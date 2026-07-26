https://sarabic.ae/20260726/الكرملين-بوتين-أعلن-جميع-مقترحات-روسيا-بشأن-أوكرانيا-ونظام-كييف-يعرف-جيدا-ما-يجب-القيام-به-1115514702.html
الكرملين: بوتين أعلن جميع مقترحات روسيا بشأن أوكرانيا ونظام كييف يعرف جيدا ما يجب القيام به
الكرملين: بوتين أعلن جميع مقترحات روسيا بشأن أوكرانيا ونظام كييف يعرف جيدا ما يجب القيام به
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن بالفعل جميع مقترحات روسيا بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا،... 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T13:13+0000
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وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين، ردًا على سؤال حول المقترحات الأميركية والروسية بشأن أوكرانيا: "لقد أعلن الرئيس بوتين، القائد الأعلى للقوات المسلحة، جميع مقترحات روسيا. ونظام كييف يعلم تمامًا ما يجب فعله".كما ذكر بيسكوف، أن روسيا تبقي قنوات الحوار مفتوحة مع المفاوضين الأميركيين بشأن قضايا التسوية في أوكرانيا.وقال بيسكوف، للصحفيين متحدثًا عن إمكانية ظهور صيغ جديدة لتسوية النزاع الأوكراني: "نحن نحافظ على قنوات الحوار مع المفاوضين الأميركيين".وقال بيسكوف للصحفيين: "دعونا نتذكر، قبل عامين تحدث الرئيس بوتين أمام الهيئة القيادية لوزارة الخارجية الروسية وحدد الشروط الرئيسية لوقف الأعمال العدائية. كل هذه الشروط لا تزال سارية المفعول حتى يومنا هذا. وهذه المعايير معروفة جيداً للجميع في العالم، بما في ذلك لكييف".
https://sarabic.ae/20260726/بوتين-يوقع-قانونا-يؤسس-لتطوير-نماذج-الذكاء-الاصطناعي-السيادية-في-روسيا-1115514362.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين: بوتين أعلن جميع مقترحات روسيا بشأن أوكرانيا ونظام كييف يعرف جيدا ما يجب القيام به
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن بالفعل جميع مقترحات روسيا بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن نظام كييف يعرف جيدًا ما يجب القيام به.
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين، ردًا على سؤال حول المقترحات الأميركية والروسية بشأن أوكرانيا: "لقد أعلن الرئيس بوتين، القائد الأعلى للقوات المسلحة، جميع مقترحات روسيا. ونظام كييف يعلم تمامًا ما يجب فعله".
واعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه من السابق لأوانه التعليق على التقارير التي تتحدث عن مناقشة مزعومة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن اتفاق محتمل لوقف العمليات القتالية في الأجواء، لعدم معرفة مدى صحة هذه المعلومات.
كما ذكر بيسكوف، أن روسيا تبقي قنوات الحوار مفتوحة مع المفاوضين الأميركيين بشأن قضايا التسوية في أوكرانيا.
وقال بيسكوف، للصحفيين متحدثًا عن إمكانية ظهور صيغ جديدة لتسوية النزاع الأوكراني: "نحن نحافظ على قنوات الحوار مع المفاوضين الأميركيين".
وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الأربعاء، بأن الشروط التي طرحها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبل عامين في مقر وزارة الخارجية الروسية لوقف الأعمال العدائية في أوكرانيا لا تزال سارية المفعول حتى الآن، وهي معروفة جيداً لكييف.
وقال بيسكوف للصحفيين: "دعونا نتذكر، قبل عامين تحدث الرئيس بوتين أمام الهيئة القيادية لوزارة الخارجية الروسية وحدد الشروط الرئيسية لوقف الأعمال العدائية. كل هذه الشروط لا تزال سارية المفعول حتى يومنا هذا. وهذه المعايير معروفة جيداً للجميع في العالم، بما في ذلك لكييف".