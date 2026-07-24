https://sarabic.ae/20260724/بعد-تصريحات-روبيو-لافروف-يدعو-لتحديد-المسؤول-عن-إفشال-تفاهمات-أنكوريدج-1115456896.html
بعد تصريحات روبيو.. لافروف يدعو لتحديد المسؤول عن إفشال تفاهمات أنكوريدج
بعد تصريحات روبيو.. لافروف يدعو لتحديد المسؤول عن إفشال تفاهمات أنكوريدج
سبوتنيك عربي
اقترح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، تحديد من فشل بالضبط، ردًا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حول فشل اتفاقيات أنكوريدج،... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T07:50+0000
2026-07-24T07:50+0000
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العالم
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وقال لافروف للصحفيين، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية دول منظمة "شنغهاي للتعاون" في قيرغيزستان: "فيما يتعلق بفشل تفاهمات أنكوريدج، ربما نحتاج إلى فهم من المسؤول تحديدًا عن هذا الفشل". وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصل إلى قمة ألاسكا حاملًا معه مقترحات، أيّدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي وافقت عليها روسيا.وتابع لافروف: "إذا كان هناك اقتراح، فلا بد من وجود اتفاق، وبالتالي لا بد من وجود نتائج متفق عليها في أنكوريدج، أليس كذلك؟ نعم. لقد صرّح الرئيس ترامب، ولن أفصح عن أي أسرار كبيرة، أكثر من مرة بأن هذا كان اقتراحنا، وهو في جزء منه حل وسط. لقد قبلنا أنه اقتراح حل وسط، وأي اتفاق لا بد أن يتضمن عنصرًا من التنازلات".وأضاف وزير الخارجية الروسي: "لكنه أضاف أن زيلينسكي سينفذ ما اقترحه. حسنًا، لم ينجح الأمر".
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روسيا, العالم
بعد تصريحات روبيو.. لافروف يدعو لتحديد المسؤول عن إفشال تفاهمات أنكوريدج
07:50 GMT 24.07.2026 (تم التحديث: 08:00 GMT 24.07.2026)
يتبع
اقترح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، تحديد من فشل بالضبط، ردًا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حول فشل اتفاقيات أنكوريدج، وأوضح أن الولايات المتحدة أكدت أن فلاديمير زيلينسكي، سيتخذ الخطوات اللازمة لتسوية النزاع الأوكراني، لكنها فشلت في القيام بذلك.
وقال لافروف للصحفيين، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية دول منظمة "شنغهاي للتعاون" في قيرغيزستان: "فيما يتعلق بفشل تفاهمات أنكوريدج، ربما نحتاج إلى فهم من المسؤول تحديدًا عن هذا الفشل".
وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصل إلى قمة ألاسكا حاملًا معه مقترحات، أيّدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي وافقت عليها روسيا.
وتابع لافروف: "إذا كان هناك اقتراح، فلا بد من وجود اتفاق، وبالتالي لا بد من وجود نتائج متفق عليها في أنكوريدج، أليس كذلك؟ نعم. لقد صرّح الرئيس ترامب، ولن أفصح عن أي أسرار كبيرة، أكثر من مرة بأن هذا كان اقتراحنا، وهو في جزء منه حل وسط. لقد قبلنا أنه اقتراح حل وسط، وأي اتفاق لا بد أن يتضمن عنصرًا من التنازلات".
وأضاف وزير الخارجية الروسي: "لكنه أضاف أن زيلينسكي سينفذ ما اقترحه. حسنًا، لم ينجح الأمر".