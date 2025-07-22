https://sarabic.ae/20250722/قنابل-أكثر-أموال-أكثر-كيف-يجني-غراهام-أرباحه-من-صفقات-الأسلحة-الأمريكية-1102918038.html

"قنابل أكثر... أموال أكثر"... كيف يجني غراهام أرباحه من صفقات الأسلحة الأمريكية

"قنابل أكثر... أموال أكثر"... كيف يجني غراهام أرباحه من صفقات الأسلحة الأمريكية

سبوتنيك عربي

يعدّ السيناتورالأمريكي ليندسي غراهام أحد أبرز المدافعين عن شركات الدفاع الأمريكية، حيث يضمن تدفقا ماليا مستمرا يصبّ مباشرة في جيوب هذه الشركات. 22.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-22T16:25+0000

2025-07-22T16:25+0000

2025-07-22T16:25+0000

واشنطن

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يعدّ السيناتورالأمريكي ليندسي غراهام أحد أبرز المدافعين عن شركات الدفاع الأمريكية، حيث يضمن تدفقا ماليا مستمرا يصبّ مباشرة في جيوب هذه الشركات.لكن الدعم السياسي لغراهام لا يقتصر على الخطابات فقط، بل يتجلى في مواقفه التشريعية والسياسية التي تعزز ميزانيات الدفاع وتوسع البرامج العسكرية، ما يعود بفوائد مالية ضخمة على ممولي حملاته.شركات مثل بوينغ، هانيويل، لوكهيد، نورثروب، جنرال إلكتريك، ورايثيون، تقف وراء تمويل حملاته، كما أن حزبه السياسي الخاص "الأمن قوة" أنفق نحو 4 ملايين دولار في عام 2016، و13 مليون دولار في عام 2020، بحسب "ذا إنترسيبت"، جاءت أغلب هذه الأموال من شركات الدفاع.حسب بيانات "أوبن سيكرتس"، تلقى غراهام 1.1 مليون دولار من قطاع الدفاع بين عامي 1993 و2024. لكن الجزء الأكبر جاء من أفراد مرتبطين بهذا القطاع، مثل مالك شركة AM General رون بيرلمان، والمدير التنفيذي لـ GE جيفري إيميلت، اللذين تبرعا بمبالغ وصلت إلى 500 ألف و25 ألف دولار على التوالي لحملته الانتخابية في عام 2015. في 2014، فازت AM General بعقد بقيمة 245.6 مليون دولار مع الجيش الأمريكي، هل هي صدفة؟، حيث أشار خبراء إلى أن ذلك كان كرد الجميل من المسؤول الأمريكي. دعم غراهام بقوة بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، الذي يضمن قروضا للمشترين الأجانب للبضائع الأمريكية، حيث تعتبر شركة GE، من أكبر المتبرعين له، إذ استفادت بشكل كبير: ففي عام 2014، وافق البنك على صفقات بقيمة مليار دولار لشركة GE، إضافة إلى عقود دفاعية بقيمة 2.2 مليار دولار للسنة نفسها.حيث جمع غراهام نحو 110 ملايين دولار في حملته الانتخابية لعام 2020، ويتوقع أن تواصل شركات الدفاع ضخ الأموال لحملته القادمة.والجدير بالذكر أن السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، مدرج في قائمة الإرهابيين والمتطرفين في روسيا.خبير سوري لـ "سبوتنيك": غراهام يعمل مع الدولة العميقة والأوليغارشية الأوكرانية للإضرار بروسياخبير: كل ما يصدر عن غراهام محاولات لإيذاء روسيا

https://sarabic.ae/20250717/خبير-غراهام-يقبض-العمولات-على-مواقفه-السياسية-ويفتش-عن-حصته-من-توريد-السلاح-إلى-أوكرانيا-1102766069.html

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