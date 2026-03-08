https://sarabic.ae/20260308/عراقجي-يتهم-السيناتور-غراهام-بالتواطؤ-مع-نتنياهو-لإجبار-واشنطن-على-الحرب-على-إيران-1111238116.html
عراقجي يتهم السيناتور غراهام بالتواطؤ مع نتنياهو لإجبار واشنطن على الحرب على إيران
عراقجي يتهم السيناتور غراهام بالتواطؤ مع نتنياهو لإجبار واشنطن على الحرب على إيران
08.03.2026
وقال عراقجي، في منشور على منصة "إكس"، اليوم الأحد: "ليندسي غراهام، الذي سافر خلال الأسابيع الأخيرة عدة مرات إلى إسرائيل للمساعدة في دفع الملف المتعلق بإيران، واجتمع مع أعضاء الجهاز الاستخباراتي الإسرائيلي، وفي أحدث اعترافاته تحدث عن كيفية تأثيره لإقناع الرئيس (الأمريكي) دونالد ترامب بالشروع في حرب مع إيران".وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.إعلام أمريكي: نتنياهو سيحاول إقناع ترامب بالموافقة على عملية عسكرية جديدة
اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام بالتواطؤ مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإجبار الولايات المتحدة على تنفيذ مطالب إسرائيل بشن حرب على إيران.
وقال عراقجي، في منشور على منصة "إكس"، اليوم الأحد: "ليندسي غراهام، الذي سافر خلال الأسابيع الأخيرة عدة مرات إلى إسرائيل للمساعدة في دفع الملف المتعلق بإيران، واجتمع مع أعضاء الجهاز الاستخباراتي الإسرائيلي، وفي أحدث اعترافاته تحدث عن كيفية تأثيره لإقناع الرئيس (الأمريكي) دونالد ترامب بالشروع في حرب مع إيران".
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين
وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط
