بوتين يوقع مرسوما بإنشاء "الشركة الروسية للصناعات البيولوجية"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
08:29 GMT
26 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
10:03 GMT
17 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:50 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
11:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
12:28 GMT
32 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
باكستان تستضيف محادثات للوسطاء بشأن الحرب على إيران
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الإيكواس تعين وسيطا لإجراء حوار جديد مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
12:03 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:28 GMT
19 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبيرة: دخول اليمن في المواجهة المباشرة ضد إسرائيل وأمريكا سيقلب موازين الحرب
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مفاجأة تاريخية محتملة في مصر... هل يوجد تمثال آخر لأبو الهول تحت الرمال؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260330/بوتين-يوقع-مرسوما-بإنشاء-الشركة-الروسية-للصناعات-البيولوجية-1112106375.html
بوتين يوقع مرسوما بإنشاء "الشركة الروسية للصناعات البيولوجية"
بوتين يوقع مرسوما بإنشاء "الشركة الروسية للصناعات البيولوجية"
سبوتنيك عربي
وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مرسوما بشأن إنشاء "الشركة الروسية للصناعات البيولوجية". 30.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-30T13:54+0000
2026-03-30T13:54+0000
روسيا
العالم
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103604/31/1036043190_0:0:3159:1777_1920x0_80_0_0_b15b85b3bd1b25992d872a461bdc68fe.jpg
وجاء في نص المرسوم الذي نشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية: "مرسوم الرئيس الروسي بشأن الشركة المساهمة " "الجمعية العلمية والإنتاجية - الشركة الروسية للصناعات البيولوجية"، وذلك بهدف ضمان الاستقلال التكنولوجي والتنمية المستدامة، وتحفيز النشاط الاستثماري في مجال الطب البيطري، ورفع كفاءة إدارة ممتلكات المؤسسات الحكومية الفيدرالية".وبناءً على ذلك، يوافق المرسوم على مقترحات الحكومة بشأن إعادة تسمية مؤسسة "مجمّع شيلكوفو للمنتجات البيولوجية" لتصبح "الشركة الروسية للصناعات البيولوجية"، وإعادة تنظيم مؤسسة "الشركة الروسية للصناعات البيولوجية" من خلال دمج "مصنع أرمافير البيولوجي"، و"مصنع كورسك للمنتجات البيولوجية - شركة بيوك"، و"مصنع أوريول للمنتجات البيولوجية"، و"مصنع ستافروبول للمنتجات البيولوجية"، بالإضافة إلى تحويل مؤسسة "الشركة الروسية للصناعات البيولوجية" إلى شركة مساهمة مشتركة تحت اسم الجمعية العلمية والإنتاجية للشركة الصناعية البيولوجية الروسية، والتي تمتلك الحكومة الفيدرالية 100% من أسهمها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 11 يونيو/ حزيران الفائت، أن الثالوث النووي سيظل الضامن لسيادة روسيا، مشيرًا إلى أنه يؤدي دورًا محوريًا في ضمان توازن القوى في العالم.وقال بوتين خلال اجتماع حول برنامج التسلح الحكومي: "يجب إيلاء اهتمام خاص للثالوث النووي (أي الوسائل العسكرية الثلاث الحاملة للأسلحة النووية، وهي القاذفات الاستراتيجية والصواريخ الباليستية أرضية الإطلاق والصواريخ الباليستية القابلة للإطلاق من الغواصات)، الذي كان ولا يزال الضامن لسيادة روسيا، ويؤدي دورًا رئيسيًا في ضمان توازن القوى في العالم".حاليًا، تبلغ حصة الأسلحة والمعدات الحديثة في القوات النووية الاستراتيجية 95%، وهذا مؤشر جيد، بل إنه الأعلى بين جميع القوى النووية في العالم.
https://sarabic.ae/20260326/الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-يهنئ-الحرس-الوطني-ويشكرهم-على-خدمتهم-1111972613.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103604/31/1036043190_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_afaea6a9b4424c9d36134c3e0186c4a6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, فلاديمير بوتين
روسيا, العالم, فلاديمير بوتين

بوتين يوقع مرسوما بإنشاء "الشركة الروسية للصناعات البيولوجية"

13:54 GMT 30.03.2026
© Sputnik . Mikhael Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يوقع على وثيقة
بوتين يوقع على وثيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2026
© Sputnik . Mikhael Klimentyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مرسوما بشأن إنشاء "الشركة الروسية للصناعات البيولوجية".
وجاء في نص المرسوم الذي نشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية: "مرسوم الرئيس الروسي بشأن الشركة المساهمة " "الجمعية العلمية والإنتاجية - الشركة الروسية للصناعات البيولوجية"، وذلك بهدف ضمان الاستقلال التكنولوجي والتنمية المستدامة، وتحفيز النشاط الاستثماري في مجال الطب البيطري، ورفع كفاءة إدارة ممتلكات المؤسسات الحكومية الفيدرالية".
وبناءً على ذلك، يوافق المرسوم على مقترحات الحكومة بشأن إعادة تسمية مؤسسة "مجمّع شيلكوفو للمنتجات البيولوجية" لتصبح "الشركة الروسية للصناعات البيولوجية"، وإعادة تنظيم مؤسسة "الشركة الروسية للصناعات البيولوجية" من خلال دمج "مصنع أرمافير البيولوجي"، و"مصنع كورسك للمنتجات البيولوجية - شركة بيوك"، و"مصنع أوريول للمنتجات البيولوجية"، و"مصنع ستافروبول للمنتجات البيولوجية"، بالإضافة إلى تحويل مؤسسة "الشركة الروسية للصناعات البيولوجية" إلى شركة مساهمة مشتركة تحت اسم الجمعية العلمية والإنتاجية للشركة الصناعية البيولوجية الروسية، والتي تمتلك الحكومة الفيدرالية 100% من أسهمها.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2026
بوتين يهنئ الحرس الوطني الروسي ويشكرهم على خدمتهم
26 مارس, 21:27 GMT
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 11 يونيو/ حزيران الفائت، أن الثالوث النووي سيظل الضامن لسيادة روسيا، مشيرًا إلى أنه يؤدي دورًا محوريًا في ضمان توازن القوى في العالم.
وقال بوتين خلال اجتماع حول برنامج التسلح الحكومي: "يجب إيلاء اهتمام خاص للثالوث النووي (أي الوسائل العسكرية الثلاث الحاملة للأسلحة النووية، وهي القاذفات الاستراتيجية والصواريخ الباليستية أرضية الإطلاق والصواريخ الباليستية القابلة للإطلاق من الغواصات)، الذي كان ولا يزال الضامن لسيادة روسيا، ويؤدي دورًا رئيسيًا في ضمان توازن القوى في العالم".
ولفت بوتين إلى أن حصة الأسلحة الحديثة في القوات النووية الاستراتيجية الروسية تبلغ 95%، وهي أعلى نسبة بين جميع القوى النووية في العالم.
حاليًا، تبلغ حصة الأسلحة والمعدات الحديثة في القوات النووية الاستراتيجية 95%، وهذا مؤشر جيد، بل إنه الأعلى بين جميع القوى النووية في العالم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала