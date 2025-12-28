https://sarabic.ae/20251228/إعلام-أمريكي-نتنياهو-سيحاول-إقناع-ترامب-بالموافقة-على-عملية-عسكرية-جديدة--1108669052.html
إعلام أمريكي: نتنياهو سيحاول إقناع ترامب بالموافقة على عملية عسكرية جديدة
إعلام أمريكي: نتنياهو سيحاول إقناع ترامب بالموافقة على عملية عسكرية جديدة
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يطلب خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية من الرئيس دونالد ترامب الموافقة على عملية
ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأحد، عن مصادر إسرائيلية، أن نتنياهو قد يسعى للحصول على موافقة أمريكية لعملية عسكرية أخرى في غزة قبل البدء في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في القطاع.وأوضحت أن تلك العملية العسكرية الجديدة ستعتبر بمثابة "استعراض" أخير للقوة الإسرائيلية ولنتنياهو نفسه من أجل إرضاء شركائه في الائتلاف الحاكم في تل أبيب قبل تقديم المزيد من التنازلات في غزة.ورجحت المصادر الإسرائيلية أن يتضمن نهج نتنياهو تطوير حزمة شاملة من الروابط، من بينها ضمانات أمنية ضد إيران ولبنان.وفي السياق نفسه، حذّر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، اليوم الأحد، من تفاقم معاناة سكان قطاع غزة بشكل دراماتيكي مع حلول الشتاء القارس، في ظل استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية لأكثر من عامين.واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
غزة
الأخبار
