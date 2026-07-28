https://sarabic.ae/20260728/البيت-الأبيض-ترامب-يبحث-مع-زيلينسكي-سبل-إنهاء-الصراع-مع-روسيا-1115558099.html

البيت الأبيض: ترامب يبحث مع زيلينسكي سبل إنهاء الصراع مع روسيا

البيت الأبيض: ترامب يبحث مع زيلينسكي سبل إنهاء الصراع مع روسيا

سبوتنيك عربي

يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، لبحث جهود التوصل إلى تسوية سلمية للصراع بين روسيا وأوكرانيا،... 28.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-28T00:14+0000

2026-07-28T00:14+0000

2026-07-28T01:15+0000

ترامب

زيلينسكي

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1c/1098272412_0:0:1890:1063_1920x0_80_0_0_e06a69cce1795d6dcd42317e860ac5dc.jpg

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب وزيلينسكي سيناقشان مسار المفاوضات الجارية، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية ترى أن الوقت قد حان لإنهاء النزاع والتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع المستمر منذ أكثر من أربع سنوات.ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات يعقدها ترامب في البيت الأبيض، إذ يلتقي في اليوم نفسه أيضًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث ملفات الشرق الأوسط، في إطار تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها واشنطن على أكثر من جبهة.وخلال الأشهر الماضية، كثفت الولايات المتحدة اتصالاتها مع موسكو وكييف لدفع مسار التفاوض، وسط استمرار العمليات العسكرية وتبادل الضربات، بينما تؤكد واشنطن أن الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق استقرار دائم في المنطقة.ومن المتوقع أن يتناول اللقاء مستقبل الدعم الأمريكي لأوكرانيا، وآليات تثبيت أي اتفاق محتمل، إضافة إلى الضمانات الأمنية المطلوبة لضمان استدامة أي تسوية بين الطرفين.

https://sarabic.ae/20260727/روسيا-واشنطن-أكدت-لموسكو-أن-كييف-ستوافق-قطعا-على-تفاهمات-أنكوريج-بشأن-أوكرانيا-1115545497.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, زيلينسكي, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا