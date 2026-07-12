وفاة السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري ليندسي غراهام "إثر مرض مفاجئ"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
1.24 مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
01:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
قمّة الناتو أهانت زيلينسكي… وما كواليس تحذير تل أبيب لواشنطن من مخطط إيراني مزعوم لاغتيال ترامب؟
02:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
15 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
10:48 GMT
11 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
ترامب يوافق على مواصلة المحادثات مع إيران تحت النار وطهران تهدد بقصف إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينذر التوتر بين أنصار الله والحكومة اليمنية بالعودة للحرب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:30 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
08:54 GMT
6 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
09:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
10:03 GMT
29 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:50 GMT
11 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ينذر التوتر بين أنصار الله والحكومة اليمنية بالعودة للحرب؟
16:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
16:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
16:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
18:31 GMT
28 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260712/وفاة-السيناتور-الأمريكي-عن-الحزب-الجمهوري-ليندسي-غراهام-إثر-مرض-مفاجئ-1115138895.html
وفاة السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري ليندسي غراهام "إثر مرض مفاجئ"
وفاة السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري ليندسي غراهام "إثر مرض مفاجئ"
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام، اليوم الأحد، وفاته عن عمر ناهز 71 عامًا، "إثر مرض مفاجئ"، وفق تعبيره. 12.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-12T08:05+0000
2026-07-12T08:05+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/18/1095128766_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ab2afb55f68fd9df8b11b18be9acfa0f.jpg
وقال المكتب، في بيان نُشر عبر الحساب الرسمي لغراهام على منصة "إكس"، إن السيناتور توفي مساء أمس السبت، مشيرًا إلى أن عائلته طلبت احترام خصوصيتها خلال هذه الفترة.وتولى غراهام، في الآونة الأخيرة، رئاسة لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، وكان أيضا عضوا في لجنة المخصصات واللجنة القضائية ولجنة البيئة والأشغال العامة بالمجلس. ولم يكن متزوجًا وأقام ​في مدينة ​سنيكا بولاية كارولاينا الجنوبية.وكان غراهام ظهر علنًا قبل وفاته بيومين خلال زيارة إلى كييف، ناقش فيها مع مسؤولين أوكرانيين العقوبات ضد روسيا، وملفات الدعم العسكري لنظام كييف.وخلال مسيرته السياسية، كان غراهام من أبرز المؤيدين لما وُصفت بأنها أكثر القرارات ضررًا في تاريخ السياسة الخارجية الأمريكية الحديث، إذ دعم شنّ هجمات على العراق وليبيا وإيران، ودعا إلى تقديم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا وفرض مزيد من العقوبات ضد روسيا.يذكر أنه مدرج على قائمة الإرهابيين والمتطرفين في روسيا.سناتور أمريكي: ترامب يوافق على مشروع قانون لتعزيز العقوبات ضد روسياعراقجي يتهم السيناتور غراهام بالتواطؤ مع نتنياهو لإجبار واشنطن على الحرب على إيران
https://sarabic.ae/20250718/خبير-سوري-لـ-سبوتنيك-غراهام-يعمل-مع-الدولة-العميقة-والأوليغارشية-الأوكرانية-للإضرار-بروسيا-1102800344.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/18/1095128766_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d480f09aa7de2aa26d54c8bb79a24c9b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

وفاة السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري ليندسي غراهام "إثر مرض مفاجئ"

08:05 GMT 12.07.2026
© AP Photo / Maya Alleruzzoالسيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام
السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Maya Alleruzzo
تابعنا عبر
أعلن مكتب السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام، اليوم الأحد، وفاته عن عمر ناهز 71 عامًا، "إثر مرض مفاجئ"، وفق تعبيره.
وقال المكتب، في بيان نُشر عبر الحساب الرسمي لغراهام على منصة "إكس"، إن السيناتور توفي مساء أمس السبت، مشيرًا إلى أن عائلته طلبت احترام خصوصيتها خلال هذه الفترة.

وشغل غراهام مقعد ولاية كارولاينا الجنوبية في مجلس الشيوخ الأمريكي منذ عام 2003، وكان من أبرز وجوه الحزب الجمهوري، وعُرف بمواقفه المتشددة في ملفات السياسة الخارجية والدفاع، وكان في السابق ​من ‌أشد ⁠منتقدي ​الرئيس الأمريكي دونالد ⁠ترمب، قبل أن يصبح أحد أكثر حلفائه ولاءً في الكونغرس.

وتولى غراهام، في الآونة الأخيرة، رئاسة لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، وكان أيضا عضوا في لجنة المخصصات واللجنة القضائية ولجنة البيئة والأشغال العامة بالمجلس. ولم يكن متزوجًا وأقام ​في مدينة ​سنيكا بولاية كارولاينا الجنوبية.

ونعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غراهام في منشور، قال فيه: "توفي السيناتور ليندسي غراهام، أحد أعظم الأشخاص وأعضاء مجلس الشيوخ، الذين عرفتهم على الإطلاق! كان يعمل بلا كلل، وكان وطنيًا أمريكيًا حقيقيًا. سنفتقده كثيرًا".

فلاديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في فندق بايريشر هوف في ميونيخ بألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
خبير سوري لـ "سبوتنيك": غراهام يعمل مع الدولة العميقة والأوليغارشية الأوكرانية للإضرار بروسيا
18 يوليو 2025, 13:20 GMT
وكان غراهام ظهر علنًا قبل وفاته بيومين خلال زيارة إلى كييف، ناقش فيها مع مسؤولين أوكرانيين العقوبات ضد روسيا، وملفات الدعم العسكري لنظام كييف.

ودعا السيناتور الأمريكي مرارًا إلى ممارسة ضغوط شديدة وفرض عقوبات ضد روسيا، وتقديم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا، كما استهدفت خطاباته العدائية إيران والصين. وفي الوقت ذاته، دافع باستمرار عن تقديم أقصى دعم ممكن لإسرائيل.

وخلال مسيرته السياسية، كان غراهام من أبرز المؤيدين لما وُصفت بأنها أكثر القرارات ضررًا في تاريخ السياسة الخارجية الأمريكية الحديث، إذ دعم شنّ هجمات على العراق وليبيا وإيران، ودعا إلى تقديم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا وفرض مزيد من العقوبات ضد روسيا.
يذكر أنه مدرج على قائمة الإرهابيين والمتطرفين في روسيا.
سناتور أمريكي: ترامب يوافق على مشروع قانون لتعزيز العقوبات ضد روسيا
عراقجي يتهم السيناتور غراهام بالتواطؤ مع نتنياهو لإجبار واشنطن على الحرب على إيران
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала