https://sarabic.ae/20260712/وفاة-السيناتور-الأمريكي-عن-الحزب-الجمهوري-ليندسي-غراهام-إثر-مرض-مفاجئ-1115138895.html
وفاة السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري ليندسي غراهام "إثر مرض مفاجئ"
وفاة السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري ليندسي غراهام "إثر مرض مفاجئ"
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام، اليوم الأحد، وفاته عن عمر ناهز 71 عامًا، "إثر مرض مفاجئ"، وفق تعبيره. 12.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-12T08:05+0000
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وقال المكتب، في بيان نُشر عبر الحساب الرسمي لغراهام على منصة "إكس"، إن السيناتور توفي مساء أمس السبت، مشيرًا إلى أن عائلته طلبت احترام خصوصيتها خلال هذه الفترة.وتولى غراهام، في الآونة الأخيرة، رئاسة لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، وكان أيضا عضوا في لجنة المخصصات واللجنة القضائية ولجنة البيئة والأشغال العامة بالمجلس. ولم يكن متزوجًا وأقام في مدينة سنيكا بولاية كارولاينا الجنوبية.وكان غراهام ظهر علنًا قبل وفاته بيومين خلال زيارة إلى كييف، ناقش فيها مع مسؤولين أوكرانيين العقوبات ضد روسيا، وملفات الدعم العسكري لنظام كييف.وخلال مسيرته السياسية، كان غراهام من أبرز المؤيدين لما وُصفت بأنها أكثر القرارات ضررًا في تاريخ السياسة الخارجية الأمريكية الحديث، إذ دعم شنّ هجمات على العراق وليبيا وإيران، ودعا إلى تقديم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا وفرض مزيد من العقوبات ضد روسيا.يذكر أنه مدرج على قائمة الإرهابيين والمتطرفين في روسيا.سناتور أمريكي: ترامب يوافق على مشروع قانون لتعزيز العقوبات ضد روسياعراقجي يتهم السيناتور غراهام بالتواطؤ مع نتنياهو لإجبار واشنطن على الحرب على إيران
https://sarabic.ae/20250718/خبير-سوري-لـ-سبوتنيك-غراهام-يعمل-مع-الدولة-العميقة-والأوليغارشية-الأوكرانية-للإضرار-بروسيا-1102800344.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
وفاة السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري ليندسي غراهام "إثر مرض مفاجئ"
أعلن مكتب السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام، اليوم الأحد، وفاته عن عمر ناهز 71 عامًا، "إثر مرض مفاجئ"، وفق تعبيره.
وقال المكتب، في بيان نُشر عبر الحساب الرسمي لغراهام على منصة "إكس"، إن السيناتور توفي مساء أمس السبت، مشيرًا إلى أن عائلته طلبت احترام خصوصيتها خلال هذه الفترة.
وشغل غراهام مقعد ولاية كارولاينا الجنوبية في مجلس الشيوخ الأمريكي منذ عام 2003، وكان من أبرز وجوه الحزب الجمهوري، وعُرف بمواقفه المتشددة في ملفات السياسة الخارجية والدفاع، وكان في السابق من أشد منتقدي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قبل أن يصبح أحد أكثر حلفائه ولاءً في الكونغرس.
وتولى غراهام، في الآونة الأخيرة، رئاسة لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، وكان أيضا عضوا في لجنة المخصصات واللجنة القضائية ولجنة البيئة والأشغال العامة بالمجلس. ولم يكن متزوجًا وأقام في مدينة سنيكا بولاية كارولاينا الجنوبية.
ونعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غراهام في منشور، قال فيه: "توفي السيناتور ليندسي غراهام، أحد أعظم الأشخاص وأعضاء مجلس الشيوخ، الذين عرفتهم على الإطلاق! كان يعمل بلا كلل، وكان وطنيًا أمريكيًا حقيقيًا. سنفتقده كثيرًا".
وكان غراهام ظهر علنًا قبل وفاته بيومين خلال زيارة إلى كييف، ناقش فيها مع مسؤولين أوكرانيين العقوبات ضد روسيا، وملفات الدعم العسكري لنظام كييف.
ودعا السيناتور الأمريكي مرارًا إلى ممارسة ضغوط شديدة وفرض عقوبات ضد روسيا، وتقديم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا، كما استهدفت خطاباته العدائية إيران والصين. وفي الوقت ذاته، دافع باستمرار عن تقديم أقصى دعم ممكن لإسرائيل.
وخلال مسيرته السياسية، كان غراهام من أبرز المؤيدين لما وُصفت بأنها أكثر القرارات ضررًا في تاريخ السياسة الخارجية الأمريكية الحديث، إذ دعم شنّ هجمات على العراق وليبيا وإيران، ودعا إلى تقديم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا وفرض مزيد من العقوبات ضد روسيا.
يذكر أنه مدرج على قائمة الإرهابيين والمتطرفين في روسيا.