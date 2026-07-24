عربي
بعد تصريحات روبيو.. لافروف يدعو لتحديد المسؤول عن إفشال تفاهمات أنكوريدج
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
موجة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية على عشرات الدول... ما هي تفاصيلها؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الألزهايمر... ماذا تقول أحدث الدراسات؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
09:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
وزير الاقتصاد الفلسطيني المهندس محمد العامور في لقاء خاص عبر "سبوتنيك"... هل أصبحت غزة خارج مسارات المنطقة؟ وماذا عن الملفات الاقتصادية؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
القاهرة تقود تحريك ملفات بين أمريكا وإريتريا وتنسيق بشأن السودان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
12:43 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
وعود ترامب بالسلام.. رغبة حقيقية أم سياسة كيل بمكيالين؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
23 يوليو.. الثورة التي غيّرت وجه مصر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حرب السرطان القادمة.. ولماذا لا تكفي المستشفيات وحدها؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
وزير الاقتصاد الفلسطيني المهندس محمد العامور في لقاء خاص عبر "سبوتنيك"... هل أصبحت غزة خارج مسارات المنطقة؟ وماذا عن الملفات الاقتصادية؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الإمارات تعزّز حضورها في "بريكس"... تركيا تعرض الكهرباء على لبنان، هل آن أوان التخلّص من العتمة؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
23 يوليو.. الثورة التي غيّرت وجه مصر
08:30 GMT
29 د
من الملعب
On air
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
لاري.. القط الذي لا يغادر داونينغ ستريت!
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:44 GMT
16 د
بين بيروت وموسكو
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
روسيا من بطرس الأكبر الى كاثرين الثانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
القاهرة تقود تحريك ملفات بين أمريكا وإريتريا وتنسيق بشأن السودان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
16:33 GMT
13 د
موزاييك
الراحة التامة أم اللياقة الدائمة؟ معضلة الصيف الكبرى
16:46 GMT
14 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260724/بعد-تصريحات-روبيو-لافروف-يدعو-لتحديد-المسؤول-عن-إفشال-تفاهمات-أنكوريدج-1115456896.html
بعد تصريحات روبيو.. لافروف يدعو لتحديد المسؤول عن إفشال تفاهمات أنكوريدج
بعد تصريحات روبيو.. لافروف يدعو لتحديد المسؤول عن إفشال تفاهمات أنكوريدج
سبوتنيك عربي
اقترح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، تحديد من فشل بالضبط، ردًا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حول فشل اتفاقيات أنكوريدج،... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T07:50+0000
2026-07-24T08:00+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/09/1110192291_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_21a8db44e871b4224f4a7b87437191b6.jpg
وقال لافروف للصحفيين، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية دول منظمة "شنغهاي للتعاون" في قيرغيزستان: "فيما يتعلق بفشل تفاهمات أنكوريدج، ربما نحتاج إلى فهم من المسؤول تحديدًا عن هذا الفشل". وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصل إلى قمة ألاسكا حاملًا معه مقترحات، أيّدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي وافقت عليها روسيا.وتابع لافروف: "إذا كان هناك اقتراح، فلا بد من وجود اتفاق، وبالتالي لا بد من وجود نتائج متفق عليها في أنكوريدج، أليس كذلك؟ نعم. لقد صرّح الرئيس ترامب، ولن أفصح عن أي أسرار كبيرة، أكثر من مرة بأن هذا كان اقتراحنا، وهو في جزء منه حل وسط. لقد قبلنا أنه اقتراح حل وسط، وأي اتفاق لا بد أن يتضمن عنصرًا من التنازلات".وأضاف وزير الخارجية الروسي: "لكنه أضاف أن زيلينسكي سينفذ ما اقترحه. حسنًا، لم ينجح الأمر".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/09/1110192291_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_e606e8813a25ffaa84c1e3e350ff4860.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

بعد تصريحات روبيو.. لافروف يدعو لتحديد المسؤول عن إفشال تفاهمات أنكوريدج

07:50 GMT 24.07.2026 (تم التحديث: 08:00 GMT 24.07.2026)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
اقترح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، تحديد من فشل بالضبط، ردًا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حول فشل اتفاقيات أنكوريدج، وأوضح أن الولايات المتحدة أكدت أن فلاديمير زيلينسكي، سيتخذ الخطوات اللازمة لتسوية النزاع الأوكراني، لكنها فشلت في القيام بذلك.
وقال لافروف للصحفيين، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية دول منظمة "شنغهاي للتعاون" في قيرغيزستان: "فيما يتعلق بفشل تفاهمات أنكوريدج، ربما نحتاج إلى فهم من المسؤول تحديدًا عن هذا الفشل".
وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصل إلى قمة ألاسكا حاملًا معه مقترحات، أيّدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي وافقت عليها روسيا.
وتابع لافروف: "إذا كان هناك اقتراح، فلا بد من وجود اتفاق، وبالتالي لا بد من وجود نتائج متفق عليها في أنكوريدج، أليس كذلك؟ نعم. لقد صرّح الرئيس ترامب، ولن أفصح عن أي أسرار كبيرة، أكثر من مرة بأن هذا كان اقتراحنا، وهو في جزء منه حل وسط. لقد قبلنا أنه اقتراح حل وسط، وأي اتفاق لا بد أن يتضمن عنصرًا من التنازلات".
وأضاف وزير الخارجية الروسي: "لكنه أضاف أن زيلينسكي سينفذ ما اقترحه. حسنًا، لم ينجح الأمر".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала