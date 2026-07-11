بمناسبة الذكرى الـ70 للعلاقات الدبلوماسية... تونس وروسيا تؤكدان مواصلة تعزيز التعاون

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
01:30 GMT
61 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إيران تواصلت مع ادارته وتريد إبرام اتفاق، الائتلاف الحاكم في إسرائيل مهدد بفقدان السلطة لصالح حزب "يشار"
17:00 GMT
59 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
18:00 GMT
28 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
18:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
1.24 مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
01:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
قمّة الناتو أهانت زيلينسكي… وما كواليس تحذير تل أبيب لواشنطن من مخطط إيراني مزعوم لاغتيال ترامب؟
02:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
15 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
10:48 GMT
11 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
ترامب يوافق على مواصلة المحادثات مع إيران تحت النار وطهران تهدد بقصف إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينذر التوتر بين أنصار الله والحكومة اليمنية بالعودة للحرب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260711/بمناسبة-الذكرى-الـ70-للعلاقات-الدبلوماسية-تونس-وروسيا-تؤكدان-مواصلة-تعزيز-التعاون-------1115131922.html
بمناسبة الذكرى الـ70 للعلاقات الدبلوماسية... تونس وروسيا تؤكدان مواصلة تعزيز التعاون
بمناسبة الذكرى الـ70 للعلاقات الدبلوماسية... تونس وروسيا تؤكدان مواصلة تعزيز التعاون
سبوتنيك عربي
بمناسبة مرور 70 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية التونسية وروسيا الاتحادية في 11 يوليو/تموز 1956، تبادل اليوم السبت، وزير الشؤون الخارجية... 11.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-11T20:08+0000
2026-07-11T20:08+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
تونس
روسيا
تعاون
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0b/1108064231_0:17:1609:922_1920x0_80_0_0_12718ed2081677121f89ce59f001b444.jpg
وأفادت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، في بيان تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، أن الوزيرين عبّرا عن ارتياحهما للمستوى الذي بلغته العلاقات الثنائية، وما شهدته من تطور متواصل على امتداد سبعة عقود، مشيرين إلى أنها تقوم على الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وجدد الطرفان، بهذه المناسبة، حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها نحو آفاق أوسع، من خلال استكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة، إلى جانب مواصلة التشاور والتنسيق في مختلف المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية.في مواجهة التغيرات المناخية... شاب تونسي يؤسس مشروعا مبتكرا للزراعة دون تربة
https://sarabic.ae/20260711/بعد-استئناف-رحلات-الشارتر-هل-تنجح-تونس-في-استعادة-السوق-الروسية؟-1115126999.html
تونس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0b/1108064231_12:0:1441:1072_1920x0_80_0_0_10f882a37992ec708a753f4c09ce8fcd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, تونس, روسيا, تعاون, العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, تونس, روسيا, تعاون, العالم

بمناسبة الذكرى الـ70 للعلاقات الدبلوماسية... تونس وروسيا تؤكدان مواصلة تعزيز التعاون

20:08 GMT 11.07.2026
© Photo / Unsplash/ Shell Chapmanمناظر عامة، تونس
مناظر عامة، تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
© Photo / Unsplash/ Shell Chapman
تابعنا عبر
حصري
بمناسبة مرور 70 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية التونسية وروسيا الاتحادية في 11 يوليو/تموز 1956، تبادل اليوم السبت، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف برقيتي تهنئة، أكدا خلالهما عمق العلاقات التاريخية وروابط الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين.
وأفادت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، في بيان تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، أن الوزيرين عبّرا عن ارتياحهما للمستوى الذي بلغته العلاقات الثنائية، وما شهدته من تطور متواصل على امتداد سبعة عقود، مشيرين إلى أنها تقوم على الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

كما نوّه الجانبان بتنوع مجالات التعاون بين تونس وروسيا، خاصة في القطاعات الزراعية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتقنية، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير هذه الشراكة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

علم تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
بعد استئناف رحلات "شارتر"... هل تنجح تونس في استعادة السوق الروسية؟
15:10 GMT
وجدد الطرفان، بهذه المناسبة، حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها نحو آفاق أوسع، من خلال استكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة، إلى جانب مواصلة التشاور والتنسيق في مختلف المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية.
في مواجهة التغيرات المناخية... شاب تونسي يؤسس مشروعا مبتكرا للزراعة دون تربة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала