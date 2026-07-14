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لافروف: أوروبا وأوكرانيا تحاولان صرف الولايات المتحدة عن اتفاقات آلاسكا

لافروف: أوروبا وأوكرانيا تحاولان صرف الولايات المتحدة عن اتفاقات آلاسكا

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن أوروبا وأوكرانيا، تحاولان صرف الولايات المتحدة عن اتفاقات قمة آلاسكا عام 2025 بين الرئيسين الروسي... 14.07.2026, سبوتنيك عربي

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وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التشادي عبد الله صبري فضل: "إذا قرأتم خطاب الرئيس (دونالد ترامب) عقب قمة ألاسكا مباشرة، ستجدونه قد أشاد بالاتفاقات، قائلًا إننا قد بدأنا العملية، وما إلى ذلك. لكن أوروبا وأوكرانيا قالتا: لم نكن طرفًا فيها، ولا شأن لنا بها".وحول أن الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران تخالف مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران، قال لافروف: "نعتبر (الضربات الأمريكية على إيران) انتهاكًا لمذكرة التفاهم. لا يوجد الكثير للتعليق عليه، إنه لأمر مؤسف، فالبنية التحتية المدنية في إيران ودول مجلس التعاون الخليجي تتضرر. والأهم من ذلك، أن هذا لا يفضي إلى تسوية، بل يغلق الباب، الذي بدت مذكرة التفاهم المذكورة، وكأنها قد فتحته".وذكر ريابكوف أن "موسكو لا تستبعد إجراء محادثة هاتفية جديدة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في المستقبل القريب".وأشار إلى أن موسكو تتعامل مع كل إشارة، ولا سيما الإشارات الصادرة على أعلى مستوى، "ليس فقط بمنتهى الجدية، بل بأقصى درجات المسؤولية".الكرملين حول اجتماع "تحالف الراغبين": مجموعة من الدول لا تريد السلاممستشار سابق لدى البنتاغون: الاتحاد الأوروبي يجر أمريكا إلى صراع مباشر مع روسيا

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