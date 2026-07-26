https://sarabic.ae/20260726/بث-مباشر-بوتين-يشارك-في-احتفالات-يوم-البحرية-الروسية-في-سان-بطرسبورغ-1115514825.html
بث مباشر...بوتين يشارك في احتفالات "يوم البحرية" الروسية في سان بطرسبورغ
بث مباشر...بوتين يشارك في احتفالات "يوم البحرية" الروسية في سان بطرسبورغ
سبوتنيك عربي
شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، في احتفالات "يوم البحرية" الروسية في سان بطرسبورغ الروسية. 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T13:10+0000
2026-07-26T13:10+0000
2026-07-26T13:29+0000
روسيا
العالم
فلاديمير بوتين
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وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن البحرية الروسية تؤدي دورًا بالغ الأهمية في تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة، مشيرا إلى أنها تظل ركيزة أساسية لضمان أمن البلاد.وقال بوتين، خلال تلقيه تقارير من قادة الأساطيل في يوم البحرية الذي يُحتفل به سنويًا في الأحد الأخير من شهر تموز/يوليو: "اليوم، لا نحتفل فقط بالاكتشافات الجغرافية البارزة والمعارك الحاسمة والانتصارات التي حققها قادتنا البحريون البارزون، بل نجتمع أيضًا، قبل كل شيء، لتقييم الوضع الراهن وآفاق تطوير البحرية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في ضمان أمن روسيا والحفاظ على التكافؤ العالمي من خلال تطوير المكون البحري لثالوثنا النووي".وأشار إلى أن البحرية الروسية، بما فيها قوات مشاة البحرية، تلعب أيضًا دورًا حاسمًا في تنفيذ مهام العمليات العسكرية الخاصة.وأضاف الرئيس الروسي: "توجّه الأنظمة البحرية ضرباتٍ قاصمة للعدو بأسلحةٍ عالية الدقة، ويواصل مشاة البحرية التقدم والقتال ببسالة ومهارة وشجاعة، والبلاد بأسرها تدعمهم وتتطلع إلى عودتهم إلى ديارهم منتصرين".
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بوتين يشارك في احتفالات "يوم البحرية" الروسية في سان بطرسبورغ
سبوتنيك عربي
بوتين يشارك في احتفالات "يوم البحرية" الروسية في سان بطرسبورغ
2026-07-26T13:10+0000
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روسيا, видео, العالم, فلاديمير بوتين
روسيا, видео, العالم, فلاديمير بوتين
بث مباشر...بوتين يشارك في احتفالات "يوم البحرية" الروسية في سان بطرسبورغ
13:10 GMT 26.07.2026 (تم التحديث: 13:29 GMT 26.07.2026)
يتبع
شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، في احتفالات "يوم البحرية" الروسية في سان بطرسبورغ الروسية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن البحرية الروسية تؤدي دورًا بالغ الأهمية في تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة، مشيرا إلى أنها تظل ركيزة أساسية لضمان أمن البلاد.
وقال بوتين، خلال تلقيه تقارير من قادة الأساطيل في يوم البحرية الذي يُحتفل به سنويًا في الأحد الأخير من شهر تموز/يوليو: "اليوم، لا نحتفل فقط بالاكتشافات الجغرافية البارزة والمعارك الحاسمة والانتصارات التي حققها قادتنا البحريون البارزون، بل نجتمع أيضًا، قبل كل شيء، لتقييم الوضع الراهن وآفاق تطوير البحرية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في ضمان أمن روسيا والحفاظ على التكافؤ العالمي من خلال تطوير المكون البحري لثالوثنا النووي".
وأشار إلى أن البحرية الروسية، بما فيها قوات مشاة البحرية، تلعب أيضًا دورًا حاسمًا في تنفيذ مهام العمليات العسكرية الخاصة.
وأضاف الرئيس الروسي: "توجّه الأنظمة البحرية ضرباتٍ قاصمة للعدو بأسلحةٍ عالية الدقة، ويواصل مشاة البحرية التقدم والقتال ببسالة ومهارة وشجاعة، والبلاد بأسرها تدعمهم وتتطلع إلى عودتهم إلى ديارهم منتصرين".