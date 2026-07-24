https://sarabic.ae/20260724/بوتين-يشيد-بعمل-المحققين-الروس-في-كشف-النازيين-الجدد-والمخربين-خلال-العملية-العسكرية-1115484379.html
بوتين يشيد بعمل المحققين الروس في كشف النازيين الجدد والمخربين خلال العملية العسكرية
بوتين يشيد بعمل المحققين الروس في كشف النازيين الجدد والمخربين خلال العملية العسكرية
سبوتنيك عربي
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، بجهود المحققين الروس في كشف النازيين الجدد والمخربين ومساعديهم في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة. 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T23:45+0000
2026-07-24T23:45+0000
2026-07-24T23:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير بوتين
روسيا
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وقال الرئيس الروسي، في رسالة مصورة بمناسبة يوم المحققين في روسيا، الذي يُحتفل به في 25 يوليو/تموز: "أود أن أشيد بشكل خاص بالمساهمة الكبيرة للمحققين في تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة. ففي ظروف صعبة، وغالبًا مع تعريض حياتكم للخطر، تكشفون النازيين الجدد والمخربين ومساعديهم".وأكد الرئيس الروسي أنه يتعين على المحققين التحلي بالحزم وتحمل المسؤولية، والتصدي بحزم للعنف والجشع والتعسف، وترسيخ "أسمى قيم الحق والعدالة".وأضاف بوتين أن نتائج العمل المكثف الذي يقوم به المحققون تؤثر إلى حد كبير في ترسيخ سيادة القانون والنظام العام في البلاد، وفي فعالية مكافحة الفساد والإرهاب والتطرف وغيرها من التهديدات ذات الطابع الإجرامي.وأشار الرئيس الروسي إلى أن محققي وزارة الداخلية وجهاز الأمن الفيدرالي ولجنة التحقيق يواصلون اليوم، بجدارة، التقاليد التي أُرست في أجهزة التحقيق قبل أكثر من ثلاثة قرون، خلال عهد إصلاحات بطرس الأكبر، وتعززت في مختلف المراحل التاريخية لتطور البلاد.وأعرب بوتين عن ثقته بأن المبادئ المهنية والالتزام الراسخ بالواجب سيظلان المعيار الأساسي في عمل المحققين، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم.ويوافق 25 يوليو/تموز من كل عام يوم العاملين في هيئات التحقيق في روسيا.
https://sarabic.ae/20230506/باستريكين-المحققون-الروس-بصدد-الكشف-عن-جميع-ملابسات-محاولة-كييف-مهاجمة-الكرملين-1076713539.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
بوتين يشيد بعمل المحققين الروس في كشف النازيين الجدد والمخربين خلال العملية العسكرية
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، بجهود المحققين الروس في كشف النازيين الجدد والمخربين ومساعديهم في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وقال الرئيس الروسي، في رسالة مصورة بمناسبة يوم المحققين في روسيا، الذي يُحتفل به في 25 يوليو/تموز: "أود أن أشيد بشكل خاص بالمساهمة الكبيرة للمحققين في تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة. ففي ظروف صعبة، وغالبًا مع تعريض حياتكم للخطر، تكشفون النازيين الجدد والمخربين ومساعديهم".
وأكد الرئيس الروسي أنه يتعين على المحققين التحلي بالحزم وتحمل المسؤولية، والتصدي بحزم للعنف والجشع والتعسف، وترسيخ "أسمى قيم الحق والعدالة".
وأضاف بوتين أن نتائج العمل المكثف الذي يقوم به المحققون تؤثر إلى حد كبير في ترسيخ سيادة القانون والنظام العام في البلاد، وفي فعالية مكافحة الفساد والإرهاب والتطرف وغيرها من التهديدات ذات الطابع الإجرامي.
وقال: "إن الخبرة التي راكمتموها، وأحدث تقنيات البحث وتوثيق الأدلة وتحليلها، تتيح لكم التحقيق بسرعة وكفاءة في أكثر القضايا الجنائية تعقيدًا، وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، واتخاذ إجراءات فعالة لتعويض الأضرار التي تسببوا بها".
وأشار الرئيس الروسي إلى أن محققي وزارة الداخلية وجهاز الأمن الفيدر
الي ولجنة التحقيق يواصلون اليوم، بجدارة، التقاليد التي أُرست في أجهزة التحقيق قبل أكثر من ثلاثة قرون، خلال عهد إصلاحات بطرس الأكبر، وتعززت في مختلف المراحل التاريخية لتطور البلاد.
وأعرب بوتين عن ثقته بأن المبادئ المهنية والالتزام الراسخ بالواجب سيظلان المعيار الأساسي في عمل المحققين، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم.
ويوافق 25 يوليو/تموز من كل عام يوم العاملين في هيئات التحقيق في روسيا.