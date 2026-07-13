https://sarabic.ae/20260713/إحباط-هجوم-أوكراني-واسع-النطاق-على-مطارين-عسكريين--الأمن-الفيدرالي-الروسي-1115160185.html

إحباط هجوم إرهابي أوكراني واسع النطاق على مطارين عسكريين- الأمن الفيدرالي الروسي

إحباط هجوم إرهابي أوكراني واسع النطاق على مطارين عسكريين- الأمن الفيدرالي الروسي

سبوتنيك عربي

أحبط الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، هجوما إرهابيًا أوكرانيًا واسع النطاق، باستخدام طائرات مسيرة على مطاري "أوكراينكا" و"شاغول" العسكريين في مقاطعتي... 13.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-13T05:52+0000

2026-07-13T05:52+0000

2026-07-13T06:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في البيان: "نتيجة للإجراءات المتخذة، تلقى جهاز الأمن الفيدرالي معلومات مسبقة بشأن قيام الأجهزة الخاصة الأوكرانية بنشر طائرات مسيرة مزودة برؤوس حربية ومحطات تحكم أرضية متنقلة في حاويات ومناطيد في مقاطعة بريانسك، استعدادًا لهجمات إرهابية واسعة النطاق على المطارات العسكرية في مقاطعتي آمور وتشيلابينسك".وأشار إلى أنه تم نشر طائرات مسيرة في بريانسك، باستخدام مركبات جوية غير مأهولة ومناطيد. وبحسب البيان، فإن عملاء كييف قاموا بعد ذلك بنقل المعدات في سيارات محملة بالأجهزة المنزلية، إلى عمق الأراضي الروسية، مباشرة نحو مطاري "أوكراينكا" و"شاغول"، حيث تم تجميعها وإعدادها للاستخدام في مرائب مستأجرة.وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيانه: "تم ضبط 24 طائرة مسيرة مزودة بوحدات تحكم شبكية عصبية مقاومة للحرب الإلكترونية من صنع بريطاني وأمريكي وكندي وسويدي، ومسلحة برؤوس حربية تحتوي على متفجرات تزن أكثر من كيلوغرام واحد".وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أنه، ووفقًا لقانون العقوبات الروسي، يُعفى الشخص المتورط في التخطيط لهجوم إرهابي من المسؤولية الجنائية إذا قام بتحذير السلطات على الفور أو أسهم بأي شكل من الأشكال في منع الهجوم، شريطة ألا تشكل أفعاله جريمة أخرى. وأكد الجهاز أن قانون العقوبات الروسي ينصّ على أن الشخص لا يخضع للمساءلة الجنائية عن جريمة ما إذا تراجع طواعيةً وبشكل نهائي عن فكرة تنفيذها.وكان الجهاز، أفاد في وقت سابق، بإحباط محاولة من قبل أجهزة المخابرات الأوكرانية، بتدخل مباشر من جهات غربية، لتنفيذ سلسلة من عمليات تخريب وهجمات إرهابية، غير مسبوقة من حيث الحجم والتهديد، باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت البنية التحتية العسكرية الروسية، ومؤسسة رائدة في المجمع الصناعي العسكري، وأفراد من وزارة الدفاع الروسية.الكرملين: موسكو ترى أن كييف غير ميالة للتسوية السلميةالدفاع الروسية تعلن استهداف منشآت صناعية عسكرية في كييف

https://sarabic.ae/20260710/الأمن-الفيدرالي-الروسي-إحباط-مخطط-أوكراني-لتفجير-مطار-روستوف--تسينترالني-العسكري-1115089591.html

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