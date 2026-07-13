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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260713/إحباط-هجوم-أوكراني-واسع-النطاق-على-مطارين-عسكريين--الأمن-الفيدرالي-الروسي-1115160185.html
إحباط هجوم إرهابي أوكراني واسع النطاق على مطارين عسكريين- الأمن الفيدرالي الروسي
إحباط هجوم إرهابي أوكراني واسع النطاق على مطارين عسكريين- الأمن الفيدرالي الروسي
سبوتنيك عربي
أحبط الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، هجوما إرهابيًا أوكرانيًا واسع النطاق، باستخدام طائرات مسيرة على مطاري "أوكراينكا" و"شاغول" العسكريين في مقاطعتي... 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T05:52+0000
2026-07-13T06:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في البيان: "نتيجة للإجراءات المتخذة، تلقى جهاز الأمن الفيدرالي معلومات مسبقة بشأن قيام الأجهزة الخاصة الأوكرانية بنشر طائرات مسيرة مزودة برؤوس حربية ومحطات تحكم أرضية متنقلة في حاويات ومناطيد في مقاطعة بريانسك، استعدادًا لهجمات إرهابية واسعة النطاق على المطارات العسكرية في مقاطعتي آمور وتشيلابينسك".وأشار إلى أنه تم نشر طائرات مسيرة في بريانسك، باستخدام مركبات جوية غير مأهولة ومناطيد. وبحسب البيان، فإن عملاء كييف قاموا بعد ذلك بنقل المعدات في سيارات محملة بالأجهزة المنزلية، إلى عمق الأراضي الروسية، مباشرة نحو مطاري "أوكراينكا" و"شاغول"، حيث تم تجميعها وإعدادها للاستخدام في مرائب مستأجرة.وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيانه: "تم ضبط 24 طائرة مسيرة مزودة بوحدات تحكم شبكية عصبية مقاومة للحرب الإلكترونية من صنع بريطاني وأمريكي وكندي وسويدي، ومسلحة برؤوس حربية تحتوي على متفجرات تزن أكثر من كيلوغرام واحد".وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أنه، ووفقًا لقانون العقوبات الروسي، يُعفى الشخص المتورط في التخطيط لهجوم إرهابي من المسؤولية الجنائية إذا قام بتحذير السلطات على الفور أو أسهم بأي شكل من الأشكال في منع الهجوم، شريطة ألا تشكل أفعاله جريمة أخرى. وأكد الجهاز أن قانون العقوبات الروسي ينصّ على أن الشخص لا يخضع للمساءلة الجنائية عن جريمة ما إذا تراجع طواعيةً وبشكل نهائي عن فكرة تنفيذها.وكان الجهاز، أفاد في وقت سابق، بإحباط محاولة من قبل أجهزة المخابرات الأوكرانية، بتدخل مباشر من جهات غربية، لتنفيذ سلسلة من عمليات تخريب وهجمات إرهابية، غير مسبوقة من حيث الحجم والتهديد، باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت البنية التحتية العسكرية الروسية، ومؤسسة رائدة في المجمع الصناعي العسكري، وأفراد من وزارة الدفاع الروسية.الكرملين: موسكو ترى أن كييف غير ميالة للتسوية السلميةالدفاع الروسية تعلن استهداف منشآت صناعية عسكرية في كييف
https://sarabic.ae/20260710/الأمن-الفيدرالي-الروسي-إحباط-مخطط-أوكراني-لتفجير-مطار-روستوف--تسينترالني-العسكري-1115089591.html
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إحباط هجوم إرهابي أوكراني واسع النطاق على مطارين عسكريين- الأمن الفيدرالي الروسي

05:52 GMT 13.07.2026 (تم التحديث: 06:23 GMT 13.07.2026)
© Sputnikطائرات مسيرة - الجيش الروسي
طائرات مسيرة - الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2026
© Sputnik
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أحبط الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، هجوما إرهابيًا أوكرانيًا واسع النطاق، باستخدام طائرات مسيرة على مطاري "أوكراينكا" و"شاغول" العسكريين في مقاطعتي آمور وتشيليابينسك الروسيتين، وأوضح الجهاز أن الهجوم أُحبط بفضل معلومات استباقية.
وجاء في البيان: "نتيجة للإجراءات المتخذة، تلقى جهاز الأمن الفيدرالي معلومات مسبقة بشأن قيام الأجهزة الخاصة الأوكرانية بنشر طائرات مسيرة مزودة برؤوس حربية ومحطات تحكم أرضية متنقلة في حاويات ومناطيد في مقاطعة بريانسك، استعدادًا لهجمات إرهابية واسعة النطاق على المطارات العسكرية في مقاطعتي آمور وتشيلابينسك".

وأوضح الجهاز أن المطارات المعنية هي "أوكراينكا" في مقاطعة آمور، و"شاغول" في مقاطعة تشيليابينسك.

وأشار إلى أنه تم نشر طائرات مسيرة في بريانسك، باستخدام مركبات جوية غير مأهولة ومناطيد. وبحسب البيان، فإن عملاء كييف قاموا بعد ذلك بنقل المعدات في سيارات محملة بالأجهزة المنزلية، إلى عمق الأراضي الروسية، مباشرة نحو مطاري "أوكراينكا" و"شاغول"، حيث تم تجميعها وإعدادها للاستخدام في مرائب مستأجرة.

وأكد البيان أن "محاولة الهجوم أُحبطت بفضل معلومات استخبارية مسبقة حصل عليها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي".

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وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيانه: "تم ضبط 24 طائرة مسيرة مزودة بوحدات تحكم شبكية عصبية مقاومة للحرب الإلكترونية من صنع بريطاني وأمريكي وكندي وسويدي، ومسلحة برؤوس حربية تحتوي على متفجرات تزن أكثر من كيلوغرام واحد".

وأردف: "نتيجة للعمليات، تم اعتقال منفذي الأعمال الإرهابية والمتواطئين معهم".

وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أنه، ووفقًا لقانون العقوبات الروسي، يُعفى الشخص المتورط في التخطيط لهجوم إرهابي من المسؤولية الجنائية إذا قام بتحذير السلطات على الفور أو أسهم بأي شكل من الأشكال في منع الهجوم، شريطة ألا تشكل أفعاله جريمة أخرى. وأكد الجهاز أن قانون العقوبات الروسي ينصّ على أن الشخص لا يخضع للمساءلة الجنائية عن جريمة ما إذا تراجع طواعيةً وبشكل نهائي عن فكرة تنفيذها.
وكان الجهاز، أفاد في وقت سابق، بإحباط محاولة من قبل أجهزة المخابرات الأوكرانية، بتدخل مباشر من جهات غربية، لتنفيذ سلسلة من عمليات تخريب وهجمات إرهابية، غير مسبوقة من حيث الحجم والتهديد، باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت البنية التحتية العسكرية الروسية، ومؤسسة رائدة في المجمع الصناعي العسكري، وأفراد من وزارة الدفاع الروسية.
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