https://sarabic.ae/20260710/إلى-أين-تتجه-صناعة-مكونات-الطائرات-في-تونس؟-1115095989.html
إلى أين تتجه صناعة مكونات الطائرات في تونس؟
إلى أين تتجه صناعة مكونات الطائرات في تونس؟
سبوتنيك عربي
تواصل تونس تعزيز حضورها في الصناعات التكنولوجية المتقدمة وفي مقدمتها صناعة مكونات الطائرات، التي أصبحت خلال السنوات الأخيرة من أكثر القطاعات الصناعية ديناميكية... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T11:59+0000
2026-07-10T11:59+0000
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ويأتي هذا التوجه في ظل سعي البلاد إلى التحول من الصناعات التقليدية المنخفضة القيمة المضافة إلى صناعات تعتمد على التكنولوجيا والكفاءات الهندسية، بما يعزز اندماجها في سلاسل الإنتاج العالمية.وفي هذا السياق، احتضنت تونس من السابع إلى التاسع من يوليو/تموزالجاري، "المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات"، وهو حدث اقتصادي بارز جمع كبار المصنعين العالميين وموردي معدات الطيران، بهدف تعزيز الشراكات الصناعية وتطوير سلاسل التوريد في هذا القطاع الاستراتيجي.وخلال التظاهرة، أكد رئيس الهيئة التونسية للاستثمار بالنيابة والمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، جلال الطبيب، في تصريحات صحفية، أن 85 مؤسسة من جنسيات مختلفة تنشط حاليا في تونس في مجال صناعة مكونات الطائرات، مشيرا إلى أن القطاع واصل نسقه التصاعدي بعد مرحلة التراجع التي فرضتها جائحة "كوفيد-19"، مبينا أن صادراته بلغت نحو 650 مليون يورو، مع تسجيل نمو متواصل يعكس قدرة الصناعة على استعادة نسقها.قطاع ذو قيمة مضافة مرتفعةوفي هذا السياق، أكد الخبير في الميكانيك غازي بن صربة، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن صناعة مكونات الطائرات شهدت خلال السنوات الأخيرة نموا متواصلا، وأصبحت من القطاعات التي تحقق قيمة مضافة مرتفعة للاقتصاد التونسي.وأضاف أن "أكثر من 8٪ من صادرات القطاع تتجه إلى فرنسا، فيما تبلغ قيمة الصادرات نحو كندا 15.6 مليون دولار، مقابل حوالي 10.2 مليون دولار إلى المغرب، فضلا عن كميات أخرى يتم تصديرها إلى عدد من الأسواق الأوروبية".وأشار بن صربة إلى أن الصناعة التونسية لم تعد تقتصر على تصنيع الأسلاك الكهربائية، بل توسعت لتشمل أنظمة الكوابل الكهربائية، والمولدات والمحركات الكهربائية، وأجهزة القياس، إلى جانب تصنيع أجزاء هيكلية معدنية للطائرات.وأرجع الخبير اهتمام الشركات العالمية بالاستثمار في تونس إلى عدة عوامل، أبرزها الموقع الجغرافي القريب من أوروبا، إلى جانب توفر اليد العاملة المختصة، وتمركز أقطاب صناعية متخصصة في عدد من الجهات، وهو ما يقلص كلفة الإنتاج ويختصر آجال التوريد.أولوية ضمن مخطط التنميةمن جهته، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي أنيس بن سعيد، في تعليق لـ"سبوتنيك"، أن صناعة مكونات الطائرات تعد من أكثر القطاعات الصناعية تقدما من حيث التكنولوجيا، مشيرا إلى أنها شهدت نموا متواصلا خلال العقدين الماضيين بفضل استثمارات شركات عالمية متخصصة في تصنيع أجزاء الطائرات وأنظمة الكابلات والمعدات الإلكترونية.وأضاف أن "توسع المؤسسات الأجنبية الموجودة حاليا، إلى جانب استقطاب مستثمرين جدد، من شأنه أن يعزز مكانة تونس كمركز إقليمي لصناعة مكونات الطائرات في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا"، مشيرا إلى أن "هذا النشاط لا يقتصر على توفير العملة الصعبة فحسب، بل يساهم أيضا في تطوير الكفاءات الوطنية، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز اندماج المؤسسات التونسية في سلاسل الإنتاج العالمية".الانفتاح على مجالات أكثر تطورابدوره، أوضح الخبير الاقتصادي وليد الكسراوي، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن التحولات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة دفعت عددا من الشركات العالمية إلى البحث عن وجهات إنتاج أكثر استقرارا وقربا من الأسواق الأوروبية، وهو ما منح تونس فرصة لتعزيز موقعها الصناعي.ويرى الكسراوي أن "صناعة مكونات الطائرات أصبحت إحدى ركائز التحول الهيكلي للاقتصاد التونسي، خاصة في ظل الحاجة إلى تنويع مصادر النمو والرفع من مساهمة الصناعات التكنولوجية في الناتج المحلي".
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مريم جمال
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
تونس, أخبار تونس اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
تونس, أخبار تونس اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
إلى أين تتجه صناعة مكونات الطائرات في تونس؟
مريم جمال
مراسلة "سبوتنيك" في تونس
حصري
تواصل تونس تعزيز حضورها في الصناعات التكنولوجية المتقدمة وفي مقدمتها صناعة مكونات الطائرات، التي أصبحت خلال السنوات الأخيرة من أكثر القطاعات الصناعية ديناميكية واستقطابا للاستثمارات الأجنبية.
ويأتي هذا التوجه في ظل سعي البلاد إلى التحول من الصناعات التقليدية المنخفضة القيمة المضافة إلى صناعات تعتمد على التكنولوجيا والكفاءات الهندسية، بما يعزز اندماجها في سلاسل الإنتاج العالمية.
ويرى متابعون أن نجاح تونس في استقطاب شركات عالمية متخصصة في صناعة مكونات الطائرات لا يعكس فقط تنافسية اليد العاملة المحلية، وإنما يؤشر أيضا إلى تحول تدريجي في موقعها الصناعي، بما قد يفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصاد الوطني، إذا ما تم توسيع قاعدة الاستثمار والارتقاء نحو أنشطة أكثر تقدما، مثل التصميم والهندسة والصيانة والابتكار.
وفي هذا السياق، احتضنت تونس من السابع إلى التاسع من يوليو/تموزالجاري، "المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات"، وهو حدث اقتصادي بارز جمع كبار المصنعين العالميين وموردي معدات الطيران، بهدف تعزيز الشراكات الصناعية وتطوير سلاسل التوريد في هذا القطاع الاستراتيجي.
ويهدف المنتدى، وفق منظميه، إلى دعم التكامل بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، وخلق فرص تعاون جديدة قائمة على الابتكار، إلى جانب تعزيز موقع تونس ضمن خارطة صناعة الطيران العالمية.
وخلال التظاهرة، أكد رئيس الهيئة التونسية للاستثمار بالنيابة والمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، جلال الطبيب، في تصريحات صحفية، أن 85 مؤسسة من جنسيات مختلفة تنشط حاليا في تونس في مجال صناعة مكونات الطائرات، مشيرا إلى أن القطاع واصل نسقه التصاعدي بعد مرحلة التراجع التي فرضتها جائحة "كوفيد-19"، مبينا أن صادراته بلغت نحو 650 مليون يورو، مع تسجيل نمو متواصل يعكس قدرة الصناعة على استعادة نسقها.
قطاع ذو قيمة مضافة مرتفعة
وفي هذا السياق، أكد الخبير في الميكانيك غازي بن صربة، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن صناعة مكونات الطائرات شهدت خلال السنوات الأخيرة نموا متواصلا، وأصبحت من القطاعات التي تحقق قيمة مضافة مرتفعة للاقتصاد التونسي.
وأوضح أن "هذا القطاع يعد من أكثر الصناعات تطورا من الناحية التقنية، ويتميز بقدرته على توفير مواطن شغل عالية التأهيل، إلى جانب مساهمته في رفع قيمة الصادرات الصناعية".
وأضاف أن "أكثر من 8٪ من صادرات القطاع تتجه إلى فرنسا، فيما تبلغ قيمة الصادرات نحو كندا 15.6 مليون دولار، مقابل حوالي 10.2 مليون دولار إلى المغرب، فضلا عن كميات أخرى يتم تصديرها إلى عدد من الأسواق الأوروبية".
وأشار بن صربة إلى أن الصناعة التونسية لم تعد تقتصر على تصنيع الأسلاك الكهربائية، بل توسعت لتشمل أنظمة الكوابل الكهربائية، والمولدات والمحركات الكهربائية، وأجهزة القياس، إلى جانب تصنيع أجزاء هيكلية معدنية للطائرات.
كما كشف أن تونس تقوم أيضا بتصنيع أجزاء من مقاعد الطائرات، وهو ما يعكس مستوى الخبرة التي بلغتها الكفاءات الوطنية في الصناعات الدقيقة.
وأرجع الخبير اهتمام الشركات العالمية بالاستثمار في تونس إلى عدة عوامل، أبرزها الموقع الجغرافي القريب من أوروبا، إلى جانب توفر اليد العاملة المختصة، وتمركز أقطاب صناعية متخصصة في عدد من الجهات، وهو ما يقلص كلفة الإنتاج ويختصر آجال التوريد.
من جهته، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي أنيس بن سعيد، في تعليق لـ"سبوتنيك"، أن صناعة مكونات الطائرات تعد من أكثر القطاعات الصناعية تقدما من حيث التكنولوجيا، مشيرا إلى أنها شهدت نموا متواصلا خلال العقدين الماضيين بفضل استثمارات شركات عالمية متخصصة في تصنيع أجزاء الطائرات وأنظمة الكابلات والمعدات الإلكترونية.
ويرى بن سعيد أن "القطاع مرشح لمزيد من التوسع، خاصة بعد إدراجه ضمن أولويات مخطط التنمية 2026-2030، الذي يركز على دعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والصادرات التكنولوجية".
وأضاف أن "توسع المؤسسات الأجنبية الموجودة حاليا، إلى جانب استقطاب مستثمرين جدد، من شأنه أن يعزز مكانة تونس كمركز إقليمي لصناعة مكونات الطائرات في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا"، مشيرا إلى أن "هذا النشاط لا يقتصر على توفير العملة الصعبة فحسب، بل يساهم أيضا في تطوير الكفاءات الوطنية، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز اندماج المؤسسات التونسية في سلاسل الإنتاج العالمية".
الانفتاح على مجالات أكثر تطورا
بدوره، أوضح الخبير الاقتصادي وليد الكسراوي، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن التحولات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة دفعت عددا من الشركات العالمية إلى البحث عن وجهات إنتاج أكثر استقرارا وقربا من الأسواق الأوروبية، وهو ما منح تونس فرصة لتعزيز موقعها الصناعي.
وأضاف: أن "العديد من المؤسسات الدولية اتجهت إلى نقل جزء من أنشطتها أو التوسع في تونس، مستفيدة من موقعها الجغرافي وكفاءة مواردها البشرية، الأمر الذي ساهم في ترسيخ مكانة البلاد كوجهة واعدة للصناعات المتقدمة".
ويرى الكسراوي أن "صناعة مكونات الطائرات أصبحت إحدى ركائز التحول الهيكلي للاقتصاد التونسي، خاصة في ظل الحاجة إلى تنويع مصادر النمو والرفع من مساهمة الصناعات التكنولوجية في الناتج المحلي".