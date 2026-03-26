الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهنئ الحرس الوطني ويشكرهم على خدمتهم
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الحرس الوطني بمناسبة عيدهم المهني وشكرهم على خدمتهم. 26.03.2026, سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الحرس الوطني بمناسبة عيدهم المهني وشكرهم على خدمتهم.
وقال بوتين في خطاب مصور بمناسبة يوم قوات الحرس الوطني: "أيها الرفاق الأعزاء! أهنئكم بمناسبة عيدكم المهني - يوم قوات الحرس الوطني ... أشكر الموظفين والعسكريين والموظفين المدنيين في الحرس الوطني الروسي على خدمتهم".
كما هنأ رئيس الدولة قدامى المحاربين في وحدات "أومون" و"سوبير" وغيرها من وحدات وزارة الداخلية، بالإضافة إلى قدامى المحاربين في القوات الداخلية، الذين شكلوا قبل 10 سنوات الأساس المتين للحرس الوطني الروسي الحالي.
وأشار الرئيس الروسي إلى الخبرة الفريدة للحرس الوطني في مواجهة التهديدات الحديثة، وكفاءته المهنية في مكافحة الإرهاب، وحماية المنشآت الحساسة، ومراقبة تداول الأسلحة.
وقال بوتين : "تشمل مهامكم الأساسية مكافحة الإرهاب والتطرف، بما في ذلك القبض على المجرمين الخطرين بشكل خاص، ودعم عمليات التحقيق والتحقيقات، وحماية المنشآت الحساسة، وضمان سيطرة الدولة على تداول الأسلحة".
وأشار إلى أن العمل الاحترافي والمسؤول جارٍ في جميع هذه المجالات، وفي الوقت نفسه، يجري توسيع القدرات العملياتية، ويكتسب الحرس الوطني الروسي خبرة فريدة في مواجهة التهديدات الحديثة.
وأوضح أن جنود الحرس الوطني الروسي يقاتلون بمهارة وشجاعة، مُظهرين بطولة حقيقية خلال العملية العسكرية الخاصة، وأكد أن روسيا تُكرم ذكرى كل جندي ضحى بحياته من أجل الوطن.
واختتم بوتين قائلاً: "أتمنى لكم الصحة والنجاح. عطلة سعيدة!
يتم الاحتفال بيوم قوات الحرس الوطني للاتحاد الروسي، الذي تم تحديده بموجب مرسوم رئيس الاتحاد الروسي الصادر في 16 يناير 2017، في 27 مارس.