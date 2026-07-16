https://sarabic.ae/20260716/الخارجية-الروسية-أوروبا-تعرقل-أي-اتصالات-مع-روسيا-1115259408.html
الخارجية الروسية: أوروبا تعرقل أي اتصالات مع روسيا
الخارجية الروسية: أوروبا تعرقل أي اتصالات مع روسيا
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن دول أوروبا الغربية تبذل كل ما في وسعها لمنع أي اتصالات بين روسيا وأوروبا، رغم تصريحاتها العلنية... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت زاخاروفا، في مقابلة مع برنامج "اللعبة الكبرى" على القناة الأولى الروسية: "إن هذا النهج (نهج دول أوروبا الغربية) يتعارض مع ما يُسمى بالبحث عن سبل لإجراء المفاوضات وإقامة الاتصالات. إنهم يفعلون كل شيء تقريبًا حتى لا تحدث هذه الاتصالات".وأضافت أن "ممثلي الدول الغربية يتحدثون علنًا عن اهتمامهم المزعوم بإجراء مفاوضات، في حين أن ممارساتهم تسير في الاتجاه المعاكس".والثلاثاء، صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن أوروبا وأوكرانيا، تحاولان صرف الولايات المتحدة عن اتفاقات قمة آلاسكا عام 2025 بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب.وقال لافروف، : "إذا قرأتم خطاب الرئيس (دونالد ترامب) عقب قمة ألاسكا مباشرة، ستجدونه قد أشاد بالاتفاقات، قائلًا إننا قد بدأنا العملية، وما إلى ذلك. لكن أوروبا وأوكرانيا قالتا: لم نكن طرفًا فيها، ولا شأن لنا بها".وقال ريابكوف للصحفيين، ردًا على سؤال من إحدى وسائل الإعلام الروسية: "نحن ننطلق من التأكيد أن الحوار على أعلى مستوى سيستمر، طالما تم الإعلان عن اتصالات جديدة".وأشار إلى أن موسكو تتعامل مع كل إشارة، ولا سيما الإشارات الصادرة على أعلى مستوى، "ليس فقط بمنتهى الجدية، بل بأقصى درجات المسؤولية".
https://sarabic.ae/20260714/الخارجية-الروسية-أوروبا-وأوكرانيا-تحاولان-صرف-الولايات-المتحدة-عن-اتفاقات-آلاسكا-1115191643.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية: أوروبا تعرقل أي اتصالات مع روسيا
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن دول أوروبا الغربية تبذل كل ما في وسعها لمنع أي اتصالات بين روسيا وأوروبا، رغم تصريحاتها العلنية بشأن اهتمامها بإجراء مفاوضات.
وقالت زاخاروفا، في مقابلة مع برنامج "اللعبة الكبرى" على القناة الأولى الروسية: "إن هذا النهج (نهج دول أوروبا الغربية) يتعارض مع ما يُسمى بالبحث عن سبل لإجراء المفاوضات وإقامة الاتصالات. إنهم يفعلون كل شيء تقريبًا حتى لا تحدث هذه الاتصالات".
وأضافت أن "ممثلي الدول الغربية يتحدثون علنًا عن اهتمامهم المزعوم بإجراء مفاوضات، في حين أن ممارساتهم تسير في الاتجاه المعاكس".
والثلاثاء، صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن أوروبا وأوكرانيا، تحاولان صرف الولايات المتحدة عن اتفاقات قمة آلاسكا
عام 2025 بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب.
وقال لافروف، : "إذا قرأتم خطاب الرئيس (دونالد ترامب) عقب قمة ألاسكا مباشرة، ستجدونه قد أشاد بالاتفاقات، قائلًا إننا قد بدأنا العملية، وما إلى ذلك. لكن أوروبا وأوكرانيا قالتا: لم نكن طرفًا فيها، ولا شأن لنا بها".
وكان سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، صرّح في وقت سابق، بأن روسيا لا ترفض المقترحات الأمريكية بشأن أوكرانيا، التي قدّمت قبل قمة آلاسكا.
وقال ريابكوف للصحفيين، ردًا على سؤال من إحدى وسائل الإعلام الروسية: "نحن ننطلق من التأكيد أن الحوار على أعلى مستوى سيستمر، طالما تم الإعلان عن اتصالات جديدة".
وأشار إلى أن موسكو تتعامل مع كل إشارة، ولا سيما الإشارات الصادرة على أعلى مستوى، "ليس فقط بمنتهى الجدية، بل بأقصى درجات المسؤولية".