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بمناسبة الذكرى الـ70 للعلاقات الدبلوماسية... تونس وروسيا تؤكدان مواصلة تعزيز التعاون
بمناسبة الذكرى الـ70 للعلاقات الدبلوماسية... تونس وروسيا تؤكدان مواصلة تعزيز التعاون
سبوتنيك عربي
بمناسبة مرور 70 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية التونسية وروسيا الاتحادية في 11 يوليو/تموز 1956، تبادل اليوم السبت، وزير الشؤون الخارجية... 11.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأفادت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، في بيان تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، أن الوزيرين عبّرا عن ارتياحهما للمستوى الذي بلغته العلاقات الثنائية، وما شهدته من تطور متواصل على امتداد سبعة عقود، مشيرين إلى أنها تقوم على الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وجدد الطرفان، بهذه المناسبة، حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها نحو آفاق أوسع، من خلال استكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة، إلى جانب مواصلة التشاور والتنسيق في مختلف المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية.في مواجهة التغيرات المناخية... شاب تونسي يؤسس مشروعا مبتكرا للزراعة دون تربة
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حصري, تقارير سبوتنيك, تونس, روسيا, تعاون, العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, تونس, روسيا, تعاون, العالم
بمناسبة الذكرى الـ70 للعلاقات الدبلوماسية... تونس وروسيا تؤكدان مواصلة تعزيز التعاون
حصري
بمناسبة مرور 70 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية التونسية وروسيا الاتحادية في 11 يوليو/تموز 1956، تبادل اليوم السبت، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف برقيتي تهنئة، أكدا خلالهما عمق العلاقات التاريخية وروابط الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين.
وأفادت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، في بيان تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، أن الوزيرين عبّرا عن ارتياحهما للمستوى الذي بلغته العلاقات الثنائية، وما شهدته من تطور متواصل على امتداد سبعة عقود، مشيرين إلى أنها تقوم على الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
كما نوّه الجانبان بتنوع مجالات التعاون بين تونس وروسيا، خاصة في القطاعات الزراعية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتقنية، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير هذه الشراكة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وجدد الطرفان، بهذه المناسبة، حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها نحو آفاق أوسع، من خلال استكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة، إلى جانب مواصلة التشاور والتنسيق في مختلف المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية.