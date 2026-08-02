https://sarabic.ae/20260802/موسكو-نظام-كييف-قتل-أكثر-من-35-طفلا-وأصاب-نحو-300-آخرين-منذ-مطلع-العام-الحالي-1115713609.html
موسكو: نظام كييف قتل أكثر من 35 طفلا وأصاب نحو 300 آخرين منذ مطلع العام الحالي
موسكو: نظام كييف قتل أكثر من 35 طفلا وأصاب نحو 300 آخرين منذ مطلع العام الحالي
سبوتنيك عربي
صرح سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، اليوم الأحد، أن نظام كييف قتل أكثر من 35 طفلا وأصاب نحو 300 آخرين منذ مطلع العام الحالي، وذلك... 02.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-02T19:08+0000
2026-08-02T19:08+0000
2026-08-02T19:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب ميروشنيك على حسابه في تطبيق "تلغرام": "منذ بداية العام، قتل أكثر من 35 قاصرا وأصيب نحو 300 آخرين على يد أتباع زيلينسكي".وفي وقت سابق من اليوم الاحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن سلاح الجو الروسي نفذ غارات جوية باستخدام قنابل وصواريخ موجهة استهدفت مراكز إدارة مسيرات تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، مؤكدة تحقيق إصابات دقيقة في جميع الأهداف.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذت القوات الجوية الروسية غارة جوية على أهداف معادية، شملت نقاط إدارة الطائرات المسيرة التابعة للواء المشاة الآلي المنفصل 52 من القوات المسلحة الأوكرانية في بلدة بروديانكا، وكذلك اللواء الميكانيكي المنفصل 33 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة سينكوفو، في مقاطعة خاركوف".
https://sarabic.ae/20260802/الدفاع-الروسية-تعلن-استهداف-مراكز-التحكم-بالمسيرات-الأوكرانية-في-خاركوف-1115712594.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
موسكو: نظام كييف قتل أكثر من 35 طفلا وأصاب نحو 300 آخرين منذ مطلع العام الحالي
صرح سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، اليوم الأحد، أن نظام كييف قتل أكثر من 35 طفلا وأصاب نحو 300 آخرين منذ مطلع العام الحالي، وذلك في تعليقه على هجوم أوكراني بطائرة مسيرة قرب ملعب للأطفال في مقاطعة بيلغورود الروسية.
وكتب ميروشنيك على حسابه في تطبيق "تلغرام": "منذ بداية العام، قتل أكثر من 35 قاصرا وأصيب نحو 300 آخرين على يد أتباع زيلينسكي".
وأضاف أن الهجوم المتعمد على الأطفال يمثل جريمة حرب مروعة "ارتكبتها وحوش أوكرانية".
وفي وقت سابق من اليوم الاحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن سلاح الجو الروسي نفذ غارات جوية باستخدام قنابل وصواريخ موجهة استهدفت مراكز إدارة مسيرات تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، مؤكدة تحقيق إصابات دقيقة في جميع الأهداف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذت القوات الجوية الروسية غارة جوية على أهداف معادية
، شملت نقاط إدارة الطائرات المسيرة التابعة للواء المشاة الآلي المنفصل 52 من القوات المسلحة الأوكرانية في بلدة بروديانكا، وكذلك اللواء الميكانيكي المنفصل 33 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة سينكوفو، في مقاطعة خاركوف".