سناتور أمريكي: ترامب يوافق على مشروع قانون لتعزيز العقوبات ضد روسيا
صرح السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى الموافقة على مشروع قانون لتعزيز العقوبات ضد روسيا. 07.01.2026, سبوتنيك عربي
وكتب غراهام، المدرج في قائمة الإرهابيين والمتطرفين في روسيا، على منصة "إكس": "بعد اجتماع مثمر للغاية اليوم مع الرئيس دونالد ترامب لمناقشة عدد من القضايا، منح الضوء الأخضر لمشروع قانون ثنائي الحزب حول العقوبات ضد روسيا، الذي عملت عليه لعدة أشهر مع السيناتور ريتشارد بلومنتال والعديد من الآخرين".ووصف غراهام قرار الرئيس الأمريكي بأنه قرار في وقته المناسب، موضحا: "سيمنح هذا المشروع الرئيس ترامب أدوات ضغط كبيرة على دول مثل الصين والهند والبرازيل لإقناعها بوقف شراء النفط الروسي الرخيص".والعام الماضي، قدم غراهام مشروع قيود جديدة إلى مجلس الشيوخ، يقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 500 بالمئة على واردات من دول تشتري النفط الروسي ومنتجاته المشتقة والغاز الطبيعي واليورانيوم.وأفادت وكالة بلومبرغ أن المشرعين لم يكونوا مستعدين لإقرار المشروع دون موافقة الرئيس، مشيرا إلى أن مستقبل المشروع يعتمد بالكامل على قراره الشخصي. وفي أواخر نوفمبر، أوقف السيناتورون النظر في المبادرة.وقد أشارت روسيا مرارا إلى قدرتها على التعامل مع ضغط العقوبات الذي بدأته الدول المعادية منذ عدة سنوات وزادت شدته مؤخرا. وفي الغرب، ظهرت آراء عدة تفيد بعدم فعالية هذه الإجراءات التقييدية.وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد صرح سابقا بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا تمثل استراتيجية طويلة الأمد لأعدائها، وأن العقوبات ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي بأسره، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور مستوى معيشة ملايين الأشخاص.
