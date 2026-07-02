https://sarabic.ae/20260702/3-دول-عربية-ضمن-قائمة-الـ10-الأكثر-قدرة-على-احتجاز-الكربون-عالميا-كيف-حققت-هذا-التحول-الكبير؟-1114879409.html
3 دول عربية ضمن قائمة الـ10 الأكثر قدرة على احتجاز الكربون عالميا... كيف حققت هذا التحول الكبير؟
3 دول عربية ضمن قائمة الـ10 الأكثر قدرة على احتجاز الكربون عالميا... كيف حققت هذا التحول الكبير؟
سبوتنيك عربي
سجلت القدرة العالمية لتقنيات احتجاز الكربون واستعماله وتخزينه أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال عام 2025، بقيادة الولايات المتحدة، في وقت نجحت فيه 3 دول عربية في... 02.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-02T07:07+0000
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وبحسب تقرير إحصائي حديث، ارتفعت القدرة العالمية لتقنيات احتجاز الكربون واستعماله وتخزينه بنسبة 25.4%، ما يعادل 52.4 مليون طن سنويًا خلال العام الماضي، وهي أعلى وتيرة نمو تسجل خلال 6 سنوات، بعد أن بقي متوسط الإضافات السنوية يتراوح بين 8 و9 ملايين طن منذ عام 2020.وتعتمد إحصاءات المعهد على 4 تقنيات رئيسية لاحتجاز الكربون حول العالم، تشمل الاحتجاز بعد احتراق الوقود (الأكثر استخداما)، والاحتجاز قبل الاحتراق، والاحتجاز باحتراق الأكسجين، إضافة إلى تقنية الاحتجاز المباشر من الهواء، بحسب "وحدة أبحاث الطاقة".فيما واصلت الولايات المتحدة احتفاظها بالصدارة عالميًا في قدرة احتجاز الكربون واستعماله وتخزينه، مستحوذة على 36% من إجمالي السعة العالمية حتى عام 2025.وارتفعت قدرتها بنسبة 11.7% لتصل إلى 93.9 مليون طن سنويا بنهاية 2025، مقارنة بنحو 84.1 مليون طن في 2024.أما الصين، فحلّت في المركز الثالث عالميا، متقدمة على أستراليا وكندا، بعد قفزة كبيرة بلغت 75% رفعت قدرتها إلى 28.5 مليون طن سنويا، مقابل 16.3 مليون طن في نهاية 2024، في المقابل، استقرت قدرة أستراليا عند 22.8 مليون طن سنويا، ما أدى إلى تراجعها إلى المركز الرابع، بينما ارتفعت قدرة كندا بنسبة 46% لتصل إلى 19.3 مليون طن سنويا، مقابل 13.2 مليون طن في العام السابق، إلا أنها تراجعت إلى المركز الخامس بعد صعود الصين.حضور عربي ضمن قائمة الـ10 الكبارشهدت قائمة أكبر 10 دول في قدرة احتجاز الكربون واستعماله وتخزينه حضور 3 دول عربية هي قطر والإمارات والسعودية، إلى جانب دول أخرى مثل النرويج وألمانيا.وجاء ترتيب الدول العشر كما يلي:أداء الدول العربية الثلاثحافظت قطر على مركزها السادس عالميا ضمن القائمة، مع استقرار قدرتها عند 8.4 مليون طن سنويًا بنهاية 2025، دون تغيير عن العام السابق.أما النرويج، فارتفعت قدرتها بنسبة 15% لتصل إلى 6.3 مليون طن سنويا، فيما جاءت ألمانيا في المركز التاسع بزيادة قدرها 23% إلى 3.6 مليون طن سنويا، وحلّت السعودية في المركز العاشر عالميا مع استقرار قدرتها عند 2.6 مليون طن سنويا دون تغيير عن العام السابق. وبحسب تقديرات "وحدة أبحاث الطاقة"، فإن الدول العربية الثلاث (قطر والإمارات والسعودية) تستحوذ مجتمعة على نحو 7% من إجمالي القدرة العالمية لاحتجاز الكربون واستعماله وتخزينه بنهاية عام 2025.
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اقتصاد, العالم, دول عربية, قطر, السعودية
اقتصاد, العالم, دول عربية, قطر, السعودية
3 دول عربية ضمن قائمة الـ10 الأكثر قدرة على احتجاز الكربون عالميا... كيف حققت هذا التحول الكبير؟
07:07 GMT 02.07.2026 (تم التحديث: 07:11 GMT 02.07.2026)
سجلت القدرة العالمية لتقنيات احتجاز الكربون واستعماله وتخزينه أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال عام 2025، بقيادة الولايات المتحدة، في وقت نجحت فيه 3 دول عربية في حجز مواقع لها ضمن قائمة أكبر 10 دول عالميًا في هذا المجال.
وبحسب تقرير إحصائي حديث، ارتفعت القدرة العالمية لتقنيات احتجاز الكربون واستعماله وتخزينه بنسبة 25.4%، ما يعادل 52.4 مليون طن سنويًا خلال العام الماضي، وهي أعلى وتيرة نمو تسجل خلال 6 سنوات، بعد أن بقي متوسط الإضافات السنوية يتراوح بين 8 و9 ملايين طن منذ عام 2020.
وبذلك، بلغ إجمالي القدرة العالمية 259 مليون طن سنويا بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 206.5 ملايين طن في نهاية عام 2024، وفق بيانات معهد الطاقة البريطاني.
وتعتمد إحصاءات المعهد على 4 تقنيات رئيسية
لاحتجاز الكربون حول العالم، تشمل الاحتجاز بعد احتراق الوقود (الأكثر استخداما)، والاحتجاز قبل الاحتراق، والاحتجاز باحتراق الأكسجين، إضافة إلى تقنية الاحتجاز المباشر من الهواء، بحسب "وحدة أبحاث الطاقة".
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، تصدرت أمريكا الشمالية قائمة المناطق الأكثر قدرة في هذا القطاع بنحو 113.7 مليون طن سنويا، تلتها آسيا والمحيط الهادئ بقدرة بلغت 65.2 مليون طن سنويا، ثم أمريكا الوسطى والجنوبية التي سجلت 33 مليون طن سنويا، فيما جاءت أوروبا والشرق الأوسط بنحو 28 مليون طن و18.6 مليون طن على التوالي.
فيما واصلت الولايات المتحدة احتفاظها بالصدارة عالميًا في قدرة احتجاز الكربون واستعماله وتخزينه، مستحوذة على 36% من إجمالي السعة العالمية حتى عام 2025.
وارتفعت قدرتها بنسبة 11.7% لتصل إلى 93.9 مليون طن
سنويا بنهاية 2025، مقارنة بنحو 84.1 مليون طن في 2024.
وجاءت البرازيل في المركز الثاني عالميا بحصة بلغت 13% من الإجمالي، بعد ارتفاع قدرتها بنسبة 16.1% إلى 33 مليون طن سنويا، مقارنة بنحو 28.5 مليون طن في العام السابق.
أما الصين، فحلّت في المركز الثالث عالميا، متقدمة على أستراليا وكندا، بعد قفزة كبيرة بلغت 75% رفعت قدرتها إلى 28.5 مليون طن سنويا، مقابل 16.3 مليون طن في نهاية 2024، في المقابل، استقرت قدرة أستراليا عند 22.8 مليون طن سنويا، ما أدى إلى تراجعها إلى المركز الرابع، بينما ارتفعت قدرة كندا بنسبة 46% لتصل إلى 19.3 مليون طن سنويا، مقابل 13.2 مليون طن في العام السابق، إلا أنها تراجعت إلى المركز الخامس بعد صعود الصين.
18 فبراير 2025, 11:35 GMT
حضور عربي ضمن قائمة الـ10 الكبار
شهدت قائمة أكبر 10 دول في قدرة احتجاز الكربون
واستعماله وتخزينه حضور 3 دول عربية هي قطر والإمارات والسعودية، إلى جانب دول أخرى مثل النرويج وألمانيا.
وجاء ترتيب الدول العشر كما يلي:
الولايات المتحدة: 93.9 مليون طن سنويا.
البرازيل: 33 مليون طن سنويا.
الصين: 28.5 مليون طن سنويا.
أستراليا: 22.8 مليون طن سنويا.
كندا: 19.3 مليون طن سنويا.
الإمارات: 7.6 مليون طن سنويا.
النرويج: 6.3 مليون طن سنويا.
ألمانيا: 3.6 مليون طن سنويا.
السعودية: 2.6 مليون طن سنويا.
أداء الدول العربية الثلاث
حافظت قطر على مركزها السادس عالميا ضمن القائمة، مع استقرار قدرتها عند 8.4 مليون طن سنويًا بنهاية 2025، دون تغيير عن العام السابق.
في المقابل، سجلت الإمارات قفزة استثنائية في هذا القطاع بنسبة 373%، لترتفع قدرتها إلى 7.6 ملايين طن سنويًا بنهاية 2025، مقارنة بنحو 1.6 مليون طن في 2024، لتحتل المركز السابع عالميا. وكانت القدرة في الإمارات مستقرة عند 1.6 مليون طن سنويا منذ عام 2020 قبل هذه الطفرة الكبيرة.
أما النرويج، فارتفعت قدرتها بنسبة 15% لتصل إلى 6.3 مليون طن سنويا، فيما جاءت ألمانيا في المركز التاسع بزيادة قدرها 23% إلى 3.6 مليون طن سنويا، وحلّت السعودية في المركز العاشر عالميا مع استقرار قدرتها عند 2.6 مليون طن سنويا دون تغيير عن العام السابق.
وبحسب تقديرات "وحدة أبحاث الطاقة"، فإن الدول العربية الثلاث (قطر والإمارات والسعودية) تستحوذ مجتمعة على نحو 7% من إجمالي القدرة العالمية لاحتجاز الكربون
واستعماله وتخزينه بنهاية عام 2025.