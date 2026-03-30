https://sarabic.ae/20260330/بوتين-يوقع-مرسوما-بإنشاء-الشركة-الروسية-للصناعات-البيولوجية-1112106375.html

بوتين يوقع مرسوما بإنشاء "الشركة الروسية للصناعات البيولوجية"

سبوتنيك عربي

وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مرسوما بشأن إنشاء "الشركة الروسية للصناعات البيولوجية". 30.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-30T13:54+0000

روسيا

العالم

فلاديمير بوتين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103604/31/1036043190_0:0:3159:1777_1920x0_80_0_0_b15b85b3bd1b25992d872a461bdc68fe.jpg

وجاء في نص المرسوم الذي نشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية: "مرسوم الرئيس الروسي بشأن الشركة المساهمة " "الجمعية العلمية والإنتاجية - الشركة الروسية للصناعات البيولوجية"، وذلك بهدف ضمان الاستقلال التكنولوجي والتنمية المستدامة، وتحفيز النشاط الاستثماري في مجال الطب البيطري، ورفع كفاءة إدارة ممتلكات المؤسسات الحكومية الفيدرالية".وبناءً على ذلك، يوافق المرسوم على مقترحات الحكومة بشأن إعادة تسمية مؤسسة "مجمّع شيلكوفو للمنتجات البيولوجية" لتصبح "الشركة الروسية للصناعات البيولوجية"، وإعادة تنظيم مؤسسة "الشركة الروسية للصناعات البيولوجية" من خلال دمج "مصنع أرمافير البيولوجي"، و"مصنع كورسك للمنتجات البيولوجية - شركة بيوك"، و"مصنع أوريول للمنتجات البيولوجية"، و"مصنع ستافروبول للمنتجات البيولوجية"، بالإضافة إلى تحويل مؤسسة "الشركة الروسية للصناعات البيولوجية" إلى شركة مساهمة مشتركة تحت اسم الجمعية العلمية والإنتاجية للشركة الصناعية البيولوجية الروسية، والتي تمتلك الحكومة الفيدرالية 100% من أسهمها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 11 يونيو/ حزيران الفائت، أن الثالوث النووي سيظل الضامن لسيادة روسيا، مشيرًا إلى أنه يؤدي دورًا محوريًا في ضمان توازن القوى في العالم.وقال بوتين خلال اجتماع حول برنامج التسلح الحكومي: "يجب إيلاء اهتمام خاص للثالوث النووي (أي الوسائل العسكرية الثلاث الحاملة للأسلحة النووية، وهي القاذفات الاستراتيجية والصواريخ الباليستية أرضية الإطلاق والصواريخ الباليستية القابلة للإطلاق من الغواصات)، الذي كان ولا يزال الضامن لسيادة روسيا، ويؤدي دورًا رئيسيًا في ضمان توازن القوى في العالم".حاليًا، تبلغ حصة الأسلحة والمعدات الحديثة في القوات النووية الاستراتيجية 95%، وهذا مؤشر جيد، بل إنه الأعلى بين جميع القوى النووية في العالم.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

