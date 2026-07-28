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ترامب: الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز والعبور متاح للسفن المصرح لها من قبلنا
ترامب: الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز والعبور متاح للسفن المصرح لها من قبلنا
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تفرض السيطرة على مضيق هرمز، مشيرا إلى أن السفن التي تسمح لها واشنطن فقط، هي التي تعبر... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T13:48+0000
2026-07-28T13:48+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
دونالد ترامب
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وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "نفرض حصارا هناك في الوقت الحالي، والسفن التي نريد لها أن تمر هي فقط التي تمر. إيران لا تسيطر على المضيق، نحن من نسيطر على مضيق هرمز. نعم، يمكنهم زرع بضعة ألغام هناك والتسبب في مشكلات، لكننا نحن من نسيطر على المضيق".ووجه ترامب تهديدات بقصف الولايات المتحدة جبل "الفأس" في إيران ما لم يتوصل البلدان إلى اتفاق.وكانت القيادة المركزية لمقر "خاتم الأنبياء" العسكري في إيران، قد حذرت أمس الاثنين، من أن أي محاولة لفرض حصار بحري على البلاد ستُعدّ توسيعًا للحرب في المنطقة.ومنذ 8 تموز/يوليو الجاري حتى 23 تموز/يوليو، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.وتوقفت في الوقت الراهن الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، عقب تعليق واشنطن عملياتها العسكرية، بالتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى منع تجدد التصعيد.ترامب: من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران بدل تدمير باقي البلد
https://sarabic.ae/20260728/البيت-الأبيض-ترامب-يبحث-مع-زيلينسكي-سبل-إنهاء-الصراع-مع-روسيا-1115558099.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, دونالد ترامب

ترامب: الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز والعبور متاح للسفن المصرح لها من قبلنا

13:48 GMT 28.07.2026
© AP Photo / Carl Courtالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Carl Court
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ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تفرض السيطرة على مضيق هرمز، مشيرا إلى أن السفن التي تسمح لها واشنطن فقط، هي التي تعبر الممر المائي".
وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "نفرض حصارا هناك في الوقت الحالي، والسفن التي نريد لها أن تمر هي فقط التي تمر. إيران لا تسيطر على المضيق، نحن من نسيطر على مضيق هرمز. نعم، يمكنهم زرع بضعة ألغام هناك والتسبب في مشكلات، لكننا نحن من نسيطر على المضيق".
ووجه ترامب تهديدات بقصف الولايات المتحدة جبل "الفأس" في إيران ما لم يتوصل البلدان إلى اتفاق.

وأوضح ترامب: "لقد دمرنا مواقعهم النووية، وسيتعين علينا تدمير(جبل) الفأس أيضًا. وإذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسندمره بسهولة شديدة".

وكانت القيادة المركزية لمقر "خاتم الأنبياء" العسكري في إيران، قد حذرت أمس الاثنين، من أن أي محاولة لفرض حصار بحري على البلاد ستُعدّ توسيعًا للحرب في المنطقة.
وفي السياق ذاته، صرح ترامب، بأن الولايات المتحدة تجري "محادثات جدية وعميقة" مع إيران، محذرًا من أن واشنطن ستستأنف "تحركًا عسكريًا قويًا" إذا فشلت تلك المفاوضات.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
البيت الأبيض: ترامب يبحث مع زيلينسكي سبل إنهاء الصراع مع روسيا
00:14 GMT
ومنذ 8 تموز/يوليو الجاري حتى 23 تموز/يوليو، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.

وردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.

وتوقفت في الوقت الراهن الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، عقب تعليق واشنطن عملياتها العسكرية، بالتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى منع تجدد التصعيد.
ترامب: من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران بدل تدمير باقي البلد
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