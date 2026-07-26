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بوتين يكلف أسطول بحر البلطيق بحماية مقاطعة كالينينغراد الروسية
بوتين يكلف أسطول بحر البلطيق بحماية مقاطعة كالينينغراد الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، عن تكليف أسطول بحر البلطيق بتأمين مقاطعة كالينينغراد الروسية، والتكفل بحمايتها من أية مخاطر محتملة. 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T15:06+0000
2026-07-26T15:06+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال بوتين، خلال اجتماع مع قادة الأساطيل الروسية بمناسبة الاحتفال بـ"يوم القوات البحرية": "بالطبع، يجب أن يكون أسطول البلطيق في طليعة الجهود، أعلم أنكم كُلِّفتم بمهام محددة (تأمين مقاطعة كالينينغراد) آمل أن يتم تنفيذها على أكمل وجه".وأعرب الرئيس بوتين عن أمله في أن تؤمّن القوات البحرية الروسية حماية فعّالة لأسطول روسيا التجاري.وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، في احتفالات "يوم البحرية" الروسية في سان بطرسبورغ الروسية.ونوه بوتين، إلى وجوب التصدي بحزم لمحاولات التأثير على أسطول روسيا التجاري كما هو الحال في مكافحة القرصنة.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن البحرية الروسية تؤدي دورًا بالغ الأهمية في تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة، مشيرا إلى أنها تظل ركيزة أساسية لضمان أمن البلاد.وقال بوتين، خلال تلقيه تقارير من قادة الأساطيل في يوم البحرية الذي يحتفل به سنويًا، في الأحد الأخير من شهر تموز/يوليو: "اليوم، لا نحتفل فقط بالاكتشافات الجغرافية البارزة والمعارك الحاسمة والانتصارات التي حققها قادتنا البحريون البارزون، بل نجتمع أيضًا، قبل كل شيء، لتقييم الوضع الراهن وآفاق تطوير البحرية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في ضمان أمن روسيا والحفاظ على التكافؤ العالمي من خلال تطوير المكون البحري لثالوثنا النووي".وأشار إلى أن البحرية الروسية، بما فيها قوات مشاة البحرية، تلعب أيضًا دورًا حاسمًا في تنفيذ مهام العمليات العسكرية الخاصة.وتقع المقاطعة في قلب أوروبا على ساحل بحر البلطيق، وتحدها بولندا من الجنوب وليتوانيا من الشمال والشرق. يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة.بوتين يوقع قانونا يؤسس لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي السيادية في روسيا
https://sarabic.ae/20260726/بث-مباشر-بوتين-يشارك-في-احتفالات-يوم-البحرية-الروسية-في-سان-بطرسبورغ-1115514825.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم

بوتين يكلف أسطول بحر البلطيق بحماية مقاطعة كالينينغراد الروسية

15:06 GMT 26.07.2026
© Sputnik . Mikhail Golenkov / الانتقال إلى بنك الصورسفن أسطول البلطيق خلال تدريبات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022
سفن أسطول البلطيق خلال تدريبات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
© Sputnik . Mikhail Golenkov
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تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، عن تكليف أسطول بحر البلطيق بتأمين مقاطعة كالينينغراد الروسية، والتكفل بحمايتها من أية مخاطر محتملة.
وقال بوتين، خلال اجتماع مع قادة الأساطيل الروسية بمناسبة الاحتفال بـ"يوم القوات البحرية": "بالطبع، يجب أن يكون أسطول البلطيق في طليعة الجهود، أعلم أنكم كُلِّفتم بمهام محددة (تأمين مقاطعة كالينينغراد) آمل أن يتم تنفيذها على أكمل وجه".
وأعرب الرئيس بوتين عن أمله في أن تؤمّن القوات البحرية الروسية حماية فعّالة لأسطول روسيا التجاري.
وأكد بوتين: نحن نفهم بعضنا بعضًا، وآمل في عملكم الفعّال في هذا الاتجاه، وفي حماية أسطولنا.
وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، في احتفالات "يوم البحرية" الروسية في سان بطرسبورغ الروسية.
ونوه بوتين، إلى وجوب التصدي بحزم لمحاولات التأثير على أسطول روسيا التجاري كما هو الحال في مكافحة القرصنة.
وقال بوتين: أود أن ألفت انتباهكم إلى أنه في مثل هذه الحالات، ينبغي بالطبع التصرف بحذر، وفي إطار القانون الدولي البحري، ولكن بحزم، كما في حالات مكافحة القرصنة والقراصنة.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن البحرية الروسية تؤدي دورًا بالغ الأهمية في تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة، مشيرا إلى أنها تظل ركيزة أساسية لضمان أمن البلاد.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في احتفالات يوم البحرية الروسية في سان بطرسبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
بوتين: البحرية الروسية تؤدي دورا بالغ الأهمية في تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة ... فيديو
13:10 GMT
وقال بوتين، خلال تلقيه تقارير من قادة الأساطيل في يوم البحرية الذي يحتفل به سنويًا، في الأحد الأخير من شهر تموز/يوليو: "اليوم، لا نحتفل فقط بالاكتشافات الجغرافية البارزة والمعارك الحاسمة والانتصارات التي حققها قادتنا البحريون البارزون، بل نجتمع أيضًا، قبل كل شيء، لتقييم الوضع الراهن وآفاق تطوير البحرية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في ضمان أمن روسيا والحفاظ على التكافؤ العالمي من خلال تطوير المكون البحري لثالوثنا النووي".
وأشار إلى أن البحرية الروسية، بما فيها قوات مشاة البحرية، تلعب أيضًا دورًا حاسمًا في تنفيذ مهام العمليات العسكرية الخاصة.
وتمثل مقاطعة كالينينغراد جيبا روسيا منفصلا جغرافيا عن أراضي روسيا الأم.
وتقع المقاطعة في قلب أوروبا على ساحل بحر البلطيق، وتحدها بولندا من الجنوب وليتوانيا من الشمال والشرق. يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة.
بوتين يوقع قانونا يؤسس لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي السيادية في روسيا
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