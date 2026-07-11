https://sarabic.ae/20260711/بعد-استئناف-رحلات-الشارتر-هل-تنجح-تونس-في-استعادة-السوق-الروسية؟-1115126999.html

بعد استئناف رحلات "الشارتر"... هل تنجح تونس في استعادة السوق الروسية؟

بعد استئناف رحلات "الشارتر"... هل تنجح تونس في استعادة السوق الروسية؟

سبوتنيك عربي

بعد انقطاع دام خمس سنوات، تستعد تونس لاستئناف رحلات "شارتر" القادمة من روسيا بداية من 14 يوليو/تموز الجاري، في خطوة يعتبرها مختصون بالشأنين السياحي والاقتصادي... 11.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-11T15:10+0000

2026-07-11T15:10+0000

2026-07-11T15:10+0000

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تقارير سبوتنيك

العالم العربي

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ويأتي استئناف الرحلات عقب استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية والحصول على التراخيص اللازمة من سلطات الطيران المختصة، بما يسمح بإعادة تشغيلها بصفة منتظمة طوال الموسم السياحي الصيفي، ويعيد ربط السوق التونسية بأحد أهم شركائها التقليديين في قطاع السياحة.ويعد هذا التطور مكسبا مهما للقطاع السياحي، خاصة بالنسبة إلى محافظة المنستير، التي تستعيد أحد أبرز خطوطها الجوية الدولية، بما من شأنه أن ينعكس إيجابا على المؤسسات الفندقية والخدمات السياحية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالموسم الصيفي.ويرى متابعون أن استعادة السوق الروسية تمثل فرصة لتوسيع انفتاح تونس على الأسواق الشرقية وتنويع شركائها الاقتصاديين، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والسعي إلى الحد من الاعتماد على الأسواق الأوروبية التقليدية.منعرج جديد للقطاع السياحيوفي هذا السياق، أكد المضيف السياحي بمطار المنستير، أسامة خلف الله، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن المطار سيشهد حركية كبيرة بداية من الثلاثاء المقبل مع عودة الرحلات غير المنتظمة بين روسيا وتونس، بعد توقف دام خمس سنوات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.وأضاف أن البرنامج سينطلق مبدئيا برحلتين أسبوعيا إلى غاية 31 أكتوبر/تشرين الأول، باستعمال طائرات كبيرة تتسع لنحو 270 سائحا في كل رحلة.وأضاف أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهود القطاع السياحي لاستعادة السوق الروسية وتعزيز ثقة منظمي الرحلات والسياح في الوجهة التونسية.مكاسب اقتصادية تتجاوز السياحةمن جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي جمال العويديدي، في تعليق لـ "سبوتنيك"، أن استئناف رحلات "الشارتر" سيشكل دعما إضافيا للعلاقات الاقتصادية بين تونس وروسيا، من خلال تسهيل تنقل رجال الأعمال وتعزيز المبادلات التجارية بين البلدين.وأشار إلى أن المنتجات التونسية، وخاصة زيت الزيتون، نجحت في تعزيز حضورها داخل السوق الروسية، في حين حافظت الوجهة التونسية على جاذبيتها لدى السائح الروسي رغم غياب الرحلات المباشرة خلال السنوات الماضية.وأوضح أن تونس تواصل استيراد عدد من السلع الأساسية من روسيا، أبرزها القمح والشعير وزيت دوار الشمس، إلى جانب الحليب المجفف واللحوم، وهو ما يعكس أهمية العلاقات التجارية بين البلدين.كما توقع العويديدي أن تشهد المبادلات التجارية مزيدا من النمو خلال الفترة المقبلة، في ظل الاتصالات الجارية لدراسة إمكانية إبرام اتفاقية للتجارة الحرة، بما قد يفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي.وأكد أن نجاح برنامج رحلات "الشارتر" يتطلب استعدادا لوجستيا وسياحيا متكاملا لاستيعاب أعداد أكبر من الزوار الروس مستقبلا، مشيرا إلى أن تونس تمتلك مقومات سياحية متنوعة، من بينها المتاحف والمواقع الأثرية والشواطئ، وهي عناصر تحظى باهتمام السائح الروسي.تعزيز القدرة التنافسية للوجهة التونسيةبدوره، أكد الخبير الاقتصادي سامي العرفاوي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن استئناف الرحلات يحمل أبعادا اقتصادية تتجاوز القطاع السياحي، باعتبار أن السوق الروسية تمثل أحد مصادر العملة الصعبة، فضلا عن دورها في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية.وأضاف أن عودة الرحلات المباشرة ستسهل أيضا تنقل رجال الأعمال بين البلدين، بما قد يساهم في استكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار.ويبلغ عدد السياح الروس الذين زاروا تونس خلال عام 2025 نحو 50 ألف سائح، بزيادة تقارب ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2024، في مؤشر على عودة تدريجية لهذا السوق رغم غياب الرحلات المباشرة.ويذكر أن المواطنين الروس يتمتعون منذ عام 2014 بإعفاء من تأشيرة الدخول إلى تونس، مع إمكانية الإقامة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وهو ما يعد عاملا إضافيا قد يدعم انتعاش الحركة السياحية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

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