https://sarabic.ae/20260728/البيت-الأبيض-ترامب-يبحث-مع-زيلينسكي-سبل-إنهاء-الصراع-مع-روسيا-1115558099.html
البيت الأبيض: ترامب يبحث مع زيلينسكي سبل إنهاء الصراع مع روسيا
البيت الأبيض: ترامب يبحث مع زيلينسكي سبل إنهاء الصراع مع روسيا
سبوتنيك عربي
يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، لبحث جهود التوصل إلى تسوية سلمية للصراع بين روسيا وأوكرانيا،... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T00:14+0000
2026-07-28T00:14+0000
2026-07-28T01:15+0000
ترامب
زيلينسكي
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب وزيلينسكي سيناقشان مسار المفاوضات الجارية، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية ترى أن الوقت قد حان لإنهاء النزاع والتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع المستمر منذ أكثر من أربع سنوات.ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات يعقدها ترامب في البيت الأبيض، إذ يلتقي في اليوم نفسه أيضًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث ملفات الشرق الأوسط، في إطار تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها واشنطن على أكثر من جبهة.وخلال الأشهر الماضية، كثفت الولايات المتحدة اتصالاتها مع موسكو وكييف لدفع مسار التفاوض، وسط استمرار العمليات العسكرية وتبادل الضربات، بينما تؤكد واشنطن أن الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق استقرار دائم في المنطقة.ومن المتوقع أن يتناول اللقاء مستقبل الدعم الأمريكي لأوكرانيا، وآليات تثبيت أي اتفاق محتمل، إضافة إلى الضمانات الأمنية المطلوبة لضمان استدامة أي تسوية بين الطرفين.
https://sarabic.ae/20260727/روسيا-واشنطن-أكدت-لموسكو-أن-كييف-ستوافق-قطعا-على-تفاهمات-أنكوريج-بشأن-أوكرانيا-1115545497.html
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ترامب, زيلينسكي, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
ترامب, زيلينسكي, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
البيت الأبيض: ترامب يبحث مع زيلينسكي سبل إنهاء الصراع مع روسيا
00:14 GMT 28.07.2026 (تم التحديث: 01:15 GMT 28.07.2026)
يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، لبحث جهود التوصل إلى تسوية سلمية للصراع بين روسيا وأوكرانيا، وفق ما أكده البيت الأبيض.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب وزيلينسكي سيناقشان مسار المفاوضات الجارية، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية ترى أن الوقت قد حان لإنهاء النزاع والتوصل إلى حل سياسي
ينهي النزاع المستمر منذ أكثر من أربع سنوات.
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات يعقدها ترامب في البيت الأبيض، إذ يلتقي في اليوم نفسه أيضًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث ملفات الشرق الأوسط، في إطار تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها واشنطن على أكثر من جبهة.
وخلال الأشهر الماضية، كثفت الولايات المتحدة اتصالاتها مع موسكو وكييف لدفع مسار التفاوض، وسط استمرار العمليات العسكرية وتبادل الضربات، بينما تؤكد واشنطن أن الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق استقرار دائم في المنطقة.
ومن المتوقع أن يتناول اللقاء مستقبل الدعم الأمريكي لأوكرانيا، وآليات تثبيت أي اتفاق محتمل، إضافة إلى الضمانات الأمنية المطلوبة لضمان استدامة أي تسوية بين الطرفين.