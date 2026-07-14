https://sarabic.ae/20260714/الكرملين-موسكو-تعتبر-العقوبات-الأوروبية-الجديدة-المفروضة-على-روسيا-غير-قانونية--1115190566.html

الكرملين: العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا تعكس الطابع العدائي اتجاهها

الكرملين: العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا تعكس الطابع العدائي اتجاهها

سبوتنيك عربي

صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا تعكس الطابع العدائي للدول الأوروبية تجاه روسيا. 14.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-14T09:47+0000

2026-07-14T09:47+0000

2026-07-14T10:06+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg

وقال بيسكوف خلال إحاطة صحفية: "هنا، يظهر الأوروبيون نهجهم الخاص، ليس ديمقراطيًا، بل قمعيًا. نحن على ثقة بأن تطبيق المراسلة (ماكس) الخاص بنا، رغم كل العقوبات، سيواصل تطوره السريع والناجح".وتابع: "فيما يتعلق بالعقوبات، فإننا نعتبرها تقليديًا غير قانونية".وردًا على سؤال حول إحباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لسلسلة من الهجمات الإرهابية التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، أجاب: "نشعر، مع جميع الروس، بالفرحة إزاء هذه العملية الناجحة. ونتقدم بخالص التهاني، وربما نعرب عن امتناننا، لضباط الأمن على جهودهم".وأكد أن صياغة ضمانات أمنية لأوكرانيا دون مشاركة روسيا أمر مستحيل روسيا: "يُظهر تصريح المستشار ميرز مدى المأزق الذي وصل إليه الموقف الأوروبي. إن صياغة ضمانات أمنية دون مشاركة روسيا أمر مستحيل".وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اعترفت يوم أمس الاثنين، بأن دول الاتحاد لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات المفروضة على روسيا.وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي سيعتمد الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات ضد روسيا في 13 تموز/يوليو.إحباط هجوم إرهابي أوكراني واسع النطاق على مطارين عسكريين- الأمن الفيدرالي الروسيوفاة السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري ليندسي غراهام "إثر مرض مفاجئ"

https://sarabic.ae/20260713/الكرملين-حول-اجتماع-تحالف-الراغبين-مجموعة-من-الدول-لا-تريد-السلام-1115164319.html

https://sarabic.ae/20260714/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-هجوما-إرهابيا-أوكرانيا-بتواطؤ-غربي-ضد-مؤسسة-دفاعية-في-موسكو-1115186922.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي