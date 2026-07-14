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لافروف: أوروبا وأوكرانيا تحاولان صرف الولايات المتحدة عن اتفاقات آلاسكا
لافروف: أوروبا وأوكرانيا تحاولان صرف الولايات المتحدة عن اتفاقات آلاسكا
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن أوروبا وأوكرانيا، تحاولان صرف الولايات المتحدة عن اتفاقات قمة آلاسكا عام 2025 بين الرئيسين الروسي... 14.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التشادي عبد الله صبري فضل: "إذا قرأتم خطاب الرئيس (دونالد ترامب) عقب قمة ألاسكا مباشرة، ستجدونه قد أشاد بالاتفاقات، قائلًا إننا قد بدأنا العملية، وما إلى ذلك. لكن أوروبا وأوكرانيا قالتا: لم نكن طرفًا فيها، ولا شأن لنا بها".وحول أن الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران تخالف مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران، قال لافروف: "نعتبر (الضربات الأمريكية على إيران) انتهاكًا لمذكرة التفاهم. لا يوجد الكثير للتعليق عليه، إنه لأمر مؤسف، فالبنية التحتية المدنية في إيران ودول مجلس التعاون الخليجي تتضرر. والأهم من ذلك، أن هذا لا يفضي إلى تسوية، بل يغلق الباب، الذي بدت مذكرة التفاهم المذكورة، وكأنها قد فتحته".وذكر ريابكوف أن "موسكو لا تستبعد إجراء محادثة هاتفية جديدة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في المستقبل القريب".وأشار إلى أن موسكو تتعامل مع كل إشارة، ولا سيما الإشارات الصادرة على أعلى مستوى، "ليس فقط بمنتهى الجدية، بل بأقصى درجات المسؤولية".الكرملين حول اجتماع "تحالف الراغبين": مجموعة من الدول لا تريد السلاممستشار سابق لدى البنتاغون: الاتحاد الأوروبي يجر أمريكا إلى صراع مباشر مع روسيا
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
لافروف: أوروبا وأوكرانيا تحاولان صرف الولايات المتحدة عن اتفاقات آلاسكا
11:33 GMT 14.07.2026 (تم التحديث: 11:50 GMT 14.07.2026)
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن أوروبا وأوكرانيا، تحاولان صرف الولايات المتحدة عن اتفاقات قمة آلاسكا عام 2025 بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب.
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التشادي عبد الله صبري فضل: "إذا قرأتم خطاب الرئيس (دونالد ترامب) عقب قمة ألاسكا مباشرة، ستجدونه قد أشاد بالاتفاقات، قائلًا إننا قد بدأنا العملية، وما إلى ذلك. لكن أوروبا وأوكرانيا قالتا: لم نكن طرفًا فيها، ولا شأن لنا بها".
وتابع: "والآن (أوروبا وأوكرانيا)، تبذلان كل ما في وسعهما لصرف الولايات المتحدة عن اتفاقات آلاسكا".
وحول أن الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران تخالف مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران، قال لافروف: "نعتبر (الضربات الأمريكية على إيران) انتهاكًا لمذكرة التفاهم. لا يوجد الكثير للتعليق عليه، إنه لأمر مؤسف، فالبنية التحتية المدنية في إيران ودول مجلس التعاون الخليجي تتضرر. والأهم من ذلك، أن هذا لا يفضي إلى تسوية، بل يغلق الباب، الذي بدت مذكرة التفاهم المذكورة، وكأنها قد فتحته".
وأشار إلى أن "البنية التحتية لخط أنابيب "التيار الأزرق"، خط أنابيب الغاز الممتد إلى تركيا، تتعرض لهجمات إرهابية بشكل منتظم، واستفسرنا من زملائنا الأتراك عن خططهم للرد، لكننا نأمل أن يُقيّموا هذا الأمر علنًا وأن يُوجّهوا رسالة قوية وحازمة إلى النظام الإرهابي في كييف".
وكان سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، صرّح في وقت سابق، بأن روسيا لا ترفض المقترحات الأمريكية بشأن أوكرانيا، التي قدّمت قبل قمة آلاسكا.
وذكر ريابكوف أن "موسكو لا تستبعد إجراء محادثة هاتفية جديدة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في المستقبل القريب".
وقال ريابكوف للصحفيين، ردًا على سؤال من إحدى وسائل الإعلام الروسية: "نحن ننطلق من التأكيد أن الحوار على أعلى مستوى سيستمر، طالما تم الإعلان عن اتصالات جديدة".
وأشار إلى أن موسكو تتعامل مع كل إشارة، ولا سيما الإشارات الصادرة على أعلى مستوى، "ليس فقط بمنتهى الجدية، بل بأقصى درجات المسؤولية".