهم إعلان روسيا عدوًا لهم، وإعلان أن الروس في أوكرانيا ليسوا أمةً أصيلة، وهذا هراء محض".

تطوير الأسلحة الاستراتيجية من أولويات بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عمليات نشر صاروخ تسيركون فرط الصوتي الأخيرة تظهر تزايد دقته.
وأوضح بوتين: "تكتسب السفن الكبيرة أسلحة وأنظمة دفاعية جديدة، صاروخ تسيركون وحده مثير للإعجاب، لا يزال يتعين العمل عليه ومراقبة دقته، يظهر نشره الأخير أنه يزداد دقة، إنه صاروخ فرط صوتي، وقليل من دول العالم تمتلك مثل هذا السلاح".
طوربيد بوسيدون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
مجلس الأمن الروسي يصف طوربيد "بوسيدون" بأنه "سلاح يوم القيامة"
29 أكتوبر 2025, 20:56 GMT
وأضاف بوتين أن روسيا تمضي قدمًا في استكمال العمل على غواصة بوسيدون المسيرة ووضعها في الخدمة القتالية.
وقال: "لنأخذ بوسيدون كمثال، الذي ناقشناه مرارًا، إنها في الأساس غواصة غير مأهولة، ونحن في المراحل النهائية من تطويرها. نمضي قدمًا نحو إكمالها ووضعها في حالة تأهب قتالي".
وأضاف بوتين أن هناك خطط لتطوير الأسطول البحري الروسي في المناطق البحرية كافة وسيتم تنفيذها بالتأكيد.
وأكد بوتين أن "البحرية لطالما كانت وستظل عنصراً حيوياً في أمن البلاد".
بوتين يهنئ البحارة الروس بمناسبة "يوم البحرية"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала