https://sarabic.ae/20260712/لافروف-في-برقية-لنظيره-التونسي-التعاون-بين-موسكو-وتونس-يزداد-قوة-1115150061.html
لافروف في برقية لنظيره التونسي: التعاون بين موسكو وتونس يزداد قوة
لافروف في برقية لنظيره التونسي: التعاون بين موسكو وتونس يزداد قوة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن التعاون بين روسيا وتونس سيواصل تطوره بما يخدم شعبي البلدين، ويسهم في ضمان الاستقرار والأمن في أفريقيا ومنطقة البحر... 12.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-12T16:11+0000
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وجاء في برقية التهنئة التي بعث بها لافروف إلى وزير الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، بمناسبة الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين: "أنا على يقين بأن التعاون الروسي التونسي سيواصل تعزيزه بنجاح بما يخدم شعبي البلدين، وفي إطار ضمان الاستقرار والأمن في أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط".وتبادل وزيرا الخارجية، الروسي سيرغي لافروف والتونسي محمد علي النفطي، رسائل تهنئة بمناسبة الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أكدا فيها على قوة وعمق روابط الصداقة والتعاون بينهما.وفي وقت سابق في أيار/مايو الماضي، أكد السفير الروسي لدى تونس، ألكسندر زولوتوف، أن تونس تعد من الشركاء التقليديين والموثوقين لدى روسيا بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن البلدين يتعاونان بنجاح في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، مقدمين "نموذجا لحوار متكافئ ومحترم، حيث يصغي كل طرف باهتمام لانشغالات الطرف الآخر".
https://sarabic.ae/20260711/بمناسبة-الذكرى-الـ70-للعلاقات-الدبلوماسية-تونس-وروسيا-تؤكدان-مواصلة-تعزيز-التعاون-------1115131922.html
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روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, العالم, العالم العربي
لافروف في برقية لنظيره التونسي: التعاون بين موسكو وتونس يزداد قوة
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن التعاون بين روسيا وتونس سيواصل تطوره بما يخدم شعبي البلدين، ويسهم في ضمان الاستقرار والأمن في أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط.
وجاء في برقية التهنئة التي بعث بها لافروف إلى وزير الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، بمناسبة الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين: "أنا على يقين بأن التعاون الروسي التونسي سيواصل تعزيزه بنجاح بما يخدم شعبي البلدين، وفي إطار ضمان الاستقرار والأمن في أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط".
وأشار لافروف إلى أن العلاقات بين روسيا وتونس تمتد إلى تاريخ طويل، وتستند إلى تقاليد راسخة من الصداقة والاحترام، مضيفًا أن البلدين راكما، على مدى العقود الماضية، خبرة واسعة في التعاون الثنائي المتعدد المجالات، الذي يواصل تطوره بصورة مطردة.
وتبادل وزيرا الخارجية، الروسي سيرغي لافروف والتونسي محمد علي النفطي، رسائل تهنئة بمناسبة الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أكدا فيها على قوة وعمق روابط الصداقة والتعاون بينهما.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية التونسية أمس السبت أنه "بمناسبة الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية التونسية وروسيا الاتحادية (الاتحاد السوفيتي سابقًا، والتي تأسست في 11 يوليو 1956)، تبادل محمد علي النفطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون التونسيين بالخارج، وسيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، رسائل تهنئة أكدا فيها على عمق وقوة علاقات الصداقة والتعاون بين تونس وروسيا، القائمة على الروابط التاريخية والاقتصادية العريقة التي تجمع الشعبين الصديقين".
وفي وقت سابق في أيار/مايو الماضي، أكد السفير الروسي لدى تونس، ألكسندر زولوتوف، أن تونس تعد من الشركاء التقليديين والموثوقين لدى روسيا بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن البلدين يتعاونان بنجاح في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، مقدمين "نموذجا لحوار متكافئ ومحترم، حيث يصغي كل طرف باهتمام لانشغالات الطرف الآخر".