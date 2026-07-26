https://sarabic.ae/20260726/بوتين-يوقع-قانونا-يؤسس-لتطوير-نماذج-الذكاء-الاصطناعي-السيادية-في-روسيا-1115514362.html
بوتين يوقع قانونا يؤسس لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي السيادية في روسيا
بوتين يوقع قانونا يؤسس لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي السيادية في روسيا
سبوتنيك عربي
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا يضع الإطار القانوني لتطوير وتطبيق واستخدام النماذج الأساسية الكبيرة للذكاء الاصطناعي في روسيا، ويدخل لأول مرة مفهومي... 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T13:00+0000
2026-07-26T13:00+0000
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روسيا
أخبار روسيا اليوم
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أخبار الذكاء الاصطناعي
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ووفقًا للقانون، الذي نشر على البوابة الرسمية الروسية للنصوص القانونية، فإنه ينظم العلاقات المرتبطة بتطوير واستخدام النماذج الأساسية الكبيرة للذكاء الاصطناعي، وهي برامج تضم ما لا يقل عن مليار معلمة (أي مكونات رياضية تمنح النموذج قدرته على فهم البيانات والتعلم وإنتاج الإجابات)، وقادرة على تنفيذ مهام ذكية بمستوى يضاهي القدرات البشرية أو يتجاوزها، وتشكل أساسًا لتطوير أنواع مختلفة من البرمجيات.أما النموذج الوطني، حسب القانون، فيمكن أن يعتمد على مكونات أجنبية متاحة بموجب تراخيص مفتوحة، شريطة أن تطوره أيضًا جهة قانونية روسية.كما يمنح القانون مطوري هذه النماذج حزمة من إجراءات الدعم الحكومي، تشمل الدعم المالي والممتلكاتي والضمانات والمساندة المعلوماتية، فضلًا عن السماح لهم باستخدام بيانات الأنظمة المعلوماتية الفيدرالية والإقليمية في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، على أن تحدد الحكومة الروسية آلية الوصول إلى هذه البيانات بالتنسيق مع الجهات المختصة بالأمن.الكرملين: بوتين يعتزم لقاء نواب مجلس الدوما واستعراض حصيلة العمل التشريعي خلال 5 سنوات
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, أخبار الذكاء الاصطناعي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, أخبار الذكاء الاصطناعي
بوتين يوقع قانونا يؤسس لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي السيادية في روسيا
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا يضع الإطار القانوني لتطوير وتطبيق واستخدام النماذج الأساسية الكبيرة للذكاء الاصطناعي في روسيا، ويدخل لأول مرة مفهومي "النموذج السيادي" و"النموذج الوطني" للذكاء الاصطناعي، كما يمنح مطوري هذه النماذج إمكانية الوصول إلى البيانات الحكومية لتدريبها.
ووفقًا للقانون، الذي نشر على البوابة الرسمية الروسية للنصوص القانونية، فإنه ينظم العلاقات المرتبطة بتطوير واستخدام النماذج الأساسية الكبيرة للذكاء الاصطناعي، وهي برامج تضم ما لا يقل عن مليار معلمة (أي مكونات رياضية تمنح النموذج قدرته على فهم البيانات والتعلم وإنتاج الإجابات)، وقادرة على تنفيذ مهام ذكية بمستوى يضاهي القدرات البشرية أو يتجاوزها، وتشكل أساسًا لتطوير أنواع مختلفة من البرمجيات.
ويُعرّف القانون النموذج السيادي بأنه نموذج تطوره جهة قانونية روسية، وتسيطر عليه بالكامل في جميع مراحل دورة حياته، مع استضافته في مراكز بيانات داخل روسيا وإمكانية إعادة إنتاجه تقنيًا.
أما النموذج الوطني، حسب القانون، فيمكن أن يعتمد على مكونات أجنبية متاحة بموجب تراخيص مفتوحة، شريطة أن تطوره أيضًا جهة قانونية روسية.
وينص القانون على أن كلا النوعين من النماذج يجب أن يخضعا لإجراءات تثبت توافقهما مع التشريعات الروسية، إضافة إلى انسجامهما مع القيم الروحية والأخلاقية التقليدية المعتمدة في البلاد.
كما يمنح القانون مطوري هذه النماذج حزمة من إجراءات الدعم الحكومي، تشمل الدعم المالي والممتلكاتي والضمانات والمساندة المعلوماتية، فضلًا عن السماح لهم باستخدام بيانات الأنظمة المعلوماتية الفيدرالية والإقليمية في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، على أن تحدد الحكومة الروسية آلية الوصول إلى هذه البيانات بالتنسيق مع الجهات المختصة بالأمن.