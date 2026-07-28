https://sarabic.ae/20260728/ترامب-الولايات-المتحدة-تسيطر-على-مضيق-هرمز-والعبور-متاح-للسفن-المصرح-لها-من-قبلنا-1115572875.html

ترامب: الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز والعبور متاح للسفن المصرح لها من قبلنا

ترامب: الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز والعبور متاح للسفن المصرح لها من قبلنا

سبوتنيك عربي

ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تفرض السيطرة على مضيق هرمز، مشيرا إلى أن السفن التي تسمح لها واشنطن فقط، هي التي تعبر... 28.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-28T13:48+0000

2026-07-28T13:48+0000

2026-07-28T13:48+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

دونالد ترامب

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وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "نفرض حصارا هناك في الوقت الحالي، والسفن التي نريد لها أن تمر هي فقط التي تمر. إيران لا تسيطر على المضيق، نحن من نسيطر على مضيق هرمز. نعم، يمكنهم زرع بضعة ألغام هناك والتسبب في مشكلات، لكننا نحن من نسيطر على المضيق".ووجه ترامب تهديدات بقصف الولايات المتحدة جبل "الفأس" في إيران ما لم يتوصل البلدان إلى اتفاق.وكانت القيادة المركزية لمقر "خاتم الأنبياء" العسكري في إيران، قد حذرت أمس الاثنين، من أن أي محاولة لفرض حصار بحري على البلاد ستُعدّ توسيعًا للحرب في المنطقة.ومنذ 8 تموز/يوليو الجاري حتى 23 تموز/يوليو، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.وتوقفت في الوقت الراهن الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، عقب تعليق واشنطن عملياتها العسكرية، بالتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى منع تجدد التصعيد.ترامب: من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران بدل تدمير باقي البلد

https://sarabic.ae/20260728/البيت-الأبيض-ترامب-يبحث-مع-زيلينسكي-سبل-إنهاء-الصراع-مع-روسيا-1115558099.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, دونالد ترامب