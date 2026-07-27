https://sarabic.ae/20260727/روسيا-واشنطن-أكدت-لموسكو-أن-كييف-ستوافق-قطعا-على-تفاهمات-أنكوريج-بشأن-أوكرانيا-1115545497.html
روسيا: واشنطن أكدت لموسكو أن كييف ستوافق قطعا على تفاهمات أنكوريج بشأن أوكرانيا
روسيا: واشنطن أكدت لموسكو أن كييف ستوافق قطعا على تفاهمات أنكوريج بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة أكدت لروسيا أن كييف ستقبل بالتأكيد مقترحات أنكوريج بشأن... 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T15:03+0000
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2026-07-27T15:03+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الخارجية الروسية
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وأضافت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية: "عُرض علينا المقترح في موسكو في بداية آب/أغسطس 2025. وأخذ الجانب الروسي مهلة لدراسة هذا المقترح. وفي قمة أنكوريج، استفسر الجانب الروسي عما إذا كان هذا المقترح لا يزال قائماً، وبعد أن تلقى رداً بأنه لا يزال قائماً بل وأكثر من ذلك، وافق عليه. وأكد الجانب الأمريكي للجانب الروسي أن نظام كييف سيقبل هذه المقترحات أيضاً".وتابعت زاخاروفا: لأن القيادة الأوكرانية، كما قيل لنا من قبل الجانب الأمريكي، ستفعل كل ما تطلبه منها واشنطن".وأفادت زاخاروفا، بأن روسيا مستعدة لتسوية دبلوماسية للصراع في أوكرانيا، مع مراعاة التفاهمات التي تم التوصل إليها في أنكوريج في أب/أغسطس 2025.وكانت وزارة الخارجية الروسية قد ذكرت، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عقدا اجتماعاً في مانيلا، الأسبوع الماضي، وأكد لافروف استعداد روسيا لتسوية سياسية ودبلوماسية للصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى عدم قبول الاستمرار في ضخ الأسلحة لنظام كييف.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح، في 28 حزيران/يونيو الماضي ،بأن موسكو تتوقع استمرار الحوار مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا بعد انتهاء المرحلة الساخنة على المسار الإيراني.وبدوره أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إلى أن موسكو مستعدة للتسوية في أوكرانيا بالطرق السلمية، لكنها تمتلك القدرات الكافية لمواصلة العملية العسكرية الخاصة.موسكو ترى ازدواجية في موقف ترامب من أوكرانيا - الكرملين
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https://sarabic.ae/20260608/لافروف-من-المؤسف-أن-واشنطن-لا-تبدي-أي-اهتمام-بالعودة-إلى-تفاهمات-أنكوريج--1114163218.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الخارجية الروسية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الخارجية الروسية
روسيا: واشنطن أكدت لموسكو أن كييف ستوافق قطعا على تفاهمات أنكوريج بشأن أوكرانيا
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة أكدت لروسيا أن كييف ستقبل بالتأكيد مقترحات أنكوريج بشأن أوكرانيا.
وأضافت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية: "عُرض علينا المقترح في موسكو في بداية آب/أغسطس 2025. وأخذ الجانب الروسي مهلة لدراسة هذا المقترح. وفي قمة أنكوريج، استفسر الجانب الروسي عما إذا كان هذا المقترح لا يزال قائماً، وبعد أن تلقى رداً بأنه لا يزال قائماً بل وأكثر من ذلك، وافق عليه. وأكد الجانب الأمريكي للجانب الروسي أن نظام كييف سيقبل هذه المقترحات أيضاً".
وتابعت زاخاروفا: لأن القيادة الأوكرانية، كما قيل لنا من قبل الجانب الأمريكي، ستفعل كل ما تطلبه منها واشنطن".
وأشارت زخاروفا إلى أن الولايات المتحدة هي صاحبة "مقترح التسوية المذكور".
وأفادت زاخاروفا، بأن روسيا مستعدة لتسوية دبلوماسية للصراع في أوكرانيا، مع مراعاة التفاهمات التي تم التوصل إليها في أنكوريج في أب/أغسطس 2025.
وقالت زاخاروفا: من جانبنا، نؤكد استعدادنا لتسوية سياسية ودبلوماسية للأزمة الأوكرانية، وهو ما لم نرفضه قط، ولكن على أساس التفاهمات المتبادلة، بما في ذلك تلك التي تم التوصل إليها في ألاسكا.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد ذكرت، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عقدا اجتماعاً في مانيلا، الأسبوع الماضي، وأكد لافروف استعداد روسيا لتسوية سياسية ودبلوماسية للصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى عدم قبول الاستمرار في ضخ الأسلحة لنظام كييف.
من جانبه، صرح روبيو بأن تسوية النزاع في أوكرانيا تتطلب أفكارًا ومقترحات جديدة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح، في 28 حزيران/يونيو الماضي ،بأن موسكو تتوقع استمرار الحوار مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا بعد انتهاء المرحلة الساخنة على المسار الإيراني.
وأضاف أن روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات، ومناقشة كافة التفاصيل والمواضيع التي طُرحت في أنكوريج في أب/أغسطس 2025.
وبدوره أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إلى أن موسكو مستعدة للتسوية في أوكرانيا بالطرق السلمية، لكنها تمتلك القدرات الكافية لمواصلة العملية العسكرية الخاصة.