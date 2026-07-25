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https://sarabic.ae/20260725/بوتين-يهنئ-البحارة-الروس-بمناسبة-يوم-البحرية-1115504685.html
بوتين يهنئ البحارة الروس بمناسبة يوم البحرية
بوتين يهنئ البحارة الروس بمناسبة يوم البحرية
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أفراد البحرية الروسية وجميع المواطنين الروس بمناسبة يوم البحرية، معربًا عن تقديره لدور البحارة في تعزيز القوة البحرية للبلاد. 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T21:27+0000
2026-07-25T21:27+0000
فلاديمير بوتين
البحارة
روسيا
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وقال بوتين، في رسالة مصورة بمناسبة يوم البحرية الذي يُحتفل به سنويًا في الأحد الأخير من شهر تموز/يوليو: "أيها البحارة، ورقباء البحرية، وضباط الصف، والضباط، أيها المواطنون الروس الأعزاء! تحتفي بلادنا اليوم ببحريتها المجيدة وبكل من صنع أمجادها عبر مختلف الحقب، سواء من خلال الانتصارات العسكرية أو العمل الدؤوب اليومي والإنجازات العلمية المتميزة التي ضمنت لروسيا مكانتها كقوة بحرية عظمى".كما أكد بوتين أن مهنية أفراد مشاة البحرية الروسية وشجاعتهم وجرأتهم تؤثر بدرجة كبيرة في مسار العملية العسكرية الخاصة، وقال: "إن مهارات أفراد مشاة البحرية وأطقمها، إلى جانب صمودهم وشجاعتهم وجرأتهم، تحدد اليوم إلى حد كبير مسار العملية العسكرية الخاصة".وأشار بوتين إلى أن البحرية الروسية تؤدي دورًا محوريًا في ضمان أمن البلاد والدفاع عنها وحماية مصالحها المشروعة في المحيطات، وقال: "يواصل البحارة العسكريون اليوم حمل تقاليد أسطولنا وتعزيزها بكل جدارة. وفي روسيا، التي تطل على مياه 13 بحرًا، تؤدي البحرية دورًا بالغ الأهمية في ضمان الدفاع والأمن، وحماية المصالح المشروعة للبلاد في المحيط العالمي".وشدد الرئيس الروسي على أن القوات البحرية الروسية قادرة على تنفيذ جميع المهام الموكلة إليها بكفاءة.واختتم بوتين رسالته بتوجيه الشكر لأفراد البحرية على خدمتهم وإسهامهم في تعزيز القدرات البحرية لروسيا، قائلًا: "أهنئكم وأهنئ عائلاتكم بهذه المناسبة. كل عام وأنتم بخير بمناسبة يوم البحرية".
https://sarabic.ae/20260724/بوتين-يشيد-بعمل-المحققين-الروس-في-كشف-النازيين-الجدد-والمخربين-خلال-العملية-العسكرية-1115484379.html
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فلاديمير بوتين, البحارة, روسيا
فلاديمير بوتين, البحارة, روسيا

بوتين يهنئ البحارة الروس بمناسبة يوم البحرية

21:27 GMT 25.07.2026
© POOL / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
© POOL
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أفراد البحرية الروسية وجميع المواطنين الروس بمناسبة يوم البحرية، معربًا عن تقديره لدور البحارة في تعزيز القوة البحرية للبلاد.
وقال بوتين، في رسالة مصورة بمناسبة يوم البحرية الذي يُحتفل به سنويًا في الأحد الأخير من شهر تموز/يوليو: "أيها البحارة، ورقباء البحرية، وضباط الصف، والضباط، أيها المواطنون الروس الأعزاء! تحتفي بلادنا اليوم ببحريتها المجيدة وبكل من صنع أمجادها عبر مختلف الحقب، سواء من خلال الانتصارات العسكرية أو العمل الدؤوب اليومي والإنجازات العلمية المتميزة التي ضمنت لروسيا مكانتها كقوة بحرية عظمى".
وأكد الرئيس الروسي أن البحارة والعلماء أسهموا في ترسيخ مكانة روسيا كقوة بحرية عظمى، مشيرًا إلى أن الإنجازات العلمية المتميزة، إلى جانب الانتصارات العسكرية والعمل الدؤوب، ضمنت لروسيا مكانتها البحرية.
كما أكد بوتين أن مهنية أفراد مشاة البحرية الروسية وشجاعتهم وجرأتهم تؤثر بدرجة كبيرة في مسار العملية العسكرية الخاصة، وقال: "إن مهارات أفراد مشاة البحرية وأطقمها، إلى جانب صمودهم وشجاعتهم وجرأتهم، تحدد اليوم إلى حد كبير مسار العملية العسكرية الخاصة".
وأضاف الرئيس الروسي أن عشرات الآلاف من البحارة والضباط مُنحوا أوسمة الدولة الرفيعة، بما في ذلك وسام "النجمة الذهبية" الخاص بأبطال روسيا.
وأشار بوتين إلى أن البحرية الروسية تؤدي دورًا محوريًا في ضمان أمن البلاد والدفاع عنها وحماية مصالحها المشروعة في المحيطات، وقال: "يواصل البحارة العسكريون اليوم حمل تقاليد أسطولنا وتعزيزها بكل جدارة. وفي روسيا، التي تطل على مياه 13 بحرًا، تؤدي البحرية دورًا بالغ الأهمية في ضمان الدفاع والأمن، وحماية المصالح المشروعة للبلاد في المحيط العالمي".
وشدد الرئيس الروسي على أن القوات البحرية الروسية قادرة على تنفيذ جميع المهام الموكلة إليها بكفاءة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يشيد بعمل المحققين الروس في كشف النازيين الجدد والمخربين خلال العملية العسكرية الخاصة
أمس, 23:45 GMT
واختتم بوتين رسالته بتوجيه الشكر لأفراد البحرية على خدمتهم وإسهامهم في تعزيز القدرات البحرية لروسيا، قائلًا: "أهنئكم وأهنئ عائلاتكم بهذه المناسبة. كل عام وأنتم بخير بمناسبة يوم البحرية".
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