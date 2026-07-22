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إعلام: الاتحاد الأوروبي يفشل مجددا في إقرار الحزمة الـ21 من العقوبات ضد روسيا
إعلام: الاتحاد الأوروبي يفشل مجددا في إقرار الحزمة الـ21 من العقوبات ضد روسيا
سبوتنيك عربي
كشف دبلوماسي أوروبي أن الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي فشلوا في الاتفاق على الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات ضد روسيا، في ظل استمرار الخلافات بين الدول... 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T19:43+0000
2026-07-22T19:43+0000
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وذكرت وسائل إعلام غربية نقلا عن الدبلوماسي الأوروبي: "فشل الممثلون الدائمون للاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة العقوبات الحادية والعشرين ضد روسيا".وكانت صحف غربية قد ذكرت، في وقت سابق، أن اليونان عارضت فرض حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال الروسي، مدعيةً أنها ستدمر شركة الشحن اليونانية "ديناغاس". وكما أشارت الصحيفة، فقد تم تأجيل اعتماد الحزمة الحادية والعشرين لمدة أسبوع بسبب اعتراضات اليونان.ومن جهتها أكدت روسيا مرارا وتكرارا أنها ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بفرضها عليها قبل عدة سنوات، والتي لا تزال تتصاعد. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرّح سابقاً بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات قد وجّهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي برمته.
https://sarabic.ae/20260714/الكرملين-موسكو-تعتبر-العقوبات-الأوروبية-الجديدة-المفروضة-على-روسيا-غير-قانونية--1115190566.html
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موسكو, روسيا, العالم
موسكو, روسيا, العالم

إعلام: الاتحاد الأوروبي يفشل مجددا في إقرار الحزمة الـ21 من العقوبات ضد روسيا

19:43 GMT 22.07.2026
© Photo / unsplash/Guillaume Périgoisأوروبا..الإتحاد الأوروبي
أوروبا..الإتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
© Photo / unsplash/Guillaume Périgois
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كشف دبلوماسي أوروبي أن الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي فشلوا في الاتفاق على الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات ضد روسيا، في ظل استمرار الخلافات بين الدول الأعضاء.
وذكرت وسائل إعلام غربية نقلا عن الدبلوماسي الأوروبي: "فشل الممثلون الدائمون للاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة العقوبات الحادية والعشرين ضد روسيا".

وسبق أن فشل الاتحاد الأوروبي، في 15 تموز/يوليو الجاري، أيضا بالوصول إلى اتفاق على حزمة العقوبات هذه.

مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
الكرملين: العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا تعكس الطابع العدائي اتجاهها
14 يوليو, 09:47 GMT
وكانت صحف غربية قد ذكرت، في وقت سابق، أن اليونان عارضت فرض حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال الروسي، مدعيةً أنها ستدمر شركة الشحن اليونانية "ديناغاس". وكما أشارت الصحيفة، فقد تم تأجيل اعتماد الحزمة الحادية والعشرين لمدة أسبوع بسبب اعتراضات اليونان.

ويقر بعض الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي بأن فرض العقوبات قد تسبب بخسائر للشركات في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ومن جهتها أكدت روسيا مرارا وتكرارا أنها ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بفرضها عليها قبل عدة سنوات، والتي لا تزال تتصاعد. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرّح سابقاً بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات قد وجّهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي برمته.
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