https://sarabic.ae/20260714/الكرملين-موسكو-تعتبر-العقوبات-الأوروبية-الجديدة-المفروضة-على-روسيا-غير-قانونية--1115190566.html
الكرملين: العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا تعكس الطابع العدائي اتجاهها
الكرملين: العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا تعكس الطابع العدائي اتجاهها
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا تعكس الطابع العدائي للدول الأوروبية تجاه روسيا. 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T09:47+0000
2026-07-14T09:47+0000
2026-07-14T10:06+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال بيسكوف خلال إحاطة صحفية: "هنا، يظهر الأوروبيون نهجهم الخاص، ليس ديمقراطيًا، بل قمعيًا. نحن على ثقة بأن تطبيق المراسلة (ماكس) الخاص بنا، رغم كل العقوبات، سيواصل تطوره السريع والناجح".وتابع: "فيما يتعلق بالعقوبات، فإننا نعتبرها تقليديًا غير قانونية".وردًا على سؤال حول إحباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لسلسلة من الهجمات الإرهابية التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، أجاب: "نشعر، مع جميع الروس، بالفرحة إزاء هذه العملية الناجحة. ونتقدم بخالص التهاني، وربما نعرب عن امتناننا، لضباط الأمن على جهودهم".وأكد أن صياغة ضمانات أمنية لأوكرانيا دون مشاركة روسيا أمر مستحيل روسيا: "يُظهر تصريح المستشار ميرز مدى المأزق الذي وصل إليه الموقف الأوروبي. إن صياغة ضمانات أمنية دون مشاركة روسيا أمر مستحيل".وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اعترفت يوم أمس الاثنين، بأن دول الاتحاد لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات المفروضة على روسيا.وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي سيعتمد الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات ضد روسيا في 13 تموز/يوليو.إحباط هجوم إرهابي أوكراني واسع النطاق على مطارين عسكريين- الأمن الفيدرالي الروسيوفاة السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري ليندسي غراهام "إثر مرض مفاجئ"
https://sarabic.ae/20260713/الكرملين-حول-اجتماع-تحالف-الراغبين-مجموعة-من-الدول-لا-تريد-السلام-1115164319.html
https://sarabic.ae/20260714/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-هجوما-إرهابيا-أوكرانيا-بتواطؤ-غربي-ضد-مؤسسة-دفاعية-في-موسكو-1115186922.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
الكرملين: العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا تعكس الطابع العدائي اتجاهها
09:47 GMT 14.07.2026 (تم التحديث: 10:06 GMT 14.07.2026)
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا تعكس الطابع العدائي للدول الأوروبية تجاه روسيا.
وقال بيسكوف خلال إحاطة صحفية: "هنا، يظهر الأوروبيون نهجهم الخاص، ليس ديمقراطيًا، بل قمعيًا. نحن على ثقة بأن تطبيق المراسلة (ماكس) الخاص بنا، رغم كل العقوبات، سيواصل تطوره السريع والناجح".
وأضاف: "نحن أيضًا لا نقبل ونعتبر فرض عقوبات على تطبيق المراسلة(ماكس) أمرًا عبثيًا تمامًا، ما يظهر الطبيعة القمعية لمن يفرضون مثل هذه العقوبات".
وتابع: "فيما يتعلق بالعقوبات، فإننا نعتبرها تقليديًا غير قانونية".
وأكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين أن روسيا تتكيف مع عشرات الآلاف من العقوبات وتتعلم كيفية الالتفاف عليها، قائلًا: "لقد تكيفنا مع عشرات الآلاف من العقوبات المفروضة على بلادنا. تعلمنا كيفية الالتفاف على هذه العقوبات، وتعلمنا كيفية تقليل آثارها السلبية. وسنواصل القيام بذلك".
وردًا على سؤال حول إحباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لسلسلة من الهجمات الإرهابية التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، أجاب: "نشعر، مع جميع الروس، بالفرحة إزاء هذه العملية الناجحة. ونتقدم بخالص التهاني، وربما نعرب عن امتناننا، لضباط الأمن على جهودهم".
وحول أن روسيا ستطور علاقاتها مع أذربيجان بشكل شامل، أوضح: "نحن نتبنى هنا نهجًا عمليًا. ونعتقد أنه يجب علينا تطوير علاقاتنا بشكل شامل، لا سيما مع دولة مثل أذربيجان".
وأكد أن صياغة ضمانات أمنية لأوكرانيا دون مشاركة روسيا أمر مستحيل روسيا: "يُظهر تصريح المستشار ميرز مدى المأزق الذي وصل إليه الموقف الأوروبي. إن صياغة ضمانات أمنية دون مشاركة روسيا أمر مستحيل".
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اعترفت يوم أمس الاثنين، بأن دول الاتحاد لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات المفروضة على روسيا.
وأدلت كالاس بتصريحات، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، بُث عبر الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية: "يؤسفني أننا لم نتوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة الحادية والعشرين".
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي سيعتمد الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات ضد روسيا في 13 تموز/يوليو.