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تونس.. مئات العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا يحتجون
تونس.. مئات العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا يحتجون
سبوتنيك عربي
نفذ مئات التونسيين العاطلين من العمل من حاملي الشهادات العليا، اليوم الأربعاء، تحركا احتجاجيا أمام ساحة الحكومة في العاصمة تونس. 08.07.2026, سبوتنيك عربي
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وجاء هذا التحرك للمطالبة بتسريع إجراءات انتدابهم في القطاع الحكومي، لا سيما بعد مرور عدة أشهر على صدور قانون بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) للجمهوية التونسية يجيز توظيف خريجي الجامعات ممن طالت فترة بطالتهم.وكان الأطباء الشبان في تونس، نفذوا نهاية العام الماضي إضرابا عاما وطنيا تزامنا مع وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، في تحرك تصعيدي للمطالبة بتحسين ظروف العمل وضمان الحقوق المهنية والمالية والاجتماعية لفئات واسعة داخل المستشفيات العمومية.وجاءت احتجاجات الأطباء بعد فشل جلسة التفاوض التي جمعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان بممثلين عن الحكومة ووزارتي الصحة والمالية وعمادة الأطباء، في اجتماع وصفته المنظمة بـ "الانقلاب على الاتفاقات السابقة".
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مريم جمال
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تونس, العالم العربي, العالم, احتجاجات, حصري, تقارير سبوتنيك
تونس, العالم العربي, العالم, احتجاجات, حصري, تقارير سبوتنيك

تونس.. مئات العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا يحتجون

20:53 GMT 08.07.2026
© Sputnik . مريم جمالتونس.. مئات العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا يحتجون
تونس.. مئات العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا يحتجون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
© Sputnik . مريم جمال
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- سبوتنيك عربي
مريم جمال
مراسلة "سبوتنيك" في تونس
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حصري
نفذ مئات التونسيين العاطلين من العمل من حاملي الشهادات العليا، اليوم الأربعاء، تحركا احتجاجيا أمام ساحة الحكومة في العاصمة تونس.
وجاء هذا التحرك للمطالبة بتسريع إجراءات انتدابهم في القطاع الحكومي، لا سيما بعد مرور عدة أشهر على صدور قانون بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) للجمهوية التونسية يجيز توظيف خريجي الجامعات ممن طالت فترة بطالتهم.
وجاب المحتجون ساحة الحكومة بالقصبة في مسيرة احتجاجية سيراً على الأقدام ثم توجهوا نحو شارع الحبيب بورقيبة، في قلب العاصمة رافعين عدة شعارات على غرار "شغل حرية، كرامة وطنية".
© Sputnik . مريم جمالتونس.. مئات العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا يحتجون
تونس.. مئات العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا يحتجون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
تونس.. مئات العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا يحتجون
© Sputnik . مريم جمال
وكان الأطباء الشبان في تونس، نفذوا نهاية العام الماضي إضرابا عاما وطنيا تزامنا مع وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، في تحرك تصعيدي للمطالبة بتحسين ظروف العمل وضمان الحقوق المهنية والمالية والاجتماعية لفئات واسعة داخل المستشفيات العمومية.
© Sputnik . مريم جمالتونس.. مئات العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا يحتجون
تونس.. مئات العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا يحتجون - سبوتنيك عربي
1/4
© Sputnik . مريم جمال
تونس.. مئات العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا يحتجون
© Sputnik . مريم جمالتونس.. مئات العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا يحتجون
تونس.. مئات العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا يحتجون - سبوتنيك عربي
2/4
© Sputnik . مريم جمال
تونس.. مئات العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا يحتجون
© Sputnik . مريم جمالتونس.. مئات العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا يحتجون
تونس.. مئات العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا يحتجون - سبوتنيك عربي
3/4
© Sputnik . مريم جمال
تونس.. مئات العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا يحتجون
© Sputnik . مريم جمالتونس.. مئات العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا يحتجون
تونس.. مئات العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا يحتجون - سبوتنيك عربي
4/4
© Sputnik . مريم جمال
تونس.. مئات العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا يحتجون
1/4
© Sputnik . مريم جمال
تونس.. مئات العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا يحتجون
2/4
© Sputnik . مريم جمال
تونس.. مئات العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا يحتجون
3/4
© Sputnik . مريم جمال
تونس.. مئات العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا يحتجون
4/4
© Sputnik . مريم جمال
تونس.. مئات العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا يحتجون
وجاءت احتجاجات الأطباء بعد فشل جلسة التفاوض التي جمعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان بممثلين عن الحكومة ووزارتي الصحة والمالية وعمادة الأطباء، في اجتماع وصفته المنظمة بـ "الانقلاب على الاتفاقات السابقة".
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